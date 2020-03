VOĽBY 2020 Voliči z cudziny rozhodli jasne: Najviac hlasov dali koalícii PS-Spolu

Druhou najpopulárnejšou stranou sa u Slovákov žijúcich v zahraničí stala Za ľudí, ktorej odovzdalo svoj hlas 27,11 percenta voličov, nasledujú OĽaNO so ziskom 14,11 percenta a SaS so 8,75 percenta hlasov. Tesne pod hranicou zvoliteľnosti by podľa výsledkov od voličov zo zahraničia skončila strana ĽSNS, ktorej dalo hlas 4,52 percenta ľudí.

Víťazom volieb do Národnej rady SR sa podľa predbežných neoficiálnych výsledkov stalo hnutie OĽaNO, ktoré v sobotnom (29. 2.) celonárodnom hlasovaní získalo 25,02 percenta hlasov. Do parlamentu sa dostalo šesť strán a hnutí. Na druhom mieste skončil Smer-SD so ziskom 18,29 percenta hlasov, tretie je hnutie Sme rodina, ktorému odovzdalo hlas 8,24 percenta voličov. Nasleduje ĽSNS so ziskom 7,97 percenta, koalícia PS-Spolu, ktorá získala 6,96 percenta hlasov, čo jej ako koalícii na mandát do parlamentu nestačilo.

Kreslá v národnej rade, naopak, získala SaS, ktorú volilo 6,22 percenta voličov, a strana Za ľudí, ktorá dostala 5,77 percenta hlasov. Voliči z cudziny by Smeru-SD, ktorý by mal podľa predbežných výsledkov skončiť vo voľbách na druhom mieste, odovzdali 91 hlasov. Hnutiu Sme rodina odovzdali 1,46 percenta, pričom získalo zo zahraničia 56 hlasov.