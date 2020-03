VOĽBY 2020 Richard Sulík si nemyslí, že by v SaS chceli, aby sa vzdal predsedníctva

Predseda strany SaS Richard Sulík počas volebnej noci v centrále strany Sloboda a Solidarita (SaS)

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

BRATISLAVA - Richard Sulík si nemyslí, že by po neoficiálnych volebných výsledkoch v SaS chceli, aby sa vzdal predsedníckej stoličky. Ak by sa však tak stalo, a niekto zo strany by ho na to vyzval, zváži to. Povedal to v nedeľnej povolebnej diskusnej relácii TV Markíza.