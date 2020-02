VOĽBY 2020 Sulík gratuluje Matovičovi, teší ho neúspech SNS

"Úplne ako prvé a najdôležitejšie chcem zagratulovať Igorovi Matovičovi, urobil strašidelnú, pekelnú jazdu, uvidíme, čo si s tým počne," povedal šéf liberálov za silného aplauzu preplneného Liberálneho domu. Sulíka potešilo to, že SNS má pod 5 percent. "Musím také moje zadosťučinenie, možno sa to nepatrí, ale velikán slovenskej politiky skončil," povedal Sulík. Podľa neho je to dôkazom, že "nie je to také zlé s našim národom, nie je to vôbec zlé".

Voliči podľa Sulíka pochopili, že zlodejín a gaunerov v politike už bolo dosť. "Čaká nás dlhá noc, budú sa tie výsledky potvrdzovať, najprv to budú výsledky z dedín, nebuďme veľmi sklamaní, ku koncu prídu výsledky z miest a tešiť sa budeme na konci," upozornil.

Šéf liberálov bude mať podľa jeho slov veľkú radosť, ak SaS bude môcť byť súčasťou tejto zmeny, ktorá podľa Sulíka mala prísť pred 10, 20, 30 rokmi. "Sme pripravení odviesť poctivú, solídnu robotu," dodal. Liberálny dom praská vo švíkoch. Hrá hlasno hudba, ľudia sa bavia, panuje výborná nálada. Podávajú sa kuracie rezne, či zapekaná brokolica. Vonku sú postavené stany, ktoré sú takisto plné členov a sympatizantov strany.

Víťazom parlamentných volieb podľa exkluzívneho exitu pollu Focusu pre Televíziu Markíza sa stalo hnutie OĽaNO. Získalo 25,8 %. Na druhom mieste skončila strana SMER-SD so ziskom 14,9 %. Prvú trojku uzatvára koalícia PS/Spolu, ktorá by podľa spomínaného exit pollu získala 9,7 %.

Do parlamentu by sa podľa zverejneného exit pollu dostalo 8 politických strán. Na štvrtom mieste by mala skončiť strana SaS so ziskom 8,3 %, na piatom Za ľudí s 7,8 percentami, na šiestom mieste SME Rodina so ziskom 7,5 % a na siedmom mieste ĽS Naše Slovensko s 6,5 %. Do parlamentu by sa ešte dostalo KDH so ziskom 5,1 %.