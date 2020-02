VOĽBY 2020 Vo vojenskej nemocnici v Ružomberku už odvolili pacienti aj lekári

Volebné právo využili desiatky ľudí a vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie obchádzali hneď niekoľko oddelení nemocnice od skorého popoludnia do večerných hodín. I keď vedenie vojenskej nemocnice vydalo v piatok 28. februára z preventívnych dôvodov a pre stúpajúci výskyt bežných respiračných ochorení zákaz návštev na oddeleniach, pacienti aj zdravotníci voliť mohli.

Obálku s hlasom do volebnej schránky popoludní vhodil aj 70-ročný Miroslav. "Musí sa tu niečo zmeniť, takto to ďalej nejde. Viem to už dosť dlho, že je to zlé. Veľa rokov som žil v zahraničí, takže som nechodil voliť, no odkedy som sa vrátil naspäť do našej vlasti, vždy volím," zdôraznil. Priestor by podľa neho mala dostať najmä mladá a vzdelaná generácia ľudí. Ružomberčania môžu v sobotu voliť celkom v 24 volebných okrskoch. Väčšina z nich sa nachádza v budovách škôl a kultúrnych domov v meste i priľahlých mestských častiach.