MIMORIADNA SCHÔDZA pred voľbami: Koalícii plán vyšiel! Trináste dôchodky sú schválené

parlament bude dnes opätovne hlasovať o skrátenom legislatívnom konaní k sociálnym opatreniam Smeru a návrhu o zrušení diaľničných známok z dielne SNS

skrátené legislatívne konanie k trinástym dôchodkom prešlo

pri hlasovaní o skrátenom režime k zrušeniu diaľničných známok nebol parlament dvakrát uznášaniaschopný

rozprava k Istanbulskému dohovoru je prerušená, poslanci rokujú o trinástom dôchodku v skrátenom konaní, návrh uviedol minister práce Ján Richter

VIDEO Poslanci na mimoriadnej schôdzi schválili 13. dôchodok a Istanbulský dohovor opäť neprešiel

18:05 "Toto sú vládne návrhy, nechápem, prečo tu Béla Bugár nestojí," pýta sa Fico. Fico však napriek tomu uviedol, že prídavky na deti budú schválene. "Verím v to. Ak nie, ak to neprejde tak sa vo štvrtok zobudíme a budeme čakať na výsledky volieb," dodal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

18:04 Rokovanie mimoriadnej schôdze je prerušené do zajtra. O 11 budú opäť hlasovať o diaľničných známkach. Zajtra sa schôdza ukončí, keďže počas moratória parlament rokovať nebude.

17:54 "Najväčší zradca je Béla Bugár, druhý najväčší farizej je pán Matovič. Je to poloblázon z Trnavy," dodal Fico.

17:53 Fico poďakoval Kollárovi aj nezaradeným poslancom. "Chcem im mimoriadne poďakovať," povedal Fico. Koaliční poslanci si opäť navzájom tlieskajú.

17:45 Nasleduje tlačovka Smeru a SNS.

17:41 „Tento dohovor bol odmietnutý úplne legitímnym spôsobom,“ povedal Anton Hrnko. „Ďakujeme, že sme deti uchránili od toho, že si môžu vyberať pohlavie. Je to diabolsky dokument,“ povedal Štefan Zelník. „Som rád, že sme takúto sprostosť odmietli,“ dodal Zelník.

17:38 SNS mala v pláne schváliť aj zrušenie diaľničných známok. Rokovať sa o tom však zrejme nebude. Danko avizoval, že bude o možnosť sitahnutia návrhu prerokuje s premiérom.

17:36 Poslanci SNS sa vyjadrujú k schváleniu nesúhlasu s Istanbulským dohovorom. „Chceli sme splniť to, že prezidentka chcela mať vyjadrenie od vlády aj parlamentu. Veríme, že prezidentka už nebude mať problém,“ povedal Jaroslav Paška.

17:33 SNS má tlačovku ešte pred Smerom.

17:22 Parlament opäť odmietol Istanbulský dohovor. Hlasovalo proti nemu 96 zo 113 prítomných poslancov. O dohovore hlasovali aj napriek tomu, že podľa rokovacieho poriadku sa o medzinárodnej zmluve nemôže hlasovať skôr ako 30 dní od jej predloženia.

17:13 Istanbulský dohovor definitívne neprešiel. Koalícia opäť búrlivo tlieskala. Potlesk trval tak dlho, že koalicia vstávala zo stoličiek. Zo stoličky sa postavili aj sympatizanti na balkóniku vrátane kontroverzného kňaza Mariana Kuffu, ktorému kývali poslanci zo SNS.

17:12 Za trináste dôchodky hlasovali poslanci Smeru, SNS, ĽSNS a Sme rodina. Za hlasovali aj nezaradení poslanci Martina Šimkovičová, Peter Marček, Juraj Kolesár, Rastlislav Holúbek a Milan Špánik. Schváleniu trinásteho dôchodku pomohli aj poslanci Dobrej voľby Martin Fedor, Peter Kresák a Katarína Cséfalvayová.

17:09 Prítomných je 88 poslancov, všetci hlasovali za. Trináste dôchodky sú schválené. Koalícia búrlivo tlieska.

VIDEO Šéf Smeru Robert Fico uviedol, že milióny na 13. dôchodok zoženie s prstom v nose

17:08 Trináste dôchodky postúpili do tretieho čítania. Rozprava je skončená. Poslanci hlasujú o návrhu ako celku.

17:07 Poslance budú hlasovať o trinástom dôchodku. Ešte predtým sa rozprával s Ficom, obaja veľmi emočne gestikulovali.

17:00 Na hlasovaní sú prítomní aj opoziční a nezaradení poslanci.

16:59 Poslanci sa pred hlasovaním pomaly zbiehajú v sále.

16:54 Pozrite si, ako pokračovala mimoriadna schôdza.

16:35 Prídavky na deti sa zrejme riešiť nebudú. Podľa našich informácií sa Robert Fico s Pellegrinim nestretne, ale bude mu telefonovať.

16:32 O piatej sa bude hlasovať o Istanbulskom dohovore a 13. dôchodku v druhom čítaní.

16:22 Hlas Eduarda Adamčíka nie je hlasom strany Most-Híd

Uviedla hovorkyňa strany Klára Magdeme. Adamčík bol jedným z poslancov parlamentu, ktorí dnes hlasovali za skrátené legislatívne konanie k trinástym dôchodkom. „Eduard Adamčík nikdy nebol členom strany Most-Híd. Po rozpade strany Sieť sme ho prijali s ďalšími členmi Siete. Vzhľadom na jeho posledné aktivity a hlasovania sa od neho dištancujeme,“ priblížila stanovisko strany Magdeme.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

16:15 Rozprava k Istanbulskému dohovoru sa skončila. Schôdza pokračuje hlasovaním o piatej. Na balkóniku sedí kňaz Marián Kuffa.

15:28 Boris Kollár uviedol, že mu je ukradnutá celá opozícia aj koalícia. On robí pre ľudí a nechce sa nikomu zapáčiť len preto, aby ho vzali so sebou do vlády.

15:27 V rozprave vystúpila Alena Zvarová Bašistová, teraz vystupuje Ondrej Dostál.

15:22 Premiér Peter Pellegrini prerušil napriek odporúčaniu lekárov hospitalizáciu

Spravil tak preto, aby mohol absolvovať večernú diskusiu i zajtrajšiu pracovnú cestu do Moskvy. Po návrate z Moskvy sa zúčastní poslednej predvolebnej debaty. Informoval o tom Tlačový odbor Úradu vlády. Robert Fico dnes uviedol, že chce s premiérom hovoriť o prídavkoch na deti, pri ktorých nie je zhoda. Fico uviedol, že je jedno, či to predložia ako daňový bonus alebo ako prídavok.

AKTUÁLNE Premiér Peter Pellegrini skončil v nemocnici! Ruší všetok program

15:17 Po vystúpení Stanislava Mizíka v rozprave za ĽSNS horlivo tlieskala poslankyňa Smeru Darina Gabániová.

15:16 Matovič uviedol, že celá schôdza pár dní pred voľbami je divadielko. „Ja som asi jediný, kto sa nesnaží Borisa Kollára vytesniť niekam na kraj. On sa dnes vytesnil sám,“ povedal Matovič v reakcii na mimoriadnu schôdzu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

15:15 Matovič sa na tlačovke vyjadruje ku Kočnerovi a k tomu, aký vplyv mal na sudcov a prokurátorov. „Verím, že vaša doba symbolicky v túto sobotu skončí,“ povedal.

15:05 Poslanca OĽaNO Gábora Grendela obžalovali kvôli Kočnerovým účtom, hoci Threema ukázala, že novinárka Martina Ruttkayová o ňom klamala.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Prokurátorka podala návrh na obžalobu poslanca na základe trestného oznámenia Kočnera, poslanec mal podľa nej vyzradiť utajené informácie o jeho účtoch. Pred rokom navrhol vyšetrovateľ celé stíhanie zastaviť.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

14:53 O malú chvíľu bude mať tlačovku Igor Matovič.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

14:52 V rozprave vystúpi Peter Osuský.

14:45 S faktickou poznámkou reagoval aj Anton Hrnko, ktorý bol nespokojný. „Existujú len dva rody. Mužský, ženský a stredný,“ povedal. Poslanec Dostál sa zasmial a pre istotu mu to zopakoval, či sa nepomýlil. Zdá sa, že si to Hrnko nemyslí.

14:38 V rozprave vystupuje Silvia Shahzad. „Pre mňa to znamená, že kto bude hlasovať za Istanbulský dohovor, bude hlasovať proti násiliu na ženách. Nič viac, nič menej.“

14:19 Do rozpravy sa prihlásilo ďalších sedem ľudí - Eva Antošová (SNS), Silvia Shahzad (OĽaNO), Peter Osuský (SaS), Stanislav Mizík (ĽSNS), Alena Bašistová Zvarová (SNS), Natália Grausová (ĽSNS) a Ondrej Dostál (SaS, OKS).

Eva Antošová Zdroj: Topky/Vlado Anjel

14:13 Hlasovať o trinástom dôchodku sa bude až o 17:00. Poslanci pokračujú s faktickými poznámkami a s rozpravou k Istanbulskému dohovoru.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

14:11 Schôdzu vedie Béla Bugár, aj keď uviedol, že sa Most-Híd nebude schôdze zúčastňovať.

14:06 Do rozpravy sa nikto neprihlásil, druhé čítanie k trinástym dôchodkom je ukončené. Poslanci pokračujú v rokovaní o Istanbulskom dohovore. Minister obrany Peter Gajdoš prišiel do sály, čaká sa na spravodajcu Soboňu. Dovtedy je schôdza prerušená.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

14:05 Robert Fico uviedol, že zohnať okolo 430 miliónov na trinásty dôchodok nebude problém. „S prstom v nose,“ povedal.

14:04 Erik Tomáš číta výsledky výborov. Ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci odporučil schváliť návrh o trinástom dôchodku. Výbor pre financie a rozpočet nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.

14:03 V sále je len pár poslancov. Návrh opäť predkladá Ján Richter.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

14:00 Poslanci pokračujú v druhom čítaní návrhu zákona o trinástom dôchodku.

13:51 O malú chvíľu bude pokračovať mimoriadna schôdza. Mala by nasledovať rozprava v druhom čítaní k trinástym dôchodkom.

13:15 Schôdza je prerušená do 14:00.

12:03 „Patríme medzi najmenej zadlžené krajiny,“ povedal Fico, no po dodatočnej otázke odišiel.

11:56 „Nás, prosím neobviňujte, my ideme kontinuálne 12 rokov,“ uviedol Fico na otázku, či neprichádzajú s týmito opatreniami neskoro. Vymenoval, čo všetko Smer priniesol, podľa neho bolo všetko legitímne.

Zdroj: Vlado Anjel

11:53 Fico nerokoval s Kollárom ani s Adamčíkom z Mosta-Híd. Tomáš uviedol, že Kollár už predtým hovoril o tom, že chce, aby trinásty dôchodok prešiel. Na otázky ohľadom toho, či po voľbách ostane predsedom, odmietol odpovedať a opäť útočil na médiá.

11:49 Šéf Smeru uviedol, že trináste dôchodky takmer s istotou prejdú. Pri rodinných prídavkoch a diaľničných známkach ešte nie dohoda. Ohľadom prídavkov na deti sa bude rozprávať aj s premiérom. „Klobúk dole pred tou časťou opozície, ktorá tak skrátené konanie, ako aj trináste dôchodky v prvom čítaní, schválila,“ povedal Fico. Dnes mu na schôdzi pomohli kollárovci.

Zdroj: Vlado Anjel

11:45 Fico nazval Matoviča psychopatom z Trnavy a opäť útočí na Bélu Bugára. „Večer tento zákon prejde ústavnou väčšinou. Kde je potom úprimnosť poslancov?“ Fico uviedol, že pravdepodobnosť schválenia zákona je takmer stopercentná.

11:42 Šéf Smeru na úvod uviedol, že nečakal, že sa skrátené konanie schváli. „Chcem poďakovať poslancom Smeru, ktorí sa veľmi disciplinovane zúčastnili oboch hlasovaní,“ povedal Fico. „Keď sa pozeráme na šok v očiach poslancov opozície, predpokladáme, že už večer môže byť schválený trinásty dôchodok v druhom a treťom čítaní.“

Zdroj: Vlado Anjel

11:36 Danko uviedol, že schôdzu by uzavrel aj dnes v utorok, ale pravdepodobne sa schôdza preloží ešte na zajtra.

11:29 Poslanci pokračujú v rokovaní o Istanbulskom dohovore. Smer zvolal tlačovku na 11:40.

11:05 Pokračujú hlasovaním o skrátenom konaní k zrušeniu diaľničných známok. Národná rada nie je uznášaniaschopná, nepokračuje sa ani v hlasovaní o prídavkoch na deti.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

11:03 Trináste dôchodky prerokujú dnes o 14. hodine v 2. čítaní. Dovtedy prerokujú návrh o trinástych dôchodkoch vo výbore.

11:01 Nasleduje hlasovanie o trinástom dôchodku v prvom čítaní. Prítomných je 86 poslancov, za bolo 86. Návrh o trinástych dôchodkoch ide do 2. čítania. Poslanci Smeru a SNS tlieskali. Zároveň schválili aj prerokovanie návrhu vo výboroch.

10:57 Minister práce Ján Richter sa v pléne rozprával s Marianom Kotlebom. Pri debate mu prikyvkával.

Zdroj: topky

Zdroj: topky

10:52 Schôdza je prerušená do 11.00. Poslanci by mali hlasovať o trinástych dôchodkoch.

10:53 Jozef Mihál protestne odišiel z rokovania parlamentu. Kollára kritizoval za to, že sa zdržal hlasovania a podporil skrátené legislatívne konanie. „Šliape si po jazyku, nech to vyhodnotia jeho voliči,“ povedal Mihál s tým, že Kollár je v názoroch nekonzistentný.

10:42 Veronika Remišová na tlačovke povedala, že sa nebudú schôdze zúčastňovať, lebo podľa nich ide o predvolebnú korupciu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:41 Kotleba kritizuje parlamentnú matematiku Galka. Pripomína, že skrátené konanie by prešlo aj bez nich. Kollár sa na jeho vyjadreniach smeje.

10:39 Kollár hovorí o trápnom pokuse Galka. „My sme sa naschvál zaprezentovali, lebo Sme rodina bude hlasovať o trinástom dôchodku. Ty nás nemusíš demaskovať,“ uviedol Kollár. „Ja som si ťa vážil, ale odchádzať z parlamentu ako hysterik. je mi ťa úprimne ľúto.“

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:38 S faktickou poznámkou sa prihlásili Boris Kollár, Marian Kotleba a Natália Blahová.

10:34 V sále sa strhla hádka

Galko kričí, že demaskovali hnutie Sme rodina. Pčolinský zo Sme rodina začal kričať, nech neklame. „Demokratická strana sa zachovala konzistentne,“ povedal Galko. Poslanci sa smejú.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:30 Kollárovci pomohli koalícii

Za skrátené konanie bolo 76 poslancov, prezentovalo sa 85. Kollárovci sa prezentovali, no hlasovania sa zdržali. „Urobili niečo podobné ako pred týždňom poslanci DS, ktorí svojím prezentovaním sa umožnili túto absurdnú schôdzu otvoriť,“ upozornil Dostál. „S tým rozdielom, že bez pomoci poslancov DS by schôdza minulý týždeň nebola otvorená. Bez dnešnej pomoci poslancov Sme rodina by si koalícia skrátené legislatívne konanie odsúhlasila aj tak. 76 bolo za, čiže parlament by bol uznášaniaschopný aj bez nich,“ dodal.

10:26 Tomáš navrhuje, aby zákon prerokovali v troch výboroch. Do rozpravy je prihlásený iba Ľubomír Galko.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:24 Danko musel utišovať poslancov. „Poprosím o kľud v sále aj z úcty k pánovi ministrovi,“ povedal.

10:21 Opakuje sa hlasovanie k diaľničným známkam. Národná rada nie je uznášaniaschopná. „Vzhľadom na to, že sme schválili skrátené legislatívne konanie, nebudeme rokovať o Istanbulskom dohovore, ale pristúpime k prvému čítaniu k trinástym dôchodkom,“ uviedol schôdzu Danko. Návrh zákona predkladá Ján Richter.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:19 Zrušenie diaľničných známok zatiaľ neprešlo

Návrh na skrátené konanie k zrušeniu diaľničných známok neprešiel. Za boli dvaja poslanci a 68 sa zdržalo. Danko prerušil schôdzu na 15 minút, lebo parlament nebol uznášaniaschopný.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:18 Trinásty dôchodok v skrátenom režime

Zavedenie trinástych dôchodkov parlament prerokuje v zrýchlenom režime už na aktuálnej schôdzi. Parlament totiž schválil návrh vlády, aby sa poslanci návrhom novely zákona o sociálnom poistení zaoberali v skrátenom legislatívnom konaní. O osude tohto návrhu sa tak rozhodne už v najbližších dňoch, kým v štandardnom režime sa poslanci návrhmi zákonov zaoberajú na dvoch parlamentných schôdzach.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Za skrátené konanie hlasovalo 76 poslancov, deväť poslancov sa zdržalo. Okrem poslancov za Smer-SD, SNS a ĽSNS sa na hlasovaní zúčastnili aj poslanci za hnutie Sme rodina, ktorí sa zdržali hlasovania. Poslanci za strany Za ľudí, SaS, PS/Spolu a KDH sa na hlasovaní o skrátenom konaní nezúčastnili.

10:14 Kollár uviedol, že šéf Smeru ho neoslovil. „S Robertom Ficom sa nerokuje, Robert Fico sa odstraňuje,“ uviedol Kollár s tým, že hlasovanie im prešlo samostatne.

10:11 Boris Kollár hovoril o čistom populizme. „Cez to všetko sme sa dnes zdržali pri skrátenom legislatívnom konaní. Nikdy za štyri roky sme zaň nezahlasovali,“ povedal po hlasovaní Kollár. Zároveň opäť vyzval opozíciu, aby za trinásty dôchodok zahlasovala. „Istanbulský dohovor nepodporíme,“ uviedol.

10:04 Poslanci nie sú v prípade diaľničných známok uznášaniaschopní.

10:03 Nasleduje hlasovanie o krátenom legislatívnom konaní k zrušeniu diaľničných známok. Národná rada nie je v tomto úrípade uznášaniaschopná.

10:02 Prítomných je 76 poslancov. Poslanci schválili skrátené legislatívne konanie k trinástym dôchodkom, v sále bolo 86 poslancov.

10:01 Nasleduje hlasovanie o skrátenom legislatívnom konaní k trinástym dôchodkom. Hlasovanie uvádza Erik Tomáš.

9:59 Kollár sa viackrát vyjadril, že skrátené konanie nepodporí, no opozíciu vyzval, aby podporila 13. dôchodok.

9:57 Kým doteraz bola sála poloprázdna, zdá sa, že na hlasovanie prídu viacerí. Sála sa napĺňa. Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár sa rozpráva s Miroslavom Beblavým.

9:56 Schôdza je prerušená do desiatej hodiny, kedy by malo začať hlasovanie o skrátenom konaní.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:43 Na Dostála reaguje Stanislav Mizík (ĽSNS), ktorý číta poznámky napísané z papiera. Evidentne nevie pracovať s počítačom, problém mal aj s prihlásením faktickej poznámky.

9:41 Ondrej Dostál podal procedurálny návrh, aby sa bolo prerušené rokovanie o Istanbulskom dohovore a aby ho preložili na 13. marca.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:30 Dnes o desiatej končí aj Dankovo hlasovanie o zrušení diaľničných známok na Facebooku. Šéf parlamentu sa už predtým vyjadril, že ak ľudia budú proti zrušeniu, nebude ho presadzovať. V jednej z víkendových debát však povedal, že Facebook je hlúposť. „Ukázalo sa, aká hlúposť je celý Facebook. Z Južnej Ameriky a Afriky nám tam hlasujú, aj tak to prezidentka nepodpíše,“ sťažoval sa Danko. V ankete hlasovali ľudia prevažne proti zrušeniu diaľničných známok, zahlasovalo zatiaľ okolo 18-tisíc ľudí.

Zdroj: Facebook/Slovenská národná strana

9:23 V rozprave vystupuje Ondrej Dostál. „Som za to, aby Slovenská republika ratifikovala Istanbulský dohovor. Už sme tu mali rozpravu o dohovore dvakrát, takže nebudem opakovať argumenty, pre ktoré si myslím, že je dôležité, aby SR k Istanbulskému dohovoru pristúpila,“ uviedol na úvod. Podľa Dostála sa Istanbulským dohovorom zbytočne straší a vyvoláva dojem „bubáka pod posteľou“.

9:20 Vašečka povedal, že nemá problém so žiadnou reakciou ani s opačnými názormi. Pustil sa však do Poliačika. „Martin, obávam sa, že väčšina ľudí si bude dávať pozor na to, čo označuješ za normálnosť a väčšina Slovenska bude súhlasiť so mnou a s mojimi kolegami,“ reagoval Vašečka, ktorý je známy svojimi kontroverznými názormi.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:16 Martin Poliačik uviedol, že Vašečka je nástupcom bratov Kuffovcov, Jána Slotu i Andreja Danka a hovorí len klamstvá. „S takýmito postojmi a rétorikou budeš prvým človekom, ktorého lojalita k akejkoľvek zmene sa bude testovať po voľbách. Vďaka tomu, čo si teraz predviedol, budeš prvý človek, ktorého budú testovať. Sadol si na lep, rozprávaš bludy klamstvá a nepravdy. Prebral si rétoriku, ktorá je nebezpečná pre túto spoločnosť,“ uviedol.

9:11 „Na Slovensku nechceme Istanbulský dohovor, zmietnime ho zo stola a venujme sa ľuďom, ktorí to potrebujú,“ ukončil svoj prejav Vašečka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:09 Do rozpravy sa okrem Vašečku prihlásili ešte traja poslanci - Ondrej Dostál (SaS, OKS), Simona Petrík (nezaradená poslankyňa, súčasne členka mimoparlamentnej koalície PS/SPOLU) a Natália Grausová (ĽSNS).

9:05 Podľa Vašečku sú za násilie zodpovedné tri veci - alkohol, hazard a drogy. „Nie sú to nejaké tzv. rodové stereotypy,“ povedal Vašečka s tým, že rodičia sú matka a otec a nie nejaký „bezpohlavný rodič 1 a 2“.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:02 Poslanci pokračujú v rozprave k Istanbulskému dohovoru. Reční Richard Vašečka, ktorý je rázne proti dohovoru.

9:00 O malú chvíľu by mala pokračovať mimoriadna schôdza. V sále je len niekoľko poslancov. Piaty deň schôdze otvára šéf parlamentu Andrej Danko.

Diskusiou k Istanbulskému dohovoru bude v utorok od deviatej pokračovať mimoriadna schôdza parlamentu. O desiatej by mali poslanci hlasovať o prerokovaných návrhoch na skrátené legislatívne konanie k trom novelám zákonov, ktorými sa majú zvýšiť prídavok na dieťa, zrušiť diaľničné známky a zaviesť trinásty dôchodok. Miroslav Beblavý aj naďalej tvrdí, že schôdza bola zvolaná a otvorená nezákonne. Šestica poslancov okolo Beblavého ukončila blokádu po prejave Petra Pellegriniho, počas ktorého protestne odišli z miestnosti.

Opatrenia sme predložili kvôli opozícii

Erik Tomáš zo Smeru v jednej z diskusných relácií uviedol, že opatrenia nie sú populizmom. „Nikto nemôže povedať, že vyťahujeme sociálne opatrenia iba pred voľbami. Mali sme to v programových prioritách, ale keďže nás pravicové strany obviňovali, že sú to iba prázdne sľuby, tak sme sa rozhodli, že to presadíme pred voľbami,“ povedal Tomáš a odmietol, že schôdza je nezákonná. Zdôraznil, že Smer nekoná v sociálnej oblasti len pred voľbami.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Trináste dôchodky však boli témou už v roku 2010. „Uvedomujeme si výdavkový strop,“ vyhlásil s tým, že peniaze na navrhované opatrenia nájdu. Hovorí, že ak sa novozvolenému parlamentu nebudú páčiť, môže ich zrušiť. Za prioritu označil aj odmietnutie Istanbulského dohovoru.

Bugár a Fico si posielajú šťavnaté odkazy

Spory medzi opozičnými a koaličnými poslancami nie sú ničím novým. Pred voľbami však prebieha boj aj medzi koaličnými partnermi. Na zadné sa postavil šéf Mosta-Híd Béla Bugár. Ten sa nielenže rozhodol nezahlasovať za tri návrhy, ale mimoriadnej schôdze sa ani nezúčastňuje. Fico tejto jeho reakcii nerozumel a postupne si začali prostredníctvom tlačoviek posielať šťavnaté odkazy. Bugár sa na rozdiel od predchádzajúcich parlamentných volieb jasne ohradil voči Smeru, aj keď doteraz sa nechcel vymedziť, s kým do koalície pôjdu a s kým nie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Uzavrel tzv. zmluvu s občanmi, v ktorej sa píše, že sa strana zaväzuje „nepodporiť a nevstúpiť do koalície so stranou Smer-SD“. Fico spočiatku nechápal, prečo takto Bugár koná, no postupne pritvrdil. „Máme tu zradcu so silným charakterom, ktorý sa volá Béla Bugár. Bude to božia spravodlivosť, ak sa Bugár a jeho strana po voľbách nedostanú do parlamentu,“ povedal Fico. V ďalšej reakcii mu prial, aby získal 2,99 percenta. Za pokles preferencií si môže podľa neho sám. Bugár patrične reagoval.

„Chválabohu nezáleží na tom, čo povie pán Fico. My máme svojich voličov a predpokladám, že pán Fico nás nikdy nevolil a ani teraz nebude,“ povedal Bugár. V jednej z víkendových debát uviedol, že šéf Smeru je unavený. Podľa Bugára sú sociálne opatrenia neadresné. „Pán predseda Smeru stráca súdnosť, je unavený,“ reagoval Bugár.

Neplánovaná schôdza

Februárová schôdza už nebola plánovaná, predseda parlamentu Andrej Danko ju zvolal po tom, ako vláda schválila tri novely zákonov. Rokovanie mimoriadnej schôdze sa malo začať v utorok 18. februára, pre obštrukciu nezaradených poslancov ju dvakrát prerušili do ďalšieho dňa. Plénum začalo rokovať vo štvrtok (20. 2.), a to po vystúpení premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) v úvode dňa.

Zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, ako aj samotné predložené opatrenia, kritizovali viacerí opoziční poslanci. Schôdzu nepodporujú ani poslanci koaličného Mosta-Híd. Ak by parlament návrhy zákonov schválil, prezidentka SR Zuzana Čaputová má 15 dní od doručenia zákona na to, aby jednotlivé návrhy podpísala alebo vrátila Národnej rade SR. Do parlamentných volieb ich môže aj nemusí stihnúť podpísať.