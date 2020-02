Sociálne opatrenia sme predložili kvôli opozícii! Tomáš sa naťahoval s Beblavým: Schôdza je v poriadku

Sociálne opatrenia sa vládna strana Smer rozhodla prijať tesne pred parlamentnými voľbami po tom, čo opozícia začala tvrdiť, že ide len o predvolebné sľuby. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec Erik Tomáš. Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý, kandidujúci vo voľbách za mimoparlamentnú koalíciu PS-Spolu, vidí v postupe koaličnej strany volebnú korupciu. Kritizuje skrátené legislatívne konanie i porušenie výdavkového stropu. Schôdza bude pokračovať v utorok 25. februára.

Ide o predvolebnú korupciu

„Z vecného hľadiska ide o jasnú predvolebnú korupciu. Nie je možné zdôvodniť porušovania zákona tým, že opozícia nám niečo vyčítala. Ja si myslím, že sociálne je ľuďom pomáhať tam, kde to ide, a nie ich klamať a nemať na to peniaze. Parlament bol jednoznačne zvolaný nezákonne,“ uviedol Beblavý. Líder strany SPOLU dodal, že strana Smer má paniku z klesajúcich preferencií.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nejde o populizmus

Erik Tomáš tvrdí, že opatrenia nie sú populizmom. „Nikto nemôže povedať, že vyťahujeme sociálne opatrenia iba pred voľbami. Mali sme to v programových prioritách, ale keďže nás pravicové strany obviňovali, že sú to iba prázdne sľuby, tak sme sa rozhodli, že to presadíme pred voľbami. Schôdza bola zvolaná a otvorená zákonne. Nič nie je protizákonné,“ povedal Tomáš.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nekonáme len pred voľbami

Tomáš zdôraznil, že Smer nekoná v sociálnej oblasti len pred voľbami. Výška prídavkov na dieťa bola podľa neho poslednou vecou, ktorú im mohli vyčítať. „Uvedomujeme si výdavkový strop,“ vyhlásil s tým, že peniaze na navrhované opatrenia nájdu. Hovorí, že ak sa novozvolenému parlamentu nebudú páčiť, môže ich zrušiť. Za prioritu označil aj odmietnutie Istanbulského dohovoru.

Zdroj: Vlado Anjel

„Nie je sociálne ľuďom klamať a rozdávať z toho, čo nemáme,“ oponoval v súvislosti s predloženými sociálnymi opatreniami Beblavý. Skonštatoval, že Most-Híd pri hlasovaní zaskakujú zástupcovia ĽSNS. Obštrukciu s blokovaním rečníckych pultov v parlamente označil za poslednú možnosť, ktorá im zostala. Pripomenul Tomášovi zákony z dielne opozície, ktoré boli odložené a mohli byť podľa neho užitočné pre ľudí, hoci mali nižší dosah na štátny rozpočet.

Zástupcovia strán sa vyjadrili aj k zverejneným videám, ktoré majú diskreditovať exprezidenta a predsedu mimoparlamentnej strany Za ľudí Andreja Kisku. Tomáš odmietol, že za nimi stojí človek zo Smeru. Tvrdí, že treba riešiť hlavne obsah. „Ak (video) nie je zostrihané, pán Kiska má vážny problém, ak je zostrihané, tak je nevinný,“ poznamenal Beblavý.