Odborníci kritizujú kampaň PS na Facebooku: Zneužili konto prezidentky Čaputovej

PS malo podľa mimovládky pri cielení inzercie na Facebooku v rukách aj aktuálne kontakty profilovej stránky prezidentky. TIS ako príklad uviedla inzerát lídra PS Michala Trubana z tohto týždňa s reakciami Andreja Danka na blokádu Národnej rady SR. V popise cielenia reklamy je uvedené, že okrem iného sa status ukazoval aj fanúšikom stránky prezidentky. Hovorca hlavy štátu Martin Strižinec v reakcii mimovládke napísal, že o takýchto aktivitách nevedia.

Práva k dotyčnej stránke

„Reklamu je možné takto nastaviť len vtedy, ak disponujete administrátorskými právami k dotyčnej stránke, respektíve tá vám prístup ku kontaktom umožnila, čo nám potvrdil aj zamestnanec Facebooku," vysvetlila TIS.

Hovorca prezidentky Martin Strižinec v reakcii mimovládke napísal, že o takýchto aktivitách nevedia. „Pôvodní administrátori facebookového profilu Zuzany Čaputovej boli nahrádzaní postupne novými, v závislosti od toho, ako sa priebežne dopĺňal tím spolupracovníkov prezidentky a odbor komunikácie," priblížil Strižinec. Mimovládke však neodpovedal, kto aktuálne stránku spravuje a či takéto konanie považuje za etické.

Nadstraníckosť

Zuzana Čaputová bola podpredsedníčkou a prezidentskou kandidátkou PS. Pri zvolení mala na sociálnej sieti stotisíc sledovateľov. Po víťazstve vo voľbách sa členstva v strane vzdala a sľubovala nadstraníckosť. „Je dobré, a o to sa budem aj ja usilovať, ak prezident zostáva nadstranícky, ak je skôr zástupcom občanov. Mal by byť reprezentantom občanov, všetkých voličov, byť nad delením na politické subjekty," povedala v lete 2019 pri nástupe do funkcie. V súčasnosti má na svojej profilovej stránke na sociálnej sieti 183-tisíc fanúšikov.

„Reklamu na Facebooku cielime na veľké množstvo cieľových skupín, podľa záujmov aj demografických údajov. Používame aj cieľové skupiny z predošlých kampaní PS/Spolu. Jedným z publík boli aj fanúšikovia stránky Zuzany Čaputovej. Po upozornení sme nášho dodávateľa požiadali o zrušenie cielenia podľa fanúšikov stránky," reagovala na otázky TIS hovorkyňa koalície Silvia Hudáčková. Z Facebooku mimovládku informovali o tom, že ak chceli priamo cieliť na fanúšikov stránky prezidentky, ako to robili v PS, museli mať k jej profilu admin prístup.

Koalícia PS/Spolu minula na inzerciu na Facebooku počas volebnej kampane viac ako ktorákoľvek iná strana. Doteraz to bolo 250-tisíc eur. „Schopnosť cieliť reklamu na toho správneho človeka je pre marketérov lukratívna vec. Už len cena jedného získaného sledovateľa sa pre nich pohybuje od niekoľko centov po desiatky eur, v závislosti od jeho či jej charakteristík. Michal Truban ašpiruje na pozíciu digitálneho lídra v budúcej vláde," píše TIS.