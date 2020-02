VOĽBY 2020 Pokračuje slovná vojna medzi Ficom a Bugárom: Šéf Mostu mu nič nedaroval, koniec spolupráce!

BRATISLAVA - Na poli predvolebného boja je každým dňom viac a viac horúco. Najnovšie škriepky zasiahli do vládnej koalície, ktorá má po tomto týždni vážnu trhlinu. Môže za to nielen otvorenie mimoriadnej schôdze k 13. dôchodkom, ale aj slová predsedu Smeru-SD Roberta Fica na adresu predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára.

VIDEO Reakčná tlačovka Bélu Bugára na slová Roberta Fica:

(reakcia na Roberta Fica prichádza okolo 15-tej minúty videa)

Tridsať rokov nič nerobil

Fico okrem iného včera o Bugárovi uviedol, že "keď štyri roky "bačoval" na najvýznamnejších rezortoch v tomto štáte a teraz bude hovoriť o Smere-SD, že by s touto stranou (pozn. red. Smer-SD) viac nikdy do vlády nešiel," povedal Fico. "Nevie robiť politiku a 30 rokov sa váľať v parlamente a nič nerobiť - teraz prišli konkrétne výsledky," povedal na Bugára včera Fico.

Most zareagoval razantne

Most-Híd nevstúpi do koalície s ĽSNS ani Smerom-SD. Sľubuje to predseda Mosta-Híd Béla Bugár v zmluve s občanmi, ktorú predstavil na štvrtkovej tlačovej konferencii v parlamente. Dokument hovorí aj to, že strana chce presadzovať zmeny na očistu justície či prokuratúry. V zmluve s občanmi hovorí Bugár o osobnom záväzku a sľube. Strana odôvodňuje rozhodnutie nevstúpiť do vlády s ĽSNS zaviazaním sa k boju proti akejkoľvek forme extrémizmu a proti ľuďom, ktorí vyvolávajú napätie a profitujú zo strachu. V zmluve sa tiež píše, že strana sa zaväzuje "nepodporiť a nevstúpiť do koalície so stranou Smer-SD".

Fico nás nikdy nevolil a ani nebude

Bugár sa vyjadril aj na včerajšie útoky Roberta Fica. "Chválabohu nezáleží na tom, čo povie pán Fico. My máme svojich voličov a predpokladám, že pán Fico nás nikdy nevolil a ani teraz nebude," dodal sarkastickým spôsobom Bugár.

Šunky si neváľam, tie mám doma

"Musím povedať jednu vec. Každý ako keby znevažoval parlament. Je tu 150 poslancov. Tu musíte zabezpečiť aj podporu. Od tej doby, čo pán Fico je aj predsedom klubu Smer, ten klub sa na poslednú chvíľu dozvedá veci," povedal Bugár, ktorý si tiež myslí, že začína sa polarizovať spoločnosť po vyslovení názoru v parlamente, pričom sa odkazoval na zvolanie predmetnej schôdze. "Povedal o mne že "žiadna zodpovednosť" a že "tu si váľam šunky" - tak jednak šunky tu ani nemám, tie mám doma a z toho krásne režeme," vtipne poznamenal Bugár.

Matoviča musia "vyriešiť"

Bugár nevylúčil povolebnú spoluprácu s OĽaNO, no podľa svojich slov má problém s Igorom Matovičom. "OĽaNO sú ľudia, aj tu v parlamente, s ktorými sa dá, aj sme viackrát spolupracovali. S Matovičom sa nedá," reagoval s tým, že v hnutí si musia "vyriešiť Matoviča".

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ak sa strana po parlamentných voľbách dostane do Národnej rady SR, chce Most-Híd podľa zmluvy presadzovať napríklad ďalšie zmeny, ktoré povedú k očiste justície, prokuratúry a polície. Navrhuje tiež zmenu dotácií v poľnohospodárstve tak, aby sa pomohlo rozvoju regiónov. Chce tiež dobudovať diaľnice D1 a pokračovať vo výstavbe rýchlostných ciest, ako aj presadiť zmenu zákona o štátnom občianstve.

Vládny Most-Híd sa v posledných prieskumoch pohyboval na hranici zvoliteľnosti. Vo voľbách kandiduje aj Maďarská komunitná spolupatričnosť MKO-MKS, jej súčasťou sú strany, s ktorými pôvodne Most-Híd rokoval o spoločnom postupe. Napokon sa nedohodli. MKO-MKS bola tiež v prieskumoch na nezvoliteľných priečkach.