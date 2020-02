VOĽBY 2020 Fico definitívne hádže Bugára cez palubu: Tridsať rokov sa vraj flákal!

Bugárovci už totiž pred začiatkom schôdze, ktorá oficiálne bola otvorená už v utorok aj za pomoci galkovcov z Demokratickej strany, avizovali, že nepodporia zvolanie tejto schôdze. Predseda vládneho Smeru si tento prístup koaličného partnera Most-Híd vysvetlil po svojom.

Bugár schôdzu nepodporil

Napriek tomu, že Fico v roku 2016 hovoril o stabilnej vláde, ktorú vytváral ešte za pomoci strany Sieť Radoslava Procházku, či aj spomínaného Mostu-Híd na čele s Bugárom, dnes a karta obrátila. Bugár totiž predtým nechcel podporiť mimoriadnu schôdzu, pretože hovoril aj o vyrubení viac ako 800-miliónovej sekery v štátnom rozpočte pre novú vládu, ktorá podľa neho vznikne zavedením sociálnych balíčkov Smeru a zámermi SNS zrušiť diaľničné známky.

Tridsať rokov sa váľal v parlamente, teraz prišli výsledky

"Béla Bugár nám jasne povedal, že on už s nami nie je," skonštatoval na dnešnej tlačovej konferencii Fico. Ten dodal, že ho naozaj prekvapuje, "keď štyri roky "bačoval" na najvýznamnejších rezortoch v tomto štáte a teraz bude hovoriť o Smere-SD, že by s touto stranou viac nikdy do vlády nešiel,". Fico si myslí, že Bugár už v parlamente nebude a odvoláva sa aj na posledné prieskumy verejnej mienky. "Za to si môže len on sám a nikto iný," vysvetlil Fico.

"Nevie robiť politiku a 30 rokov sa váľať v parlamente a nič nerobiť - teraz prišli konkrétne výsledky," uzavrel Fico svoj postoj ku Bugárovi a spomenul tiež, že predseda Mostu-Híd sa dohodol s opozíciou, aby Smer nemal dostatok hlasov na otvorenie schôdze. "Béla Bugár sa dnes rozhodol, že bude šlapať vodu spolu s opozíciou, je to jeho rozhodnutie," dodal predseda Fico.

O stanovisko na Ficove slová sme požiadali aj stranu Most-Híd.