Uniklo VIDEO medzi mafiánom a bielym koňom! Spomínajú Kiskove pozemky: Šéf Za ľudí hovorí o špinavej kampani

Na videu, ktoré je umiestnené na kanáli Youtube sú dve osoby – Michal Šuliga a Milan Reichel, šéf popradského podsvetia. Muži rozoberajú údajné kšefty s pozemkami. V istom momente spomenú aj Andreja Kisku, ktorý mal podľa nich vedieť, že kupoval ukradnuté pozemky. Zábery aj zvuk sú dosť kvalitné a tak nie je problém osoby počuť a rozpoznať ich. Video prišlo ako tip do redakcií viacerých slovenských médií.

Šuliga sa na videu Reichelovi spovedá ohľadom Kisku. „Počúvaj, mám taký problém s Kiskom… Julo chodí po vyšetrovačkách .. odvtedy, ty keď si pamätáš .. na tú aféru, Klimek … vtedy predal Sirotskému, Sirotský Kiskovi pozemky, Kiska prehral súd, hej? Kiska proste kúpil osvedčené pozemky. On dobre vedel, že sú osvedčené a ukradnuté. Takže nejdem to dajak rozoberať, ale teraz bol naposledy Julo na výsluchu a tota mu vraví: Pripravte si advokáta. Budete obvinení aj so Šuligom. Mne toto stojí za to?“ hovorí Šuliga, ktorý medzi iným spomenie, že už si nevie rady a nechce sa obrátiť ani na popradskú políciu. Z diskusie sa javí, že Reichel je posledný človek, ktorému dôveruje a svoje sťažnosti obracia naňho.

Video malo za pár hodín tisíce zhliadnutí

Videom sa už zaoberá aj polícia. "Polícia si musí nahrávku najskôr vypočuť a potom vyhodnotíme ďalšie kroky," reagovalo pre SME policajné prezídium.

O čom sa bavili?

Hneď ako sa Reichel dozvie, že Kiska mal predmetné pozemky údajne kúpiť, zloží si čapicu a reaguje sklamaným tónom. „Zadrž. Kiska vedel, že od Klimeka kupoval pozemky?“ pýta sa vo videu Reichel, na čo Šuliga súhlasne prikývne.

„…a keď sú pozemky osvedčené, jasné, že sú ukradnuté alebo vzaté vlastníkom, ktorí nevedia o tom,“ pokračuje Kiskov známy Šuliga. Vo videu medzičasom spomenie aj možnosť, že Kiskovi zavolá a že naňho má telefónny kontakt, na čo ho Reichel zadrží a povie, že „to vybaví on“.

O čo ide?

Pred vyše dvadsiatimi rokmi chcel Kiska spolu s prvou manželkou kúpiť pozemok, na ktorom by si postavili rodinný dom. Na základe inzerátu v Novom Čase, ktorý predával pozemky pod Tatrami Šuligova firma. Keď sa dohodli, Šuliga Kiskovi povedal, že má na predaj ešte jeden pozemok. Dnes je tento pozemok všetkým dobre známy, ide o pozemok, ktorý predtým vlastnil zubár Ján Franc. Podľa rozhodnutia súdu bol nezákonne vydržaný.

Inzerát, na ktorý reagoval Andrej Kiska Zdroj: FB/Andrej Kiska

Zubár Franc sa s Kiskom o pozemok súdil, sudca Miroslav Radačovský, ktrý dnes pôsobí v europarlamente za stranu ĽSNS a preslávil sa útonými vyjadreniami na adresu Kisku ešte ako sudca krátko po procese, pred dvoma rokmi rozhodol, že Kiska musí Francovi pozemok vrátiť. Podľa rozhodnutia súdu však Kiska pri kúpe pozemku konal v dobrej viere.

Špinavá predvolebná kampaň?

Kiska o pár hodín na to reagoval na sociálnej sieti. Podľa neho je to primitívne vide so zlými hercami. „ Robert Fico mi sľuboval pomstu a útoky, ak ho nevymenujem za predsedu Ústavného súdu a už je to akože anonymne tu. Veľmi sa bojí ďalšej prehry vo voľbách, a preto som dlhodobo hlavným terčom Smeru aj v tejto predvolebnej kampani,“ napísal na úvod s tým, že vide je natočené akože skrytou kamerou.

„Mňa nezastraší amatérsky zinscenované video na štýl Kočnera, ktorý volal Fica šéf. Je to primitívne video, dvoch veľmi zlých a nedôveryhodných hercov, ktorých vyšetruje polícia za rôzne podvody. Obaja rozprávajú podľa zjavne predpripraveného scenára a je to až tragikomické,“ opisuje Kiska. Mafiána Reichela podľa vlastných slov nikdy nevidel a nikdy od neho nič nekupoval. „Od Šuligu (firmy StavRea s.r.o) som kupoval pozemky na základe inzerátu, ktorý som našiel v roku 1999 v denníku Nový čas. Nikdy pred tým som ho nevidel,“ vysvetlil.

Podám trestné oznámenie

Líder strany Za ľudí zopakoval, že podľa súdu pri kúpe iného pozemku, ktorý mu sprostredkoval Šuliga, „postupoval v dobrej viere a som rovnako poškodený, ako pôvodný vlastník pán Franc“. „Sudca je dnes europoslancom za kotlebovcov. Od človeka, ktorý mi pozemok predal žiadam písomne a mimosúdnou cestou peniaze naspäť. Zatiaľ nič nezaplatil. Zajtra sa chystá podať trestné oznámenie za krivé obvinenie a ohováranie.

Analýza VIDEA

Po analyzovaní videa je zjavné, že bolo natočené technológiou rybieho oka, ktoré ponúka širokouhlý pohľad kamery, takže je miestnosť na videu je vidieť z väčšieho uhla. Odborník nám potvrdil, že zvuk bol pravdepodobne snímaný z mikrofónu, ktorý sa nachádzal nad debatujúcou dvojicou, pravdepodobne na lustri. Tvrdí to na základe dlhoročných skúsenosti so snímaním zvuku.

Člen podsvetia Reichel tvrdí, že VIDEO je pravdivé

Videli ste zverejnené video, na ktorom ste so Šuligom. Čo na to hovoríte?

Videl som pre pár minútami a nič no. Čo bolo účelom a koho bolo účelom nahrať to a zverejniť? Pán kiska neurobil nič trestné a že je to zverejné ja nič neviem. Ale som trošku prekvapený.

Je to autentické?

Je to nahraté medzi sviatkami teraz 2019 a nevedel som, že je to nahrávané. Nesúhlasil by som s tým nijako a neviem za akým účelom a kto to nahral. Hovorím za seba, ja som neurobil nič trestné, že pán Kiska kúpil moje pozemky. Ja si myslím, že ani on. Je to odstup desiatky rokov a že ich kúpill, veď ich neukradol. Pán Kiska nie je z môjho pohľadu odkázaný na to a má toľko peňazí, že by kupoval pár metrov, a časom by vyšlo najavo, že sú špatne osvedčené.

Kedy presne vzniklo to video?

Medze sviatkami niekedy, Ja neviem. Pred Vianocami, alebo po Vianociach. Ale presne to by som musel zahrabať v pamäti riadne.

Kde sa to odohralo?

Mňa pán Šuliga zavolal do hotela, ktorý prevádzkuje a tam som došiel a tam prebehla tá debata.

Ona tam mal naištalovanú tú kameru? Videli ste ju? Prečo Vás pozval?

Pán redaktor, ja som ešte pred pol hodinou nevedel, že to existuje. Ja som vôbec nevedel, že to niekto chce natočiť a potom zverejniť.

Pán Šuliga to robí bežne, už ste s ním volali, že čo je za tým?

Ja neviem, či to točil on, či to robí bežne, neviem to vyhodnotiť. Som z toho teraz trochu zaskočený. Skrátka asi mal niekto záujem niečo také vytvoriť ale ja som o tom nevedel. Keby som to vedel, tak sa ani nevyjadrujem k téme pozemky, som už z tejto témy unavený. K téme spred 25 rokov, keď pán Kiska kupoval odomňa pozemky.

Čo bolo teda predmetom pozvania?

Viete čo ja tam chodievam, bol som tam na Silvestra. Ja ten kemp poznám dobre, šak tam bývali moji rodičia po tej streľbe rok. Občas za Mišom zájdem, občas zájde on za mnou.

Ešte mu veríte, ako budete fungovať po tomto?

Ja normálne (smiech) Zajtra sa s ním stretnem a opýtam sa ho na to. Po telefóne ja nič riešiť nechcem.

Ale za tými informáciami, o ktorých hovoríte na videu si stojíte?

Áno. Tento rozhovor prebehol. Pán Kiska kúpil odo mňa pozemky v 1998. Osobne sme sa nestreli, nestretávame sa, ja k nemu prechovávam úctu to bol náš prezident republiky. Tie informácie na tej neštastnej nahrávke ja som ich nemal. Mne ich predostrel pán Šuliga a ja som sa takto k nim vyjadril.