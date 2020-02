Boris Kollár bol ONLINE: Spovedali ste lídra hnutia Sme rodina

Vaša otázka bola odoslaná! Ďakujeme.

Online rozhovor

10:02 - otázka od: David Serus,boris Preco nezverejnis tu nahrávku na FICA ? Prečo čakáš? Po včerajšej tlačovke Fica nakydal na kazdu jednu stranu. Čo tvoja spolupraca z Igorom M ? Vidíš tam nejaký problem alebo? Držím palce hlavne nech smer padne tieto voľby a nech sa viete dohodnúť vy ostatné strany Lebo ju nemám, keby som ju mal, tak by som ju zobral na políciu a podal trestné oznámenie. O tomto stretnuti som sa dozvedel z dobre informovaneho zdroja. ktorý sa v minulosti vždy potvrdil a považujeme ho za dôveryhodný. Dozvedel som sa, kto sa stretol, kde sa stretol a kedy sa stretol, aj čo mal oblečené. Nakoľko všetci vieme, že Kočner si všetko nahrával, vyslovil som domienku, že aj z tohto stretnutia by mohla byť nahrávka. Ja osobne si myslím, že by mohla byť v metadatach, ktoré polícia zadržala alebo ju môže mať Kočner ako žolíka

10:07 - otázka od: Peter Bružina Podporíte 13-tý dôchodok a zvýšenie rodinných prída kov na deti na mimoriadnej schôdzi parlamentu? 13 dôchodok mame v našom programe. Ja osobne som ho dvakrát v minulom roku predložil, my vieme odkiaľ a kde na to vziať finančne zdroje narozdiel od Fica. Fico 13. dôchodok sľubuje už 10 rokov a dodnes ho neprijal. My za tento zakon zahlasujeme, ale prečo ho Fico predklada 2 týždne pred voľbami je len obyčajný strach z pádu preferencii a strach ze by mohol skoncit v base . My po volbach urobíme všetko preto, aby všetci ľudia, ktorí ekonomicky poškodili tuto krajinu boli spravodlivo potrestaní na cele s Robertom Ficom

10:10 - otázka od: František Takács Pán Kolár ako chcete presadiť svoj volebný program a hlavne ktoré body ? Havany dôraz kladiem na pomoc ľudom a sociálne témy, podari sa nám to presadiť vtedy keď nás budu potrebovať a bez nás nebudú schopni zostaviť vládu. Opatrení máme strašne veľa, ale tieto su klučove: masívna výstavba statnych najomnych bytov, zrušenie doplatkov za lieky pre matky s deťmi do 6 rokov, ZTP a dôchodcov a exekučná amnestia (s tym, že aby sa zachovala elementárna spravodlivosť, dlžník si svoj dlh splatí, štat mu pomôže s príslušenstvom napr. si dlžny 500 eur a exekútor od teba pyta 14 tisic , 500 eur si splatíš to je tvoj dlh a 13 500 vyrieši štat

10:12 - otázka od: vladimir Zdravim Boris. Ty uz budes mat pomaly tolko deti jak Kapitanko percenta!!! Neurážaj ma, ak by kapitán mal toľko percent ako ja deti, tak je opäť predsedom parlamentu a vyhral by voľby :D

10:12 - otázka od: Lukáš Bude sa Boris Kollar snažiť aj po voľbách presadiť exekucnu amnestiu? bude to podmienkou môjho vstupu do vlády

10:16 - otázka od: Mária Zatkova Zdravím Vás už som Vám pisala na Vašu centrálu ale žiadnu odpoveď som nedostala teraz sa Vás chcem spýtať počula som že Vám po skončení tohto volebného obdobia zostane počítač nemohli by ste mne aj môjmu manželovi darovať ten ktorý Vám zostane manžel ochorel na rakovinu a nemáme peniaze na nový keď som Vám minule pisala nechcela som od Vás peniaze ako dar ale pôžičku ktorú by som Vám splácala v mesačných splátkach ale na šťastie sa mi podarilo dohodnúť s bankou na nižších splátkach sice dlho ale lepšie ako nič ak by ste nepotrebovali ten počítač a chceli by ste ho darovať budem veľmi vďačná aj za manžela prajem Vám veľa šťasti,zdravia a nech dobre uspejete vo voľbách len sa nedajte dokopy s Kiskom po takej potupe len do počtu co ste jeho odpad dakuj s pozdravom zostávajú manželia Jozef a Mária Zatkoví Maria, pri všetkej ucte ja pôžičky nerobím, nie som nebankovka, ak by som to začal robiť, musel by som pýtať úroky, museli by ste mi zakladať domy, byty, auta a na konci dna by som musel na ľudí posielať exekútorov. A preto to nerobím, nikdy nepožičiavam peniaze.Občas si vyberiem nejaký prípad, ktorému nezištne pomôžem a peniaze späť nepýtam. Poslanecky PC vam rad odovzdám. Kontaktujte ma cez kanceláriu hnutia, kontakt nájdete na našom webe

10:18 - otázka od: Jakub Dobrý deň pán Kollár chcel by som sa spýtať či prijmete pozvanie od Matoviča a sadnete si sním za jeden stôl ak vás teda pozval. Ja si sadnem po volbach s kazdym kto ma zavolá, pred voľbami je to len politicky marketing. Dávajme si prosím pozor, aby sme tu nevystriedali kleptokraciu za psychiatriu

10:19 - otázka od: Tina Pan Kollar v prvom rade Vam drzim velmi palce! Velmi Vam fandim!!!! Chcela by som sa opytat, budu moct dostat byt, ktory by ste stavali aj slobodne mamicky s dietatom alebo detmi? Dakujem velmi pekne za odpoved a zelam krasny den ANO, samozrejme matky s deťmi by mali mať prednosť

10:20 - otázka od: Patrik Zadarmo vlaky pre žiakov, áno beriem. Prečo sú diskriminovaní žiaci, ktorý sú nútený chodiť autobusom. Je to dosť nefér. a preto mame v našom programe, aby tato diskriminácia bola odstranena a to tak, že stat na seba prevezme aj dopravu študentov autobusmi. Suhlasim s vami, mate pravdu

10:22 - otázka od: Podmanicka Budete aj po volbach presadzovat odstranenie nerovnosti odchodu do dochodku zien rocnikov 1958,59 a 60 ? my za ne stále bojujeme za tieto ročníky , naša poslankyňa Petra Kristufkova dokonca vyzbierala 30 podpisov poslancov a urobila podanie na ustavny sud aby sa tato skrivodlivosť napravila. Ja osobne vám garantujem, že za tieto ročníky budem bojovať

10:22 - otázka od: Igor Fandim,volim Kollara !!! :) Dakujem

10:27 - otázka od: Michal Dobrý deň. Aký je Váš postoj na sankcie voči Rusku a na prípadnú vojenskú základňu USA na Slovensku. Ďakujem. som presvedčeny, že naše členstvo v NATO je pre nás prospešne, v žiadnom prípade z neho nechceme vystúpiť. Ale rovnako hovorime, že nechceme na uzemi SR žiadne cudzie základne, ani cudzie armádne zložky . Nedovolíme, aby sa nám tu na niekto usídlil mame v živej pamäti ruske vojska, ktoré sa tu veľmi dlho zdržali. Tak si teraz vychutnajme tu trošku slobody. Rovnako sme ale proti sankciam voči Rusku, lebo nás ekonomicky poškodzujú . ľudia v SR kvôli týmto saknciam prišli o prácu. AK by tieto sakncie dodržiavali všetky krajiny, no prosím ale nie že my ich musíme dodržiavať a Nemci si stavajú nord stream a budujú automobilky Mercedes v Rusku

10:32 - otázka od: Stanislav Toček Ja viem, že ste za rozumne návrhy. Rabovačka akú chystajú nie je dobrý návrh podporite tùto rabovačku/kupovanie voličov pre SMER SD, SMS a fašistov?????? Treba sa ukludniť, je to len zufaly pokus o záchranu zo strany Roberta Fica. Aj keby ten zákon prešiel a prezidentka ho vráti, už nebude Robert Fico mať možnosť prelomiť veto prezidentky, lebo bude po volbach dnes je to čistý populizmus, ak by naozaj chcel ľudom dať 13 dôchodok, už by ho počas svojej 12 ročnej vlády presadil. My sme ho v minulom roku predložili 2 krat a ani raz za neho nezahlasoval

10:34 - otázka od: Miloš Dobrý deň. Chcem sa spýtať na výstavbu bytov ako plánujete. Bude sa to týkať len Bratislavy a okolia ,alebo celého Slovenska resp. ktorých miest a obcí by sa to dotklo? A či by ste do takého bytu išiel bývať aj niektorí člen Vašej početnej rodiny. Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň s pozdravom Miloš. v SR chyba 300 tisíc bytov, len v BA chyba 100 tisíc bytov. To znamená že zvyšných 200 tisíc je po celom SR. Kvalita týchto bytov je na špičkovej európskej úrovni, dnes je na považi fabrika, ktorá takéto byty vyrába a celu produkciu exportuje do Nemecka, kde sú najprísnejšie pravidla čo sa noriem týka a môžem vás ubezpečiť, že moja rodina a moje deti nebudú mať absolútne problém v takýchto bytoch bývať

10:35 - otázka od: miro Ahoj Boris. Chcem ti povedat že ti držim palce.. tvoja strana a aj tvoje nazory su mi sympaticke. Povieš čo si mysliš, nemaš čo skrývat ani sa za čo hanbit.. verim že to mysliš dobre a že ziskaš vela percent.. vďaka za podporu, vážim si to

10:41 - otázka od: Tezka Hovori sa o vas, ze poznate, resp sa stretavate so znamimi mafianmi. Je to pravda? Dakujem za odpoved. To sa nehovori, to je pravda, vyrastal som s Petrom Steinhubelom a teda poznáme sa z detstva, on sa rozhodol isť zlou cestou , ale to som ja už ovplyvniť nemohol. ANO, budem ho poznať do konca života, aj keď je už 20 rokov mŕtvy, ale nikdy som nebol súčasťou jeho sveta. Rovnako ako dnes, sa poznám s rôznymi poslancami, ministrami, ktorí možno po volbach skončia v base, aj tých budem poznať do konca života, ale ani s nimi som tento štat nerozkrádal. Rovnako z detstva poznám špičkového chirurga, ktorý dnes prednasa na prestížnych univerzitách a kongresoch vo svete . AK by sa vašemu dieťaťu niečo stalo, dali by ste ho operovať Borisovi Kollarovi? Asi nie, lebo nie som chirurg, a aj tohto lekára budem poznať do konca života

10:47 - otázka od: ing.jozef Dobry den, prosim prezradte preco nemate rad LSNS? Dakujem. Nevedeli by ste presadit povinny 13 plat platiaci pre vsetkych zamestnavatelov? Dakujem. mne voliči LSNS vôbec nevadia, mne vadí len ten hokej ktorý máju v hlave v samotnej strane. Utiekajú sa k Rusku a Putinovi , ale sam Putin vyhlásil prostredníctvom noty ministerstva zahraničných veci Ruska, tlmočeného v SR cez veľvyslanca ruskej federácie Fedotova, že Rusko nikdy nebude spolupracovať s Kotlebom, lebo je pre nich fašista. Lebo neuznavaju holokaust a velebia fašisticky Tisov režim, toľko zo spravy ministerstva zahraničných veci ruskej federácie. LSNS neuznáva SNP. Ale v SNP umierali naši otcovi, dedovia a stari rodičia za slobodu a vďaka SNP sme sa ocitli po 2 svetovej vojne na strane víťazov, oslobodila nás RUSKA ČERVENA ARMÁDA a vykúpila našu slobodu krvou, opakujem RUSKA , tak nechápem , prečo to nerešpektujú. Tento hokej by si mali upratať v hlave

10:51 - otázka od: Petr Krist Dobrý ďeň, aký máte názor na stíhanie pánov Daňa a Vaského? Ste stále členom frakcie Identita a demokrácia spoločně s Marine Le Pen? ďakujem ano, stále sme členmi a po komunálnych volbach vo Francúzsku sa chystám do Paríža na stretnutie s Marine Le Pen. Co sa tyká Dana a Vaskeho, neviem konkrétne za čo ich stihaju lebo som to nečítal, ale mam za to, že ten nahubkovy zákon ktorý v SR platí, je zlý a treba ho zrušiť lebo si myslim, že nikto by nemal byt stihany za vyslovenie svojho názoru, aj keď je zlý

10:54 - otázka od: Michal Uvedomujete si,že ak zahlasujete v utorok za nové sociálne balíčky so Smerom,SNS,ĽSNS stratíte tým časť voličov ? A vy si uvedomujete, že my 13 dôchodok mame v našom programe a že som ho v NR SR už 2 krat predložil? Ako by ste hlasovali na mojom mieste, ak by ste to mali v programe? Jedine čo môžem urobiť, je že nepodporim otvorenie mimoriadnej schôdze NR SR našimi hlasmi, ale ak sa im to podari, tak mi prosím poradte ako mam hlasovať proti zákonu, kotry sam chcem presadiť a mam ho v programe (prosím odpovedzte mi do spravy na mojom FB)

10:57 - otázka od: roland dobry den co hovorite na kauzy p.Kisku Zatiaľ nič, lebo som videl len 2 ludi na videu sa o ňom baviť, ak by to pokračovalo a boli by dôkazy, že s tým mal niečo spoločne bol by to naozaj vážny problém pre neho a pre všetky ostatne politické strany, ktoré by s nim chceli spolupracovať. Nakoľko tu platí prezumpcia neviny nebudem vynášať žiadne sudy, na to tu mame justíciu

10:59 - otázka od: Dušan Benadik Dobrý deň, som dôchodca, mám taký návrh ci by sa mohli pokryť 13 dôchodky tým, že sa znížia výdavky na zbrojenie? Ďakujem Bohužiaľ, to nie je možne lebo my zo zmluvy s NATO musime dávať 2% HDP a preto tento aj keď rozumný nápad sa nedá realizovať

10:59 - otázka od: Terézia Fabianova Dobrý deň pán Kollár. Chcem Vám iba zaželať veľa úspechov vo vašej práci ako aj v osobnom živote. velmi pekne ďakujem, potešilo ma to

11:04 - otázka od: Marek Pan Kollar nemyslite si ze keby sme sa stali potravinovo sebestacnou krajinov tak by boli potraviny drahsie ako su potraviny dovazane??? Pretoze ked teraz v obchode kupujeme slovensky vyrobok tak je drahsi ako dovazane potraviny.dakujem potravinová sebestačnosť je otázkou bezpečnosti štátu, teraz si predstavte, že sa v EU uzavrú hranice štátov, napríklad kvôli koronavirusu, do 3 dni nekúpite v LIDL nič, a z repky olejky alebo slnečnice sa v SR nikto nenaje , naša potravinová sebestačnosť je na úrovni 39% a je to priame ohrozenie bezpečnosti štátu, preto mame v programe masívnu podporu poľnohospodárov a návrat k potravinovej sebestačnosti. Musíme zmeniť dotačnú politiku a neplatiť dotácie za zmulčovanie alebo za pestovanie repky olejky, ale musíme to naviazať na produkciu potravin, na chov a na zamestnanosť. Precitajte si náš program pre poľnohospodárstvo, je veľmi zaujímavý, nájdete ho na našom webe.

11:06 - otázka od: Peter Dobry den, iba by som sa rad informoval ohladom tych najomnych bytov co mate v programe.. Ked to prejde budu sa staviat po celom uzemi SR aj v Ba a akym klučom sa budu zadelovat?.dakujem otvori sa poradovník a pojde to podla poradia, kto sa kedy prihlásil, prioritu by sme chceli dať matkám s deťmi a nejakú časť kapacity vyhradiť aj pre stabilizovanie napríklad lekárov, alebo profesii, ktore nam v štate bytoste chybaju, títo ľudia nesmú mať exekúcie dlžoby voči štátu

11:07 - otázka od: Syki Dobrý deň pán Kollár, chcem Vám len popriať všetko dobré a čo najlepší výsledok vo voľbách. Všetká česť Vám za pomoc (finačnú, ale aj za lietadlo, ktoré vďaka Vám prepravilo choré dievča, myslím, že z Bulharska). Pomáhate veľa ľuďom a nechválite sa tým. Mali by si brať z Vás príklad nielen politici, ale aj my obyčajní ľudia. Ešte raz Vám prajem všetko dobré, príjemný víkend a DRŽTE SA. Peťo Dakujem, velmi ma to potešilo

11:07 - otázka od: Michal Dokáže sa opozícia podľa Vášho názoru spojiť a s rozumom ísť do volieb? do volieb by mala isť každá politická strana samostatne

11:08 - otázka od: Jozef Podľa vývinu volieb budete ochotný ist zo Smerom alebo Lsns do koalície? so SMEROM určite nepôjdeme (mate pocit, že oligarchovia a vlastníci smeru, ktorí ho založili, tuto stranu opustili? ja nie)

11:09 - otázka od: Miro Ahoj Boris.Držim Ti palce a fandim ti..Maš svoj nazor a na nič sa nehraš. Aj tvoj program sa mi pozdava. drž sa! želám čo najvyššie percenta.. dakujem, potešilo ma to :)

11:09 - otázka od: Bielko Boris si pán :) držím palce vo voľbách... A snad ešte dáke deti spravíš Dakujem, no mne sa to vždy nejako prihodí :)

11:11 - otázka od: Morel francois Dobry den pan Kollar mate este slobodna dcera??? :) dakujem. Dobra deň, ošto mam :)

11:12 - otázka od: Jozef Budete presadzovať a hlavne zahlasujte za hmotnú zodpovednosť politikov, vlády a všetkých štátnych úradníkov? mame to v našom programe, a ja osobne som tento návrh zakona predložil v septembri 2019 o hmotnej zodpovednosti politikov v NR SR, div sa svete SMER to nepodporil, pevne verím, že po volbach sa to podari presadiť

11:24 - otázka od: Lucia Podporíte v hlasovaní zrušenie diaľničných známok? Ako vnímate integráciu do ZŠ? Tato kravina mohla vyjsť len z hlavy Andreja Danka, SR vyberie z mýta 300 miliónov a mýtnej spoločnosti Skytoll zaplatí 150 miliónov, tuto nehoráznu krádež našich peňazí podpísal smer. Na porovnanie v Rakúsku diaľničná spoločnosť Asfinag vyberie 2 miliardy a mýtnej spoločnosti zaplatí 300 miliónov čo znamená cca 15%, uvedomujete si tento rozdiel? Týmto návrhom zákona chce Danko zobrať dalšich 70 miliónov Narodenej diaľničnej spoločnosti, ktorá nebude mať ani len na udržbu aktuálnej diaľničnej siete v SR a už vôbec nehovorím o výstavbe novej. Rovnako Slováci ak chcú jazdiť v Rakúsku, musia zaplatiť, v CR musia platiť, prakticky všade musia platiť a touto hlúposťou by Andrej Danko dovolil Cechom, Rakušanom, Slovincom, Rumunom, Ukrajincom a všetkým cudzincom jazdiť zadarmo po slovenských diaľniciach a cestách 1. triedy a ničiť ich bežnou prevádzkou. Co by musel potom spraviť štat aby NDS mala na prevzadku, na opravu a údržbu? Stat by vám musel zvýšiť dane, možno by ste každý rok zaplatili o 200 eur viac za daň z auta a takto by ste sa cudzincom poskladali na jazdenie po slovenských cestách zadarmo. Z hlavy Andreja Danka nikdy nič rozumne nevyliezlo