FOTO Vietor v noci vyvracal stromy aj na Spiši, hasiči zasahovali pri strhnutej streche

Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje vo Vysokých, Nízkych aj Západných Tatrách na silný vietor, ktorý v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 180 km za hodinu. V týchto pohoriach platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, teda 3. stupeň. Vo Vysokých Tatrách pripadlo 40 až 70 centimetrov nového snehu.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

V Nízkych Tatrách sú pre popadané stromy niektoré turistické chodníky ťažko priechodné. Ide o žltý turistický značený chodník Demänovská jaskyňa slobody - Siná, žltá trasa Demänová Autocamping smerom do sedla Machnatô, modro značený turistický chodník cez Krakovu hoľu smerom do sedla Javorie a smerom do sedla Kúpeľ, zelený značený chodník zo Svidovského sedla smerom na Slemä a Ohnište, aj červený turistický značený chodník od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku.