Ľudia z Mukačevskej dostali od mesta ďalšie peniaze: Finančnú pomoc vyčlenil aj Trebišov

"Mesto previedlo do 30. januára z oficiálneho účtu ďalších 30.000 eur pre obyvateľov Mukačevskej ulice. Spolu so sumou 496.500 eur, ktorá bola vyplatená do 7. januára a v polovici januára ďalších 27.000 eur, bolo prerozdelených dokopy 553.500 eur," uviedol Tomek. Prvé úhrady pre obyvateľov dotknutých výbuchom na Mukačevskej ulici začalo mesto vyplácať 20. decembra 2019. Boli zrealizované na základe žiadostí od samotných obyvateľov z Mukačevskej ulice č. 7 a 9.

"Všetky vyplatené peniaze boli prevedené z verejného účtu mesta Prešov, ktorý je určený výhradne na pomoc ľuďom z Mukačevskej ulice. Všetky finančné prostriedky z verejného účtu slúžia ako priama pomoc pre obyvateľov z Mukačevskej ulice dotknutých výbuchom plynu. Mesto Prešov ich vyplatí do posledného centu obyvateľom z Mukačevskej ulice. Peniaze z účtu neboli ani nikdy nebudú použité na účely asanačných alebo záchranných prác," zdôraznil Tomek. Verejná zbierka trvala do 31. januára. Na účte je v súčasnosti približne 4,4 milióna eur. Radnica tieto peniaze rozdelí už iba majiteľom bytov z asanovaného bytového domu na Mukačevskej ulici 7.

Trebišov vyčlenil peniaze na pomoc

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra 2019 neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je nezvestná. Bytovku búrali od 16. do 18. decembra. Krízový štáb rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú. V piatok 17. januára bol asanovaný, vyvezený a uskladnený celý zostávajúci skelet bytového domu. V Prešove je aj naďalej vyhlásená mimoriadna situácia.

Mesto Trebišov poskytne Prešovu 5000 eur na pomoc ľuďom postihnutým decembrovým výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici. Na utorkovom zasadnutí to schválilo trebišovské mestské zastupiteľstvo."Mesto Trebišov sa touto dotáciou chce pripojiť do radu miest a obcí, ktorým pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii nie je cudzia," konštatoval primátor mesta Marek Čižmár. Zároveň uviedol, že dotácia si vyžadovala súhlas mestského zastupiteľstva, ktoré od 9. decembra 2019 nezasadalo, preto nemohla byť poskytnutá skôr.