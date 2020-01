Megaproces v prípade vraždy Kuciaka! Veľký deň pre Kočnera nezačal dobre, FOTO Zsuzsovej výpoveď

prečítajte si, ako prebiehal piaty deň pojednávania v kauze Kuciak

Štvrtý deň hlavného pojednávania vypovedal finančník Jaroslav Haščák aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, ktorý podľa Tótha spolufinancoval sledovanie novinárov

Podnikateľ poprel, že by spolufinancoval sledovanie novinárov

v utorok vypovedali kolegovia zavraždeného novinára

Podľa nich Ján Kuciak ohrozoval beztrestnosť Mariana Kočnera

Kočner požiadal o konanie v neprítomnosti

dnes sa očakáva výpoveď obžalovaného Mariana Kočnera aj Aleny Zsuzsovej

Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová ​

Video: Piaty deň hlavného pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová

Začína sa šiesty deň pojednávania v kauze Kuciak:

11:17 Sudkyňa dočítala výpoveď Aleny Zsuzsovej a hlavné pojednávanie na krátko prerušila.

11:05 Zsuzsová vo svojej predošlej výpovedi uvádza, že požičala Zoltánovi Andruskóovi 30-tisíc eur. "Pán Kočner o tom nevedel, ani doteraz nevie," vypovedala Zsuzsová o peniazoch, ktoré mala vyplatiť za vraždu Jána Kuciaka.

10:56 Prokurátor navrhol prečítať predošlú výpoveď Aleny Zsuzsovej. Predsedníčka senátu ju tak číta.

10:52 Vypovedá Alena Zsuzsová. Tá hovorí, že sa nevie vyjadriť ku skutku, pretože o ňom vie len toľko, koľko si prečítala v médiách. Podľa nej výpoveď pána Szabóa a Marčeka ukázala, že pán Andruskó klame.

"Využívam svoje právo neodpovedať dnes na otázky, budem odpovedať na ďalšom vytýčenom pojednávaní," povedala Zsuzsová.

Zdroj: Topky/Peter Korček

10:49 K výpovedi Tomáša Szabóa sa chce vyjadriť jeho bratranec, obžalovaný Miroslav Marček.

"Rád by som povedal, že výpovede pána Szabóa sú lož a pridržiaval by som sa mojich výpovedí, ktoré boli verifikované a overené vyšetrovateľmi NAKA," povedal Marček.

10:48 "Rodinu som dlho nevidel, v prípade prepustenia z väzby by som sa zdržiaval v dome svojich rodičov," povedal vtedy Szabó. Ďalej vypovedal o tom, kedy si otvoril obchod s potravinami, že je slobodný, bezdetný a vlastní dve motorky a auto.

10:46 Predsedníčka senátu konštatuje, že keď bol Marček už vo väzbe, dvakrát využil svoje právo nevypovedať. Pri rozhodovaní o väzbe na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, ktoré bolo neverejné, Szabó vypovedal.

10:33 Marček sa počas čítania Szabóovej výpovede občas pousmeje a prehodí pár slov so svojím obhajcom.

10:28 Szabó vo výpovedi uviedol, že Jána Kuciaka mali len zbiť. Mal to vykonať Marček. Szabó tvrdí, že keď sa Marček vrátil k autu, tvrdil, že už tam našiel dvoch mŕtvych ľudí. "Ja som chcel zavolať políciu," vypovedal Szabó. Jeho bratranec ho však mal od toho odhovoriť.

Podľa Szabóovej výpovede to Marček naňho hodil, pretože mu závidel.

Zdroj: Topky/Peter Korček

10:23 Szabó vo svojej predošlej výpovedi tvrdil, že zo zbrane on neskúšal strieľať, pretože nemal kde. Andruskó mu mal hovoriť o tom, že má problémy s priateľkou a že často chodil za inými ženami a na priváty.

10:14 Sudkyňa ďalej číta výpoveď Tomáša Szabóa. Tentokrát ide o výpoveď z mája 2019, v ktorej sa Szabó vyjadruje k vražde Petra Molnára. Podľa obžaloby ho mali v roku 2016 zavraždiť bratranci Szabó a Marček. Obžalovaný Marček sa ku skutku priznal, Szabó vinu odmieta.

10:02 Alena Zsuzsová si pár minút pred začiatkom pojednávania prechádzala svoju výpoveď.

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:56 Predsedníčka Ružena Sabová teda číta výpoveď Tomáša Szabóa.

09:46 Výsluch Miroslava Marčeka sa končí, predstupuje Tomáš Szabó. ten však využíva svoje právo nevypovedať. Kým pri Marčekovi stáli traja príslušníci ZVJS, pri Tomášovi Szabóovi sú len dvaja. Keďže Szabó vypovedať odmietol, prokurátor navrhol prečítať jeho predošlú výpoveď.

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:40 K Marčekovej výpovedi sa vyjadruje jeho bratranec Tomáš Szabó. "Neexistuje, že si Marček nepamätá, koľko sme presne mali dostať za vraždu. Pán Marček nie je typ človeka, ktorý si nepreráta peniaze. Pán Marček uviedol, že ja som si mal vypýtať ešte ďalšie peniaze. Neexistuje, že si pán Marček pri takejto sume nepamätá, koľko to bolo. Rovnako pán Marček uviedol, že som pri vražde nebohého Kuciaka mal používať vlastný telefón, vlastné auto aj auto môjho otca. Neexistuje, že by som išiel vraždiť s vlastným telefónom alebo autom," hovorí Szabó.

Szabó hovorí, že tvrdenia Andruskóa a Marčeka nesedia. Podľa neho to potvrdzuje aj to, že s týmto skutkom nemá nič spoločné.

Miroslav Marček Zdroj: Topky/Peter Korček

09:36 Sudkyňa sa pýta, v akej vzdialenosti bol od Jána Kuciaka, keď Marček strieľal. "Asi 30 centimetrov, ja si však myslím, že to bolo menej," hovorí Marček. Pri týchto slovách sa mama Jána Kuciaka rozplače. Oči si utiera aj otec Jozef Kuciak, rovnako plače aj Zlatica Kušnírová.

09:32 Obžalovaní ani obhajcovia otázky nemajú, rovnako ani prokurátori ani advokát Kuciakovcov Daniel Lipšič.

Marčeka sa však pýta Roman Kvasnica, ktorý zastupuju Zlaticu Kušnírovú. Marčeka sa pýta na to, či mal presné informácie o čase odchodov a príchodov Jána Kuciaka. "Mal som informáciu, že o 6:00 odchádzal do práce a o 18:00 sa vracia," hovorí Marček s tým, že vo svojej prvej výpovedi omylom označil čas 16:00. "To som sa pomýlil," hovorí Marček.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Ďalej hovorí, že prišiel asi 15 minút pred príchodom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

09:30 Pred senát sa ako prvý posadil Miroslav Marček. Ten sa už dávnejšie priznal k tomu, že zavraždil Jána Kuciaka, Martinu Kušnírovú aj Petra Molnára. Ostatní obžalovaní tentokrát ostávajú v pojednávacej miestnosti. Marčekovi budú môcť klásť otázky aj obžalovaní.

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:28 Sudkyňa obžalovaným prečítala poučenie, pričom zdôraznila, že priznanie a oľutovanie skutku, má pre nich význam.

09:24 Súd pokračuje v naplánovaných úkonoch. Pýta sa, či boli obžalovaným Marčekovi a Zsuzsovej doručené výpovede ostatných obžalovaných. "Áno, bolo mi to doručené v piatok," povedal Marček.

Zsuzsová rozpráva veľmi potichu. "Bola mi doručená výpoveď len Marčeka a Szabá, Kočnera nie," hovorí Zsuzsová.

09:17 Senát Špecializovaného trestného súdu tak uznal, že Threema je zákonne získaný dôkaz.

09:15 "Senát po porade nespochybňuje zákonnosť získania dôkazu. Súd dospel k záveru, že tento dôkaz je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu. Prílohou tohto dôkazu je extrahovaný súbor, ktorý je vo forme externých diskov. Pokiaľ sa jedná o samotnú analýzu, poskytla výsledok skúmania celkovo osem telefónnych prístrojov s tým, že dáta boli extrahované na externý disk. Súd nemá pochybnosti o zákonnosti získania tohto dôkazu. Súd dospel k záveru, že v tomto štádiu konania o získaných dôkazoch nerozhoduje a bude pokračovať v naplánovaných úkonoch. Pokiaľ bude potrebné po vykonaní dôkazu, ktorý bol navrhnutý, vypočuť obžalovaných, súd ich predvolá," povedala predsedníčka senátu s tým, že súd zamýšľa vylúčiť na samostatné konanie obžalovaného Miroslava Marčeka, ktorý sa ku skutku priznal.

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:13 Senát mal rozhodnúť o tom, či sa na pojednávaní budú čítať správy z aplikácie Threema. Súd o tom ešte nerozhodol. Prokurátor predložil sudkyni žiadosť o stanovisko Europolu. Jeho zástupcovia sú podľa prokurátora pripravení prísť na pojednávanie a podať stanovisko k Threeme.

09:10 Do pojednávacej miestnosti prišiel aj trojčlenný senát na čele s predsedníčkou Ruženou Sabovou. Tá konštatuje prítomnosť osôb na súde.

08:57 Rodiny sedia rovno oproti ľuďom, ktorí sú podľa obžaloby zodpovední za smrť ich detí.

Zdroj: Topky/Peter Korček

8:56 Prítomní sú rodičia zavraždeného novinára, mama Martiny Kušnírovej Zlatica, aj bývalá manželka zavraždeného podnikateľa Petra Molnára z Kolárova.

08:55 Marian Kočner tentokrát nesedí pri svojom obhajcovi, ale v lavici pred ním. Všetci obžalovaní sú otočení k svojim advokátom a rozprávajú sa s nimi.

08:53 Alena Zsuzsová prišla opäť tak, že si zošitom zakrývala tvár.

08:52 Dnes sú v pláne výpovede obžalovaných. Na pojednávaní sú prítomní všetci obžalovaní.

Zdroj: Topky/Peter Korček

08:51 Začína sa šiesty deň hlaného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka.

Obžalovaná Alena Zsuzsová sa cítí byť nevinná a vypovedať chcela až po Zoltánovi Andruskóovi, ktorý je už v prípade odsúdený. Práve Andruskó usvedčuje Zsuzsovú a Kočnera z toho, že to boli práve oni, ktorí vraždu Kuciaka zosnovali.

Hlavné pojednávanie pokračuje šiestym dňom a práve dnes by mala Alena Zsuzsová, ale aj Marian Kočner vypovedať. Rovnako sú predvolaní aj Štefan Mlynarčík a Miroslav Kriak. Tí mali patriť do tzv. sledovacieho komanda Petra Tótha. Bývalý novinár a Kočnerov kamarát vypovedal, že sledovanie novinárov si objednal Marian Kočner. Tóth je rovnako presvedčený, že za vraždou novinára Jána Kuciaka stojí Kočner so Zsuzsovou.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vypovedali kolegovia Kuciaka

V utorok na hlavnom pojednávaní vypovedali piati kolegovia Jána Kuciaka, medzi nimi aj jeho šéfredaktor Peter Bárdy či editor investigatívneho tímu Marek Vagovič. Kolegovia zavraždeného novinára hovorili o Jánovi Kuciakovi ako o spoľahlivom a vždy nápomocnom človeku. Nazvali ho "novinárom novej generácie", ktorý vedel pracovať s otvorenými zdrojmi tak, ako to na Slovensku dokáže len málokto.

Zdroj: Topky/Peter Korček ​

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Ján Kuciak ohrozoval beztrestnosť Mariana Kočnera," uviedol vo svojej výpovedi Marek Vagovič. Novinári spomínali aj telefonát, v ktorom obžalovaný Kočner povedal Kuciakovi, že sa začne zaujímať o jeho rodinu a garantuje mu, že skončí s písaním. Rovnako hovorili aj o tlačovej konferencii, ktorú Marian Kočner zorganizoval. Na tej ho Ján Kuciak svojimi otázkami zatlačil do kúta. Nikomu z nich však nenapadlo, že novinár mohol byť ohrozený na živote, zhodli sa všetci piati. Kočner sa pojednávania nezúčastnil, požiadal o konanie v jeho neprítomnosti.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Vražda Molnára a šaty pre Zsuzsovej dcéru

Obžaloba je spojená aj s vraždou podnikateľa z Kolárova Petra Molnára. Aj z nej sú obžalovaní Tomáš Szabó a Miroslav Marček. Bratranci mali Molnára zavraždiť v jeho dome, Marček, ktorý sa k obom vraždám priznal, vypovedal, že pre peniaze.

Molnárovo telo našla jeho sestra Silvia spolu so zamestnancom Zsoltom Meszárosom, ktorý pracoval u Molnára. Meszáros v utorok vypovedal a opísal ako Molnárovo telo našli. Vypovedal aj Molnárov blízky kamarát Peter.

Zdroj: Jan Zemiar

Ako svedok bol predvolaný aj Maroš Vachna, konateľ firmy Nataša Azariy. Zsuzsová firmu oslovila, pretože chcela mať zo svojej dcéry modelku. Vachna priznal, že obžalovaná pred ním spomínala aj Mariana Kočnera. "Hovorila mi niečo so zmenkami, že to naňho narafičili, ale ja som jej nemal ako pomôcť," hovoril svedok.

Advokát Zlatici Kušnírovej Roman Kvasnica povedal, že po prečítaní komunikácie z Threemy medzi Marianom Kočnerom a ALenou Zsuzsovou, by chcel vachnu znova vypočuť.