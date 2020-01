OĽaNO reaguje na zadržanie Trnku: VIDEO Bol zavretý iba sluha mafie

Dobroslav Trnka je obvinený takmer mesiac. NAKA ho dnes v skorých ranných hodinách zadržala. Viacerí politici tento krok ocenili. Ešte včera Trnka stihol osláviť meniny v krčme blízko jeho domu v Hamuliakove.

Predstavitelia hnutia OĽANO veria, že po dnešnom zadržaní Dobroslava Trnku bude polícia pokračovať v nastavenom tempe a zadržaní budú aj ďalší predstavitelia organizovanej zločineckej skupiny s názvom Smer-SD.

Trnka je konečne vo väzbe

„Dnes by sme nemuseli tlieskať tomu, že Dobroslav Trnka je konečne vo väzbe, ak by fungovala spolupráca tajných služieb a orgánov činných v trestnom konaní. V minulosti, keď sa medializované Trnkove nahrávky realizovali, keď si šuškali všetci o tom, že Trnka je skorumpovaný prokurátor, tajné služby tieto informácie už mali. A ak ich nemali, nefungovali dobre,“ uviedol predseda hnutia Matovič s tým, že ak by fungovalo prepojenie tajných služieb a orgánov činných v trestnom konaní, Trnka by bol vo väzbe už dávno.

Zdroj: Topky/Maarty

„Ak by náš štát fungoval normálne, a keby tajná služba videla zásadné porušenia, najmä čo sa týka činnosti verejných funkcionárov, hneď by mala posunúť svoje zistenia polícii a NAKA by mala zasiahnuť. Ak by toto prepojenie fungovalo, tak by Ján Kuciak a Martina Kušnírová ešte žili, pretože Marián Kočner by už dávno sedel v base,“ pokračoval.

Zdroj: Topky/Maarty

Zavretý je iba sluha

Podľa Matoviča bude pre OĽANO po voľbách kľúčové riešenie, aby sa zabezpečilo fungujúce prepojenie informácii tajných služieb a orgánov činných v trestnom konaní. „A tie by išli následne po zločincoch, ako po údenom,“ vyjadril sa Matovič, ktorý chce takisto rozviazať ruky vyšetrovateľom. „Aby nemali povinnosť predkladať svojmu nadriadenému rozpracovaný spis a materiál na ktorom pracujú. Nadriadený by tak nemal možnosť vynášať informácie prípadným zločincom. Vyšetrovateľom musíme umožniť, aby nemali povinnosť informovať kohokoľvek o výsledkoch počas vyšetrovania,“ povedal.

Zdroj: Topky/Maarty

Ako ďalej uviedol Igor Matovič, vyšetrovatelia musia častokrát opakovať jednotlivé úkony zbytočne. „Pripadá nám to, ako keby politici silou mocou nechceli meniť tieto zákony a umožniť tak efektívne vyšetrovanie, pretože niekomu mocnému to takto vyhovuje,“ skonštatoval Matovič. „Aj keď je dnes zavretý Trnka, zavretý je iba sluha. Čakáme na to, kým budú zavretí aj tí, ktorým Trnka slúžil. Lebo to nebol len Marián Kočner, ale aj Robert Fico, Robert Kaliňák, Ján Počiatek, Norbert Bodor a všetci ostatní členovia organizovanej zločineckej skupiny s názvom Smer – sociálna demokracia,“ dodal.

Zdroj: Topky/Maarty

Bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica verí, že polícia bude v nastavenom tempe pokračovať. „Viem, akým spôsobom sa vykonáva dokazovanie v trestných veciach a aké je to náročné po formálnej stránke. Trestný poriadok je priveľmi sformalizovaný a pokiaľ sa s tým niečo nespraví, budeme si aj po mediálnych prevaleniach obrovských káuz naďalej zvykať na to, že skutok sa nestal, alebo budeme na posun čakať veľmi dlhý čas,“ uviedol Kyselica, podľa ktorého v drvivej väčšine trestných činností treba za všetkým hľadať ekonomický záujem.

Mrzí ma, že sa to nevyšetrilo v čase, keď sa skutky diali

„V kuloároch sa dlho šepkalo o tom, že si nikto nemôže dovoliť, obviniť Dobroslava Trnku, lebo všetkých drží za niečo, a v minulosti mal urobiť niečo úslužné pre niektoré politické strany. Som preto rád, že došlo k posunu v takejto závažnej veci. Toto je prípad hodný NAKA, presne toto by mala riešiť, nie rôzne politické vybavovačky cez trestné stíhania za ohováranie,“ dodal Kyselica s tým, že ho však mrzí, že tieto veci sa nevyšetrovali v čase, keď sa dané skutky diali. „Keď o tom písali novinári, mala o tom vedieť aj polícia a tajné služby,“ dodal.

Zdroj: Topky/Maarty

Podľa tieňového ministra vnútra za OĽANO Gábora Grendela bol dnes zatknutý jeden z kľúčových komplicov Mariána Kočnera. „Trnka bol dlhoročným spojencom Mariána Kočnera, kým bol vo funkcii generálneho prokurátora. Sila Dobroslava Trnku však už dávno nie je taká, aká bola pred rokmi. Netreba preto zabudnúť aj na ďalších spojencov Mariána Kočnera, ktorí majú úplne iný vplyv, ako mal Trnka,“ vyjadril sa Grendel. „Netreba zabudnúť na ľudí, ktorí sa na zatknutie Trnku dnes pozerali z pohodlia svojich obývačiek. Ak totiž nebudú potrestaní všetci ľudia, ktorí roky pomáhali Kočnerovi budovať svoj vplyv, tak Slovensko vystavujeme riziku, že takýchto Kočnerov tu budeme mať niekoľko rokov, a bude ich ešte viac,“ uzavrel.

Zdroj: Topky/Maarty

NAKA zadržala Trnku

Vyšetrovateľ NAKA obvinil Dobroslava Trnku ešte 18. decembra a dnes ho polícia zadržala pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. „Príslušníci NAKA zadržali D.T. v súvislosti s trestným činom zneužívanie právomoci verejného činiteľa a obvinila ho. Keď to bude možné, poskytneme viac informácií neskôr,“ informovala polícia.

Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, obvinený sa skutku dopustil v období rokov 2007 až 2014, keď ako verejný činiteľ nesplnil povinnosť vyplývajúcu preňho z Trestného poriadku a po prevzatí zvukovej nahrávky zo spravodajskej operácie Slovenskej informačnej služby pod krycím názvom Gorila, z ktorej vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov, od Mariana Kočnera, nahrávku ukrýval a neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní. Podľa polície chcel získať majetkový prospech za to, že pomôže osobám na nahrávke.