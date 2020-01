Od zmiznutia Nadeždy (40) uplynul rok, úprimná spoveď jej manžela: Skúšal som všetko, aj šamana

Bol 14. január 2019. Ešte v ranných hodinách snáď nik netušil, že práve tento deň obráti naruby život jednej z rodín žijúcej v Rusovciach. Okolo tretej popoludní totiž odišla z domu v tom čase 39-ročná Nadežda. Nevzala si so sebou mobil, kľúče, doklady, rodine nič neodkázala.

Zdroj: Facebook/Yesmina Stauder

Po mladej žene sa okamžite rozbehlo pátranie. Hľadala polícia, rodina, kamaráti. Zapojili sa aj tí, ktorí nezvestnú nikdy nestretli. No všetko bolo márne. Ľuboš, ktorý v súčasnosti vychováva dvoch osemročných synov a 16-mesačnú dcérku bez svojej polovičky po roku priznal, že každý deň má v hlave milión otázok. Odpovede stále len hľadá. Ako ale s odstupom času vníma všetko, čo sa stalo?

Kritika polície

Ľuboš po mesiacoch skonštatoval, že polícia urobila viacero krokov, ktoré v ňom vyvolali zmiešané emócie. Ako jeden z príkladov uviedol, že kynológovia sa do pátrania nezapojili ihneď, ale až po troch dňoch od zmiznutia. "A potom mi povedali, že stopu pes zachytí do 24 hodín," uviedol stále neveriacky.

Jeho nedôveru len podčiarklo to, že mu polícia tvrdila, že jeho manželku nezachytila kamera pri miestnej materskej škole. Sám sa však potom presvedčil o opaku. "Ako im máte veriť, keď polícia povie, že tam nič nie je a potom vidíte, že tam bola," poznamenal.

Smutné je podľa Ľuboša aj to, že z jeho vlastnej skúsenosti policajné pátranie prebieha tak, že sa nezvestná osoba "nahodí do systému". Potom nasleduje ubezpečovanie, že ochrancovia zákona robia všetko, čo môžu. A všetci čakajú, že sa im niekto ozve. "Viem, že idú podľa zákonov, ale tie zákony sú teda dosť sprosté," uzavrel.

Na vlastnú päsť

Ľuboš priznal, že okolnosti ho prinútili pátrať na vlastnú päsť. Keď vyčerpal všetky možnosti, ktorým veril, neváhal zájsť za hranice svojho presvedčenia. Hľadal v kláštoroch, v domovoch pre bezdomovcov, navštívil dokonca šamana či kartárku... Predtým by sa nad podobnými "poradcami" zasmial.

Po Nadežde pátrali desiatky ľudí. Zdroj: FB/Slovenská pátracia služba

"Ja týmto veciam veľmi neverím. Ale človek skúša všetko, čo by mohlo vrátiť milovanú osobu domov," objasnil svoje kroky. "Je to ťažké. Neviem, ktorým smerom mám ísť. Polícia je na mŕtvom bode. Za rok neurobili žiaden posun," povedal.

Úloha otca

Tri deti sú bez matky už rok. Najmladšia dcérka si stratu zatiaľ poriadne neuvedomuje. Aj keď Ľuboš priznal, že z jej úst už počuť slovo mama.

Chlapcom prvé tri mesiace nič nehovoril. Veril, že Nadežda sa vráti domov. Napokon ale vyhľadal pomoc psychológa, kde absolvovali viacero sedení. "Vysvetlili mi, že deti to prežívajú inak. Môže to na nich doľahnúť neskôr," popísal. Práve preto je podľa Ľuboša dôležité, aby sa o všetkom rozprávali. A to aj robí.

Nadežda s deťmi. Zdroj: Facebook/Mestská časť Bratislava - Rusovce

Na najhorší možný scenár ale zatiaľ reč nepadla, je opatrný. Že postupom času bude musieť hovoriť aj o tom, však potvrdila nedávna reakcia jeho syna. Keď sa v televízii objavila informácia o tom, že nezvestnú mamu troch detí našli mŕtvu, jeden z chlapcov sa vyľakal. Nešlo však o Nadeždu, ale o hľadanú Zuzanu zo Špačiniec.

Jasný odkaz

Ľuboš úprimne priznal, že jeho manželka mala psychické problémy už v minulosti. Po tom, ako sa narodili chlapci, ich prekonala. Keď na svet prišla dcérka, radosť po mesiaci znova vystriedali problémy. Nespavosť, úzkosť, vnútorné chvenie.

Dvojica vyhľadala pomoc. Napokon Nadežda navštevovala psychiatra, predpísal jej aj lieky. Jej partnerovi sa však v hlave stále natíska otázka, či nebolo potrebné ju hospitalizovať. "Keď som podal návrh na prešetrenie, či nebola zanedbaná zdravotná starostlivosť, tak mi bolo vysvetlené, že pri psychiatrických chorobách sa nedá predpokladať priebeh. Tak skúšajú lieky na ľuďoch," dodal.

Práve preto sa po zmiznutí Nadeždy obrátil aj na ďalšieho odborníka. Chcel sa vedieť vžiť do toho, čo mohla cítiť jeho polovička. Sám si myslí, že za zmiznutím jeho manželky stojí popôrodná depresia. Jasný odkaz preto posiela všetkým ženám, ktoré trápia podobné problémy.

"Odkázal by som ženám, ktoré majú popôrodnú depresiu, nech o tom rozprávajú. Nech sa neboja nájsť pomoc v rodine, nech sa nehanbia ísť k psychiatrovi, nech sa zdôveria manželovi. Ak to v sebe držia, môže to mať aj takéto následky," adresoval.

Špekulácie v hlave

Ľuboš ale stále premýšľa nad tým "čo ak". Čo ak jeho ženu uniesli, čo ak mala iné problémy. Priznal, že v súvislosti s jej zmiznutím vyšetrovali aj jeho. "Mali sme sa radi, nemal som dôvod jej ublížiť," povedal jasne.

Odpovede sú teda zatiaľ v nedohľadne. Sám však neprestáva dúfať, že Nadežda sa napriek všetkému nájde živá a zdravá.