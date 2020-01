Týždňová PREDPOVEĎ počasia: Udrú tuhé mrazy, meteorológovia vydali výstrahu

Horské oblasti severného a stredného Slovenska až do nedeľňajšieho podvečera sužoval silný vietor. Pre sever stredného i celé východné Slovensko platila aj výstraha pred tvorbou snehových jazykov a závejov.

Pondelok

V chladnom vzduchu sa nad našu oblasť rozšíri od západu tlaková výš.

Noc bude jasná až polojasná. Snehové prehánky sa vyskytnú ojedinele, a to najmä na severe. Do rána sa ochladí na -3 až -8, v údoliach teplota miestami poklesne na -9 až -14 st. SHMÚ očakáva, že napadne do 1 mm alebo do 1 cm snehu.

Zdroj: Predpovede.sk

Aj cez deň bude jasno až polojasno, len prechodne sa miestami vyskytne aj zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na -2 až +3 st., v údoliach na severe treba rátať s chladnejším počasím. Teplota na horách vo výške 1500 m vystúpi na okolo -4 st. Zavládne bezvetrie alebo bude pofukovať len slabý, na juhovýchode spočiatku severný vietor rýchlosťou do 6 m/s (20 km/h).

Utorok

Naše územie sa bude nachádzať v páse vysokého tlaku vzduchu siahajúceho od juhozápadnej cez strednú až do východnej Európy.

Bude jasno až polojasno, zrána sa môže ojedinele tvoriť hmla alebo bude zamračené s nízkou oblačnosťou. Do rána sa ochladí na -5 až -10, v údoliach na miestami -11 až -16 st. Cez deň sa oteplí na -1 až +4 st., no v dolinách na severe bude ojedinele aj chladnejšie. Zavládne bezvetrie alebo bude len pofukovať.

Zdroj: Predpovede.sk

SHMÚ na tento deň vydal od polnoci do 9. hodiny rannej výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Dotýka sa okresov Brezno, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín.

Zdroj: SHMÚ

Streda

Od juhu bude zasahovať do našej oblasti pás vysokého tlaku vzduchu tiahnuci sa z Atlantiku cez južnú Európu až nad Balkán. Po jeho severnom okraji bude prúdiť do strednej Európy od západu teplý vzduch.

Rátajte s malou, cez deň miestami aj zväčšenou oblačnosťou a ojedinele so slabými zrážkami. Zrána sa ojedinele vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota poklesne na -7 až -12, v južnej polovici západného Slovenska na -1 až -6 st. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 1 až 6, v dolinách ojedinele dosiahne okolo -1 st. Bude bezvetrie, prípadne iba slabý vietor.

Štvrtok

Po okraji tlakovej výše nad južnou Európou prejde cez našu oblasť smerom na východ okraj nevýrazného studeného frontu.

Zdroj: Predpovede.sk

Bude oblačno až zamračené, cez deň lokálne aj zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä na severe, hrozí dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. V noci a ráno sa bude ojedinele tvoriť poľadovica. Do rána sa ochladí na +1 až -4 st. V priebehu dňa sa teplota vyšplhá na 2 až 7 st.

Piatok

Po severnom okraji oblasti vysokého tlaku vzduchu nad južnou Európou bude do našej oblasti od západu prúdiť teplý vzduch.

Zdroj: Predpovede.sk

Bude polojasno až oblačno, v nižších polohách sa môže ojedinele tvoriť hmla alebo bude zamračené s nízkou oblačnosťou. Ojedinele treba počítať s mrholením alebo so slabým dažďom. Najnižšia nočná teplota poklesne na +1 až -4 st. Najvyššia denná teplota dosiahne 2 až 8 st.