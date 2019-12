HOROSKOP 2020: Odhaľte svoje šance v láske a práci, niektoré znamenia čaká bohatý rok

BARAN (21.3 - 20.4)

Láska

Otvoria sa vám oči, zmiernite požiadavky, ktoré ste kládli na seba, ale aj na svojho partnera. Vo vašom živote sa všetko dostane do pokojných a vyrovnaných koľají, a nadobudnuté množstvo pozitívnej energie vnesiete do partnerského života. Ovplyvníte tým aj svoju rodinu, ktorá ocení vašu starostlivosť o ňu. Najväčšiu pohodu pocítite v druhej polovici roka. Hlavne začiatkom leta nastane čas, kedy sa budete môcť plne sústrediť na partnera a dopriať mu čas, ktorý od vás vyžaduje. Budete mať možnosť pouvažovať o spoločnej dovolenke.

Bez partnera

Ak hľadáte lásku, druhá polovica roka sľubuje zmenu. V úvode leta je veľmi pravdepodobné, že stretnete niekoho okúzľujúceho, a hlboko sa zamilujete. Počas celého roka budete nadväzovať hlbšie pocity lásky. Bude sa to týkať aj rodinných pút. V druhej polovici roka si vpustíte do života niekoho, kto vám rozjasní možno aj celý život.

Práca

Môže nastať napätie. Budete mať pocit, že ste vyvinuli viac námahy, za ktorú sa vám nedostáva potrebné ocenenie. Naučte sa pracovať s peniazmi, a v míňaní buďte opatrnejší. V prvých mesiacoch budete akékoľvek problémy budete prekonávať jednoducho. Koncom roka budete mať možnosť dosiahnuť posun v práci alebo objaviť niečo, čo vám ju uľahčí. Vo všetkých mesiacoch sa však musíte popasovať s napätými vzťahmi medzi kolegami. V druhej polovici roka sa objavia konflikty prameniace z vašej pracovnej horlivosti. Keďže sa vám bude vo viacerých oblastiach dariť, mnohí vás budú považovať za konkurenciu a nebudú vám priať úspech.

Peniaze

V prvej polovici roka môžu v partnerskom živote nastať konflikty kvôli peniazom a celkovej finančnej otázke. Koncom roka sa vám naskytnú investičné príležitosti, napríklad výhodná kúpa nehnuteľnosti či krátkodobá, ale za to výnosná investícia, ktoré by ste mohli využiť pre zlepšenie vašej celkovej finančnej situácie.

Zdravie

Čaká vás rok plný energie, aj keď môžete cítiť určitý vnútorný nepokoj, a to hlavne preto, lebo sa stále zameriavate na minulosť. Zdravotný stav sa vám zlepší najmä v letných mesiacoch. Mali by ste sa sústrediť na cvičenie a zdravú životosprávu. Na zdravé stravovanie a oddych ale budete zabúdať. Ak sa o seba zabudnete starať a zaujímať, koncom roka vás môžu dobehnúť problémy v podobe oslabenej imunity zo stresu.

BÝK (21.4 - 21.5)

Láska

V prvých mesiacoch by ste sa mali venovať pochopeniu svojho partnera a jeho potrieb. V druhej polovici roka si dajte pozor na nepremyslené romániky. Akékoľvek narušenie dlhodobého vzťahu treťou osobou by mohlo natrvalo zničiť všetko, čo ste si budovali celé roky. Koncom roka sa môžete tešiť na pokojné obdobie a hlboké duševné prepojenie s partnerom. So svojou polovičkou si ale vyrozprávajte všetko, s čím je vo vzťahu nespokojná.

Bez partnera

Ak nemáte vzťah, tento rok môže byť pre vás prevratný. U niektorých môže dôjsť k uponáhľanému manželskému zväzku s osobou, ktorú spoznajú v prvých mesiacoch roka. Ak hľadáte lásku, prestaňte sa zaoberať pochybnosťami. V jarných mesiacoch sa dočkáte niečoho čarovného. Na jeseň je vhodné, aby ste sa chránili pred impulzívnym konaním, ktoré vás môže dostať do problémov. To isté platí pre mesiac október.

Práca

Nesmierne zložitá pre vás bude jar. Vtedy vás čakajú problémy, ktoré môžu skomplikovať vás kariérny rast. Hoci pôjde o krátke obdobie, bude potrebné, aby ste sa viac venovali oddychu. Inak sa dočkáte problémov, ktoré budú mať súvis so stresom. Počas pracovných problémov majte na pamäti, že dôležitá je kvalita, nie kvantita. Začiatkom roka, ešte v zimných mesiacoch, si upracte všetky dokumenty, e-maily a všetko, čo ste doposiaľ nestihli. Prekonávanie problémov tak bude omnoho jednoduchšie. V lete sa stretnete s nárastom energie, ktorú budete vedieť využiť na podanie pracovného výkonu. V druhej polovici roka doženiete všetko, čo ste nestihli počas minulých rokov. V posledných mesiacoch roka budete bližšie k cieľu, dosiahne úspech.

Peniaze

Vaša finančná situácia sa zlepší, a to výrazne. Je však potrebné, aby ste sa vyhli svojej márnotratnosti, ktorá by mohla narušiť vašu stabilnú životnú disciplínu. V oblasti práce sa koncom roka črtá úspech. Práve to je doba, kedy sa vám výrazne vylepší finančná situácia. Pocítite stabilitu, budete mať vyhliadky na investovanie či rozmarnejšie míňanie. Čiastočne sa vám podarí zbaviť dlhu, ktorý vás už dlhšie trápi.

Zdravie

Zdravotný stav sa vám zlepší, no v prvých mesiacoch ochoriete, z choroby sa však nedostanete ľahko. Preto je vhodné, aby ste si začiatkom roka posilnili imunitu vitamínmi, ktoré získate zo zdravej stravy. Energiu pocítite hlavne na jar, kedy sa môžete tešiť na nával pozitívnej energie, ktorú môžete odovzdať aj ľuďom, ktorých milujete. V tomto roku je pre vás veľmi dôležité skoncovať so závislosťami, ktoré vás ovládajú. Týka sa to všetkého - drog, alkoholu, cigariet, závislosti na jedle, sladkostiach a podobne.

BLÍŽENCI (22.5 - 21.6)

Láska

Zažijete krásne okamihy so svojím partnerom, ktoré budú posilňovať vaše vzájomné putá. Pripravte sa však aj na mierne nezhody, hlavne kvôli financiám. Stretnete niekoho, kto presne zapadne medzi vašich priateľov, a bude pre vás hodnotný aj do budúcnosti. V oblasti milostného života si s partnerom porozumiete. Máte tiež možnosť povedať mu o každej vašej milostnej túžbe. V jarných mesiacoch sa môžete tešiť na obdobie plné emócií. Ak už dlhšie zvažujete, či sa s partnerom posunúť vpred, tento rok je na to ako stvorený.

Bez partnera

Nezadaní majú možnosť prežiť iskrivé leto. Nehovoriac o konci roka, ktorý bude presne podľa vašich predstáv. V zimných mesiacoch dokonca posuniete vzťah, ktorý nadviažete v lete, na novú úroveň. Ak toho pravého nestretnete v lete, ďalšia možnosť sa vám naskytne v decembri. Osoba, ktorá vás očarí, bude staršia oproti tým, ktoré vás v minulosti niečím zaujali.

Práca

V pracovnom živote sa vydáte na novú cestu, je dokonca vhodné, ak sa zameriate na pre vás neznámu oblasť. Toto obdobie sa vám možno bude zdať náročnejšie, no ak sa chytíte šance a vytrváte, čoskoro dosiahnete úspech. V novom období môžete najmä koncom roka pocítiť väčší tlak. Ak však tento tlak prekonáte, čaká vás sľubná kariéra. Niektoré ženy sa rozhodnú pre materstvo.

Peniaze

V jarných mesiacoch sa môžu objaviť nečakané výdavky, ktoré do veľkej miery odľahčia vašu peňaženku. Začiatkom leta sa vám podarí získať nejaké peniaze navyše, ktoré by ste mali investovať do vyplatenia niektorých dlhov. Počas roka si radšej dvakrát premyslite, či potrebujete tak často navštevovať solárium, kaderníka, kozmetičku, maséra a podobne. Koncom roka však nezabudnite potešiť členov rodiny krásnou atmosférou pri vianočnom stole a stromčeku. Počas celého roka sa snažte ušetriť na svojich rozmaroch, no nešetrite na svojej rodine.

Zdravie

Častokrát sa pocítite únavu, preto trávte čas s rodinou a v prírode, doprajte si dlhé prechádzky. Môže sa stať, že sa vám prihodia menšie úrazy. Zraniť sa môžete aj na letnej dovolenke. Je nevyhnutné, aby ste sa naučili dodržiavať pitný režim. Práve nedostatok potrebných tekutín má na svedomí únavu, ktorú pociťujete.

RAK (22.6 - 22.7)

Láska

Prvé mesiace roka budú napäté, vyskytnú sa nezhody. Dajte si pozor aj na hádky v rodine, nemiešajte do problémov iných. Nespoliehajte sa na ostatných, zabudnite ale na sebecké správanie voči svojmu partnerovi. Problémy v láske ale nebudú trvalé. Už po prvej polovici februára sa budete cítiť omnoho lepšie, a vaša láska bude silnejšia než predtým. Najsilnejší vplyv emócií zažijete od marca do neskorších augustových dní. Chvíľu budete uvažovať o manželstve či deťoch. Niektorým sa tajné túžby vyplnia v druhej polovici roka, alebo pár týždňov pred začiatkom augusta.

Bez partnera

Vo svojom premýšľaní sa posuniete dopredu. A práve to, s akou jednoduchosťou sa budete dívať na svet, ocení niekto z vašej blízkosti, komu padnete do oka. Nezadaní by si mali počas roka pamätať najmä obdobie okolo 7. augusta, kedy sa im naskytne možnosť objaviť lásku v niekom, koho už poznajú, no nespoznali ho ešte dobre. Pre väčšinu nezadaných bude tento rok plný nových, vzrušujúcich zážitkov, roztraseného hlasu, podlomených kolien a krásnych zážitkov zo spoznávania niekoho nového. Od augusta sa budete cítiť krajší, hodnotnejší a milovanejší.

Práca

Prejavíte sa ako skvelý zamestnanec, nebude vám chýbať sebadôvera. Budete pociťovať potrebu väčšej iniciatívy. Vašu iniciatívu a pracovné nasadenie ocení aj vedenie. Niektorí dostanú aj príležitosť na cestovanie za prácou, ktorú by mali využiť. V druhej polovici roka nastane obdobie útlmu. Vtedy by ste si mali dopriať viac oddychu a menej pracovného zaťaženia. Uvedomte si, že v práci zo seba nemusíte vydať všetko. V posledných troch mesiacoch roka sa zamerajte na štúdium cudzieho jazyka. Kolegiálne vzťahy budú začiatkom roka napäté. Svoje negatívne postoje si začiatkom roka nechajte pre seba. Postupne sa situácia utrasie, a od začiatku júna budú kolegiálne vzťahy oveľa lepšie.

Peniaze

Môže sa tešiť na dosiahnutie finančného prilepšenia, ktoré ste nepociťovali už niekoľko rokov. V druhej polovici roka rozumne investujete. Kúpou nehnuteľnosti by ste si však mohli privodiť problémy. Budete tiež čerpať zisk z niečoho, o čo ste sa už dávnejšie usilovali.

Zdravie

Počas celého roka budete pociťovať potrebnú energiu, ktorá vám v predchádzajúcom roku chýbala. V prvých zimných mesiacoch roka sa venujte saunovaniu a relaxu, aby ste si posilnili imunitu. V lete nezabudnite na dovolenku, doprajte si ju v júnovom alebo septembrovom období, kedy si budete môcť oddýchnuť. Psychickú nepohodu pocítite hlavne koncom mája, prípadne prvé júnové dni, smútok zas v priebehu novembra. V posledných mesiacoch roka sa vám môžu prihodiť úrazy v podobe zlomenín.

LEV (23.7 - 23.8)

Láska

Budete pochybovať o svojej láske, prvá polovica roka bude plná hádok. Musíte oddychovať a začať s fyzickou aktivitu, ktorá vám zvýši sebavedomie. Nepodliehajte negatívnym emóciám. V druhej polovici roka sa situácia začne rozjasňovať, budete mať jasnejší pohľad na svoje city voči partnerovi. Problémy zrejme nastanú aj v auguste, no začiatok septembra sľubuje silné pocity lásky, enormné zlepšenie partnerského spojenia a vášnivé okamihy. Týmto pocitom sa budete tešiť do konca roka.

Bez partnera

Ak hľadáte lásku, zamerajte sa na seba, ujasnite si svoje potreby. Vyhýbajte sa flirtovaniu, ktoré by viedlo iba ku krátkodobým zábavkám. Nesmiete sa obklopovať nevhodnými ľuďmi, ktorí nevedia oceniť vašu skutočnú hodnotu. V septembri sa môžete tešiť na magické stretnutie, počas ktorého spoznáte niekoho výnimočného. Koniec roka tak môžete stráviť so svojou láskou.

Práca

Nastáva rok, ktorý po pracovnej stránke nebude veľmi výrazný, no podaria sa vám menšie úspechy. V práci, ktorú momentálne vykonávate, pocítite istotu. Máte pred sebou pokojný rok, v ktorom sa môžete zamerať na drobné projekty, ktorým by vaše vedenie prospelo. V druhej polovici roka môžete pocítiť mierne otrasy. Nebude sa to však týkať priamo vášho pracovného nasadenia. Dajte si veľký pozor na svoje súkromie, a určite ho nikomu z práce nevešajte na nos. Ak si budete v práci dávať pozor na jazyk, na konci roka si finančne prilepšíte.

Peniaze

Vaša budúcnosť sa bude odvíjať od toho, ako sa v roku 2020 zachováte k svojim financiám. Preto sa k peniazom stavajte zodpovednejšie. Niektorí pocítia potrebu vlastniť nehnuteľnosť, a budú zvažovať kúpu. Najskôr si však vytvorte dostatočnú finančnú rezervu. Ak pociťujete potrebu po niečom novom, mali by sa zamerať na renováciu, rekonštrukciu, alebo len malé doplnky, ktoré oživia domácnosť. V decembri dostanete mimoriadnu finančnú odmenu.

Zdravie

Ženy pocítia obrovský nátlak na ich osobu v domácnosti, čo ich donúti pouvažovať nad pomocníčkou do domácnosti. Ak máte deti, je potrebné, aby ste ich zaradili do domácich prác a vytvorili si režim tak, aby nestálo všetko len na vašich ramenách. V lete začnete posilňovať svoje zdravie i imunitu. Dokážete to cvičením, zdravou a pestrou stravou. Druhá polovica roka by mala patriť vytváraniu cvičebných návykov. Dávajte si pozor na úrazy, ktoré by sa vám mohli prihodiť v novembri.

PANNA (24.8 - 23.9)

Láska

Budete sa rozhodovať medzi srdcom a rozumom. Nastane zásadná zmena vo vnímaní vašich priateľov, dokonca aj partnera. Je nevyhnutné, aby ste si s vašou polovičkou vyrozprávali všetko potrebné. Ak aj potom pocítite nespokojnosť s partnerom, je čas začať premýšľať nad pohybom vpred. Pre niektorých to môže znamenať ukončenie dlhodobého vzťahu či manželstva. Na dôležité rozhodnutia je čas hlavne do konca augusta. Posledné mesiace roka by mali patriť už len oddychu v náruči milovaného, s ktorým budete mať omnoho čistejší vzťah.

Bez partnera

Neperspektívne vzťahy ukončite najmä v prvej polovici roka. Vyvarujte sa aférkam so zadanými osobami, lebo ostatní vami budú pohŕdať. Počas celého roka majte oči otvorené dokorán, inak vám môže uniknúť príležitosti na zoznámenie sa s niekým zaujímavým. K osudovému stretnutiu môže dôjsť počas posledných septembrových a prvých októbrových dní. Na oživenie vzťahu z minulosti zabudnite, neprinesie vám šťastie.

Práca

Budete mať príležitosť zmeniť pracovnú pozíciu. Možno sa nerozhodnete pre celkovú zmenu práce, no zmeníte aspoň systém, či spôsob, ktorým ju budete vykonávať. Nastanú tiež zmeny v komunikácii. Dajte si záležať hlavne na kvalite, neklaďte veľký dôraz na kvantitu. Ak uvažujete o zmene zamestnania, spravte tak až v posledných mesiacoch roka. Počas druhej polovice roka do vášho života totiž vstúpi nový kolega, s ktorým si bude rozumieť. Pozor však, aby nenarušil váš stabilný vzťah. Uprostred roka sa môžete dožadovať zvýšenia platu alebo hodnotnejšej pracovnej pozície. Pravdepodobne sa dočkáte úspechu či odmeny.

Peniaze

Začiatkom roka si dávajte pozor na investičné rozhodnutia. August bude so sebou niesť tiež vyššie riziko straty peňazí. V tomto roku by ste sa mali vyvarovať väčším nákupom, nemali by premýšľať ani nad hypotékou, kúpou nehnuteľnosti. Zažijete však nečakaný príjem. Môže ísť o dedičstvo, dar alebo nejaký nečakaný príjem zo zahraničia. Nadobudnuté peniaze by ste mali použiť na vyrovnanie svojich dlhov.

Zdravie

V prvých mesiacoch roka budete pociťovať väčší pracovný tlak. Z tohto dôvodu sa dostaví stres. Vtedy nepodceňte oddych, lebo sa dostavia choroby. Ak si ale počas prvých mesiacoch nájdete súlad medzi prácou a relaxom, počas leta sa môžete tešiť na prirodzene dobré zdravie. V auguste by ste mali počúvať niekoho, koho považujete za múdrejšieho a rozhľadenejšieho v oblasti zdravia. Do svojho jedálnička zaraďte hlavne zeleninové šaláty, aj keby tvorili len malú prílohu.

VÁHY (24.9 - 23.10)

Láska

Váš partner musí mať pocit, že ste jeho oporou a že s ním rátate aj v zlých časoch. Niekedy budete pociťovať, že vám partner nevenuje toľko pozornosti, koľko by ste si zaslúžili. V marci pocítite najväčší nátlak na vašu dôveru vo vzťahu, a mali by ste si na toto obdobie dávať veľký pozor. V marci sa môžete stretnúť aj s niečím negatívnym zo strany partnera. Vtedy by ste sa mali obrátiť na priateľov a rodinu. Niekoho zo svojich priateľov uvidíte v novom svetle. Ak svojho terajšieho partnera milujete, dávajte si pozor na platonické city k niekomu inému. Druhá polovica roka vám prinesie vytúženú harmóniu a pocit naplnenia.

Bez partnera

Je načase, aby ste spomalili, zamysleli sa nad svojou cestou. V láske je to niekedy skutočne náročné. Ak chcete nájsť polovičku, ktorá bude pre vás ideálna, musíte začať od seba. Pracujte na svojom sebavedomí a pokoji. Pokoj, ktorý z vás bude cítiť, vám pritiahne pozornosť osoby, ktorá pre vás bude tým vhodným partnerom.

Práca

Počas celého obdobia vás budú sprevádzať inovatívne myšlienky. Taktiež sa odzrkadlí námaha, ktorú ste za posledné obdobie vynaložili do svojej práce. Môžu vás ale potrápiť vzťahy s kolegami, ktoré bude potrebné budovať odznova. Niektorí zamestnanci sa vymenia, a vy budete mať možnosť spoznať pracovné postupy iných ľudí. Zachovajte si odstup od každého nového pracovníka. S kolegami, ktorých už dlhšie poznáte, sa viac rozprávajte o pracovných, než osobných záležitostiach. Vo vašom okolí je totiž niekto, kto vám úspech nepraje tak, ako by ste si predstavovali. V druhej polovici roka vás čakajú pracovné úspechy.

Peniaze

Vaša finančná situácia sa nečakane zlepší. Peniaze sa však naučte odkladať. Spolu s vysnenými financiami príde aj pocit uznania a pochvala od niekoho, od koho ste to nečakali. Čakajú vás veľké príležitosti, tak majte oči otvorené.

Zdravie

Ak trpíte dlhodobým zdravotným problémom, je pravdepodobné, že sa podarí nájsť riešenie. Prejavíte záujem o prírodné liečivá a alternatívne zdravotné postupy. Je vhodné, ak sa zameriate na otázky v oblasti čínskej medicíny, pouvažovali nad jogou, a venovali sa tiež otázkam a problematike zdravého stravovania.

ŠKORPIÓN (24.10 - 22.11)

Láska

Je veľmi potrebné, aby ste sa vyvarovali veciam, ktoré by mohli ovplyvniť vašu budúcnosť. Vaše vzťahy (ľúbostné, rodinné, pracovné) si na jar zachovajú svoju klasickú líniu. Mierne roztržky nastanú v januári, kedy si budete prenášať pocit nepohody aj do milostnej oblasti. Prekvapí vás mesiac september, kedy bude výrazne skúšaná vaša oddanosť a vernosť. V rodine budete v jesennom období pociťovať napätie, a budete sa chcieť čo najviac zdržiavať v práci. Väčšina škorpiónov však turbulentné obdobie prekoná, a koniec roka bude presne taký, ako jeho jarné mesiace.

Bez partnera

Väčšina nezadaných, ktorí túžia nájsť toho pravého, ukončia svoju samotu v druhej polovici roka. Ak si chcete nový vzťah udržať, musíte sa venovať aj sebe, naučiť sa prejavovať svoje pocity. Nová známosť vám ukáže iný pohľad na svet.

Práca

Úspech zažijete až na začiatku leta. V teplých mesiacoch budete produktívnejší a pozitívnejší, čo ocenia zamestnávateľ i kolegovia. Prijmete zodpovednosť za svoje konanie, a tak sa postaráte o vysporiadanie chýb, ktorých ste sa dopustili v minulosti. Možnosť kariérneho rastu vám dodá veľké sebavedomie. V druhej polovici roka budete pociťovať zvýšenie zodpovednosti, no aj pocity prepracovania z vysokého nasadenia. Rok však zakončíte úspechom, ktorý vám dodá energiu do ďalšieho roka.

Peniaze

Dosiahnete vytúžený príjem, ktorý si budete vedieť udržať aj v budúcich rokoch. Môžete pouvažovať o dlhodobom záväzku, a ak zvažujete kúpu nehnuteľnosti, je najvyšší čas tak urobiť. Počas roka však nezabúdajte na rodinu a partnera, ktorí sa darčeku od vás potešia.

Zdravie

Váš zdravotný stav sa veľmi nezmení, no podarí sa vám vyhnúť nepríjemným chorobám. Počas januára môžete pociťovať slabosť a smútok, a preto si doprajte oddych. V letnom období sa môže vyskytnúť riziko úrazu, niektorých potrápi aj oslabená imunita.

STRELEC (23.11 - 21.12)

Láska

Budete premýšľať o svojom vzťahu, podaktorí sa dokonca z dlhodobého vzťahu rozhodnú vycúvať. Ak vám však na vzťahu skutočne záleží, so svojou polovičkou sa musíte naučiť komunikovať inak. Komunikácia je totiž základom silného vzťahu. V prípade, že podľahnete osobe z vašej minulosti, tento vzťah vás vtiahne do nešťastia.

Bez partnera

Kontaktuje vás niekto z minulosti, no mali by ste si dobre premyslieť, či vstúpite do tej istej rieky, lebo táto osoba vám do života prinesie viac smútku než radosti. Ak sa usilujete nájsť si vhodného partnera, možno len hľadáte na zlých miestach. Najpriaznivejším mesiacom pre vás bude december.

Práca

Veľké kariérne zmeny sa u vás neudejú. Môže sa však stať, že niektorí strelci pocítia, že sa potrebujú realizovať v úplne inej oblasti, a na to je však rok 2020 ideálny. Ak vám v práci niečo nevyhovuje, zverte sa nadriadeným i kolegom. Vďaka vášmu pracovnému nasadeniu si budete môcť v druhej polovici roka požiadať o zvýšenie platu, prípadne o zmenu pracovnej pozície. Ostatní si z vás budú brať príklad, počas celého roka vás bude sprevádzať bojovnosť.

Peniaze

Budete mať dostatok financií aj na to, aby ste sa venovali svojej vášni. Zarobené peniaze míňajte najmä na cestovanie. Ak chcete začať podnikať, môžete, no nezabúdajte na opatrnosť. Najlepšie sa vám bude dariť, ak svoje sily spojíte s niekým z rodiny alebo s partnerom. V decembri spoznáte aj skryté formy zárobku, o ktorých ste nemali vedomosť.

Zdravie

Množstvo energie dokážete využiť vo svoj prospech. Športujte najmä vo vonkajšom prostredí, aby ste načerpali novú energiu a vyčistili si hlavu od pracovných povinností. Potrebu oddýchnuť si pocítite hlavne začiatkom roka a v jarných mesiacoch. Vtedy navštevujte wellness a saunu. Zdravotnícke zariadenia uvidíte iba zriedkavo. Možno by vám prospelo zhodiť pár kíl. Budete sa cítiť vitálnejšie a príťažlivejšie.

KOZOROŽEC (22.12 - 20.1)

Láska

Budete si užívať vytúženú lásku, bude skutočne silná. Môžete sa tešiť aj na dobré rodinné vzťahy. V januári až februári budete pociťovať únavu. Po tom, ako zlepšíte komunikáciu s partnerom, prídu chvíle plné lásky. Toto obdobie nastane začiatkom jari, potrvá až do neskorej jesene. V druhej polovici leta je najvhodnejšia doba ísť s partnerom na dovolenku. V roku 2020 pocítite väčšiu potrebu po spoločenských akciách.

Bez partnera

Nájdete si vysneného partnera, začiatkom roka sa však venujte sebe, vzdelávaniu, cestovaniu a tiež fyzickému cvičeniu. Čaká vás rok plný nových zážitkov a splnených túžob.

Práca

Zažijete vyrovnaný rok bez náhlych zmien. Prvé mesiace v roku pre vás budú trocha nudné, lebo sa neudeje nič nečakané. Upevníte si vzájomné vzťahy s kolegami a dozviete sa niečo zaujímavé, čo vám v budúcnosti môže pomôcť. V druhej polovici roka vám nič nebude brániť v tom, aby ste si vyžiadali povýšenie. Ak sa pustíte do podnikania, očakávajte mimoriadny úspech.

Peniaze

Môžete sa tešiť na mimoriadne odmeny v práci, o financie nebudete mať núdzu. Najväčší finančný zisk dosiahnete koncom roka. Tí, ktorí zvažujú kúpu nehnuteľnosti, v roku 2020 na to bude ideálny čas. Ak bude niekto z rodiny vyžadovať vašu radu v oblasti financií, určite ho neodmietnite.

Zdravie

Vaše zdravie sa výrazne nezmení, potrápi vás ale chrípka. Zaujímajte sa o svoje stravovanie, pravidelne športujte. Osvojte si bicyklovanie a beh. Začiatkom roka sa stravujte pestrejšie, lebo budete pociťovať miernu únavu. Ideálne bude, ak sa v lete vyberiete na dovolenku aj so svojou rodinou.

VODNÁR (21.1 - 19.2)

Láska

Ak vo svojom dlhodobom vzťahu necítite stabilitu, spokojnosť a bezpečnosť, radšej z neho vycúvajte. Rok 2020 bude najvhodnejší na veľké rozhodnutia, ktoré ste mali urobiť už dávno. Dokonca sa môže stať, že niektoré vaše priateľstvá sa skončia. Vo vašom živote sa však nachádza osoba, na ktorú sa môžete obrátiť so svojimi problémami. Toto priateľstvo si strážte, pretože je pre vás veľmi dôležité.

Bez partnera

Zažijete množstvo vzrušujúcich zážitkov, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, či uprednostňujete slobodu, alebo sa rozhodnete pre niekoho, kto má o vás záujem. Doteraz ste sa možno dívali zlým smerom, a preto ste nevideli toho pravého.

Práca

V prvých mesiacoch roka sa črtá veľká zmena. Budete chcieť dokončiť všetko, čo ste počas minulých rokoch začali. V období, keď sa budete usilovať kariérne dobehnúť ostatných, si môžete požiadať o vyšší plat. Nájdete v sebe veľké nápady, ktoré prezentujte len pred vedením, nehovorte ich najprv kolegom. Neviete totiž, ktorý z nich by mohol vaše nápady prezentovať za svoje. Ak podnikáte, zvýšia sa vám zisky, získate nový pohľad na podnikanie, možno sa vám podarí rozbehnúť aj ďalšie s niekým z vašej rodiny, resp. partnerom.

Peniaze

Niektorí zaznamenajú veľký zisk, iní vyrovnajú svoj dlh, ďalší v oblasti financií pocítia obrovskú pohodu. V tomto roku je totiž možné všetko, o čom ste v uplynulých rokoch snívali. Brzdiť vás môžu len vzťahy. Dávajte si preto pozor na to, s akými informáciami sa zverujete kolegom. Mohlo by sa stať, že vaše tvrdenia použijú proti vám.

Zdravie

Sústreďte sa na alternatívnu a čínsku medicínu, meditáciu a jogu. V prípade náhleho ochorenia stavte na prírodné liečivá. V prvých mesiacoch roka pocítite vyčerpanosť. Doprajte si preto trošku luxusu a navštívte wellness.

RYBY (20.2 - 20.3)

Láska

V polovici januára pre vás bude spojenie s partnerom nesmierne dôležité, pretože pôjde o prehĺbenie citového puta. Pre ženy, ktoré sa snažia o dieťa, bude január úspešným mesiacom. Dôležité budú aj letné mesiace. Stretnete s niekým z vašej minulosti. Budete sa musieť rozhodnúť, či sa o danú osobu budete zaujímať, alebo sa konečne oslobodíte od pocitov, ktoré vás skľučujú. Pre niektorých bude spojenie s človekom z minulosti prospešné, a to hlavne pre pracovné partnerstvo.

Bez partnera

Budete mať románik s niekým, koho už poznáte, dokonca z toho môže vzniknúť vzťah. Vyhnite sa však zadaným ľuďom. Pre viacero rýb si však rok 2020 pripravil zaujímavé a vzrušujúce dobrodružstvá.

Práca

Vo februári a v marci pocítite väčšie odhodlanie na vykonávanie pracovnej činnosti, niektorí tiež pocítia túžbu po podnikateľskej činnosti. V podnikateľskom svete je ideálny priestor, aby ste začali budovať vlastnú kariéru. Všetkým nezamestnaným sa podarí nájsť vytúžené zamestnanie.

Peniaze

V prvých mesiacoch roka sa môžete tešiť na mimoriadne odmeny. Tieto peniaze použite na vyrovnanie svojich dlhov. Ak rozmýšľate o kúpe nehnuteľnosti, druhá polovica roka bude na tento krok ideálna. Keďže sa vám bude dariť aj v pracovnej oblasti, aj v oblasti podnikania, môžete si dovoliť i lepšiu dovolenku či luxusnejšie auto.

Zdravie

Zdravotný stav sa vám mierne zhorší, neodrazí sa však na vašej kariére. Naučte sa oddychovať, častejšie navštevujte wellness, zmeňte stravovacie návyky. Obmedzte konzumáciu mäsa a väčších porcií jedál, ktoré vás oberajú o životnú energiu. Ideálnym cvičením pre vás bude rýchla chôdza, prechádzky v prírode, prípadne nenáročný krátky beh.