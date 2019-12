FOTO Najkrajšie spomienky SaS-károv na detstvo: Cigániková v okuliarikoch a Nicholsonovej veľké prianie

Vianoce sú zrejme najkrajšími sviatkami v roku a tradične zvykneme aj spomínať, čo sme za tie roky prežili. Inak to nie je ani v prípade poslancov SaS. Prezradili, čo bolo na ich detstve najkrajšie, ale aj čo plánujú do budúceho roka.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Europoslankyňa za SaS si predsavzatia dáva podľa toho, ako sa vyvinuli posledné dva týždne predošlého roka. „Podľa toho koľko som toho stihla, koľko som toho dosiahla... Koľko som pribrala. Samozrejme, predsavzatia sú dobré nakopnutie do nového roka, aby sa človek naštartoval. Ale tak isto ako každému, sa aj mne stáva, že na nich do pár mesiacov zabudnem alebo si poviem, že jednoducho je dôležité sa o seba dobre starať, tráviť kvalitný čas s rodinou a venovať sa veciam, v ktoré verím, a ktoré ma bavia,“ uviedla pre Topky Nicholsonová.

Väčšina z nás patrí k tým, ktorým sa predsavzatie nedarí vždy dodržať. Medzi nich patrí aj Nicholsonová. V novom roku by však predsa len chcela niečo zmeniť. „Trénovať pravidelne na Bruselský maratón alebo aspoň tých 20 km - jeden z najväčších behov v Bruseli. Odkedy som sa dostala do EP, nemám čas si ani poriadne zabicyklovať ani zabehať, potrebovala by som do nového roka oveľa viac športu. A vedzte, že sa budem veľmi snažiť toto predsavzatie dodržať :),“ dodala.

Branislav Gröhling

Odborník na školstvo v SaS má rád koláče, rád pečie a veľmi rád je, čo sa u neho prejavi najmä na Vianoce. „Takže mojím bežným predsavzatím je schudnúť vianočnú váhu. Dodržím to obvykle len tak na 50 %. Rád chodím cvičiť, ale zdravú stravu často poruším. Vždy príde nejaká príležitosť kedy si dám koláče, rezne alebo vyprážané jedlo. Na rok 2020 mám to isté predsavzatie, dúfam, že ho konečne aj dodržím,“ uviedol Gröhling.



Anna Zemanová

Anna Zemanová si nezvykne dávať novoročné predsavzatia. „Počas celého roka sa snažím žiť podľa mojich vízií a s cieľom prispieť k pohode mojich najbližších a s túžbou urobiť svet okolo nás lepším a zelenším,“ povedala. Nejaké priania do nového roka však má. „Mojím prianím je, aby bol nový rok nádejou pre lepšie Slovensko, aby sme užívali našu Zem s väčšou pokorou k prírode a k bohatstvu, ktoré dostávame pre život ľudí,“ dodala.

Podelila sa aj o svoje fotografie a zážitky z detstva. „Moji rodičia sa vždy snažili, aby cez Vianoce bola rodina pokope a spojená s najkrajším cirkevným sviatkom, narodením malého Ježiška. Často sme chodili na polnočnú sv. omšu do Blumentálu,“ prezradila poslankyňa.

„Najkrajším doterajším vianočným darčekom bolo narodenie vnučky na Štedrý večer, našej malej Vianočky :). Za navtipnejší zážitok považujem štedrú večeru s našimi štyrmi deťmi, keď som pri večernom zhone navarila štedrovečernú šošovicovú polievku bez šošovice. Ten istý rok moje deti dostali aj darček "elixír neviditeľnosti", jeho aplikácia nás pobavila celý večer,“ spomína Zemanová.

Karol Galek

Karol Galek má v predsavzatiach jasno, každý rok si dáva jedno. „Každý rok si dám predsavzatie, že konečne znížim ceny energií, ale zatiaľ sa mi to nikdy nepodarilo, lebo vo vláde je Fico (smiech). Rok 2022 to však vyzerá nádejne,“ uviedol.

Janka Cigániková

Poslankyňa SaS a tímlíderka pre zdravotníctvo sa pochválila čiernobielou fotografiou z detstva. Ako dieťa na nej v okuliarikoch rozbaľuje vianočné darčeky.

Martin Klus

Martin Klus nám poslal fotografie spred takmer tridsiatich rokov, ale aj ako dieťa. Na ušiach má walkman a sedí pod vianočným stromčekom. Časy sa odvtedy dosť zmenili.

Milan Laurenčík

Predseda poslaneckého klubu SaS Milan Laurenčík sa takisto pochválil svojimi detskými fotografiami. Na jednej je odfotený po svojich prvých Vianociach pred 60 rokmi. Na zvyšných dvoch fotil Laurenčíka ich otec. „Sú to najkrajšie spomienky na detstvo v Terchovej,“ uviedol.