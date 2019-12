Súdu došla trpezlivosť: Po Threeme prišli na rad správy z Whatsappu, namočený je aj Kočnerov obhajca

Obžalovaný v kauze falšovania televíznych zmeniek a marenia spravodlivosti Marian Kočner odmieta, že by bol telefón, v ktorom sa našla komunikácia cez aplikáciu Threema, jeho telefónom. Polícii ho odovzdal exsiskár a niekdajší novinár Peter Tóth, pričom to, akým spôsobom sa k nemu dostal, Kočner spochybňuje. Uviedol to pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS).

„Telefón nie je môj, a ani len nebol, a sú v ňom veci, ktoré som nikdy nenapísal,“ tvrdí Kočner o mobilnom telefóne iPhone X v špeciálnej edícii s vygravírovanými iniciálami M. K. Obžalovaný spochybnil aj spôsob, akým sa k nemu svedok Tóth dostal. Podľa neho uvádzal v rozličných svedeckých výpovediach rozličné verzie, ako sa mobil dostal do jeho držby.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

To považuje splnomocnenec Markízy Daniel Lipšic za účelové klamstvo. Pozná svedecké výpovede Tótha aj v konaní o zmenkách, aj v konaní vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka. Pred senátom ŠTS v utorok čítal Lipšic aj komunikáciu cez aplikáciu WhatsApp medzi Kočnerom a jeho obhajcom Michalom Mandzákom.

Mali si spolu písať aj o znalkyni z civilného konania o zmenky v ten istý deň, ako Markíza žiadala jej svedeckú výpoveď. Mandzák túto verziu popiera a odkazuje, že v spise sú dve rozličné verzie komunikácie, kde sa v jednej meno znalkyne nespomína. To považuje Lipšic za možnú chybu v synchronizácii vzhľadom na fakt, že polícia získala od Tótha dva rôzne telefóny, ktoré mali oba nainštalovanú aplikáciu WhatsApp.

„Vidíme, že obžalovaní sa vehementne snažia o predvolanie ďalších osôb vrátane tejto znalkyne, a z tejto komunikácie vyplynulo zrejme prečo, keď s ňou vopred mali komunikovať,“ uviedol v reakcii na čítanie prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta. Ten spochybnil verziu obžalovaného o spornom zaistení telefónov, čo potvrdil aj Lipšic. „Threema je potvrdená mnohými forenznými správami aj našimi znalcami,“ doplnil.

Obhajoba momentálne pokračuje v čítaní listinných dôkazov. Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko.

Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v ktorých Kočner požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000. Žalovaným v prvom rade bol Pavol Rusko. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza - Slovakia ako žalovaný v druhom rade.

Zdroj: Jan Zemiar ​

Markíza dlhodobo spochybňuje pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Taktiež argumentovala, že Rusko pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované v účtovných dokladoch. Takisto podľa Markízy neevidovali vlastníctvo zmeniek ani spoločnosti Kočnera, ktoré ich údajne vlastnili, konkrétne Inkasný servis a neskôr Správa a inkaso zmeniek.

Markíza sa tiež odvoláva na znalecký posudok vypracovaný Národnou kriminálnou agentúrou, ktorý spochybňuje, že zmenky boli podpísané v roku 2000. Ešte v občianskoprávnom konaní spoločnosť navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade jednej zo zmeniek v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala. Rusko trvá na svojej verzii, že zmenky boli súčasťou urovnania kauzy Gamatex. Pokiaľ by ich ako vtedajší riaditeľ televízie nevystavil, mohlo to podľa neho ohroziť existenciu Markízy a hrozila by jej strata licencie.

S návrhom na vystavenie zmeniek prišiel podľa obžalovaných advokát Ernest Valko, ktorý bol vtedy členom licenčnej rady. Viacerí bývalí predstavitelia Markízy však pred súdom popreli, že by o existencii zmeniek vedeli. Pavol Rusko to vysvetľuje tým, že zmenky neuviedol v účtovníctve, keďže bolo podľa neho vinou jeho vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej v zlom stave. Volzovú pritom viní aj z uznania neexistujúceho dlhu, pre ktorý sa podľa neho televízia dostala do dražby. O zmenkách tiež Rusko nepovedal novým majiteľom Markízy, ktorým predal svoj vlastnícky podiel. Dôvodom podľa neho bolo, že si myslel, že dlh bude môcť uhradiť sám.