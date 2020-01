AKTUÁLNE Kauza vraždy Ernesta Valka: Za ozbrojenú lúpež súd odobril osemročný trest

Trest by si mal Klinka odpykať v zariadení so stredným stupňom stráženia. Verdikt súdu je právoplatný, keďže súčasťou dohody je záväzok, že sa odsúdený voči nemu neodvolá. Pôvodne navrhnutý trest sedem rokov a dva mesiace považoval súd za nedostatočný.

"Osemročný trest odňatia slobody považuje súd za dostatočný. Bude zaujímavé sledovať, ako iný súd rozhodne o samotnom hlavnom páchateľovi," uviedol predseda senátu OS BA I. Vyslovil presvedčenie, že poškodená dcéra Jana sa dozvie na hlavnom pojednávaní, ako došlo k vražde jej otca, prominentného advokáta. Poškodenú so svojím nárokom odkázal na civilné konanie.

Prokurátor je spokojný

"Ja som spokojný. Senát OS v Pezinku zhodnotil tak skutkový stav, ako aj vykonané dokazovanie. Zvážil veľmi starostlivo právnu kvalifikáciu aj procesné podmienky, za ktorých prebehlo dokazovanie a myslím si, že rozhodol zákonne. Teraz nastal ten čas, keď začnem pracovať na obžalobe na Jozefa R. Tá bude podaná na Okresný súd Bratislava 1," uviedol po opustení súdnej miestnosti prokurátor Kandera.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Prokurátor ako aj Klinkov advokát Daniel Lipšic v súvislosti s uzatvorením dohody argumentovali, že ak by sa Klinka nerozhodol spolupracovať, skutok by pravdepodobne nebolo možné objasniť. Dcéra zavraždeného právnika a jej právny zástupca naopak argumentovali proti dohode s tým, že vo veci má byť vytýčené riadne hlavné pojednávanie, kde majú byť súdení obaja podozriví. Skutok by tiež podľa nich mohol byť klasifikovaný ako vražda a nie lúpežné prepadnutie s následkom smrti.

Polícia navrhla ešte na jeseň 2018 v kauze vraždy prominentného právnika obžalovať Jaroslava Klinku a Jozefa R. Stalo sa tak opakovane, keďže prvý návrh prokurátor policajtom vrátil na doplnenie dokazovania. Ernesta Valka zavraždili 9. novembra 2010 v jeho dome v Limbachu.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. O tom, že motívom vraždy bola lúpež a páchateľmi lupiči, ktorých Valko prekvapil, hovoril už dávnejšie bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak.

Spolupáchateľstvo trestného činu

Obaja obvinení uskutočnili sledovanie domu. Dohodli sa, že násilným spôsobom zoberú finančné prostriedky. Zaobstarali si strelnú zbraň. Podľa Havláta ide o klasickú definíciu spolupáchateľstva trestného činu. Navrhuje, aby súd návrh zamietol a vec vrátil prokurátorovi do prípravného konania a vo veci sa uskutočnil s dvojicou riadny proces.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Jaroslav Klinka, ktorý si momentálne odpykáva trest v prípade inej ozbrojenej lúpeže v rámci vyšetrovania priznal, že do domu právnika vnikol len za účelom lúpeže. Na Ernesta Valka strieľal údajne jeho komplic Jozef R., ktorý má byť súdený v samostatnom procese. Motívom plánu prepadnúť dom právnika bola informácia, že pri sebe nosí vyššie sumy peňazí. Zbraň, ktorou Valka zastrelili, mali páchatelia v nelegálnej držbe.

Valko bol zavraždený vo svojom dome v roku 2010

Jaroslav Klinka označil za strelca Jozefa R., ten však vinu odmieta. Klinku odsúdil v roku 2017 OS v Žiari nad Hronom za trestný čin lúpeže na trest odňatia slobody vo výmere šiestich rokov a ôsmich mesiacov. Podľa obžaloby mal obvinený tip, že Valko nosí domov väčšiu sumu peňazí. Do domu dvojica vnikla po tom, ako doň vpustila zapáchajúcu chemickú látku.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Valko bol zavraždený vo svojom dome v Limbachu v roku 2010. Po viac než ôsmich rokoch policajti ukončili vyšetrovanie vraždy s návrhom na obžalobu dvoch páchateľov, vtedy 43-ročného Jozefa R. a 45-ročného Jaroslava Klinku, ktorých motívom bolo podľa polície lúpiť vo Valkovom dome. Po Valkovom návrate mali do domu vniknúť a Jozef R. mal právnika streliť do hrudníka, čím mu mal spôsobiť smrteľné zranenie. Následne Jozef R. zobral Valkovi pištoľ, ktorú mal advokát v legálnej držbe.