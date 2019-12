Vražedná lavína: Zasiahla dvoch Slovákov, jednému napriek snahe Horskej služby už nebolo pomoci

Druhý lyžiar, ktorý udalosť oznámil, zostal na povrchu lavíny s vážnym poranením nohy a nemohol začať s vyhľadávaním zasypaného kamaráta. Na miesto nehody ihneď vyrazili záchranári HZS z Oblastného strediska Nízke Tatry vrátane psovoda a spolu s nimi príslušník Strediska lavínovej prevencie. HZS tiež požiadala o pomoc posádku VZZS, no vzhľadom na nepriaznivé letové podmienky vrtuľník nevzlietol.

Záchranári nalyžovali do žľabu, pes tam označil miesto, kde bol druhý lyžiar zasypaný. Podarilo sa ho nájsť a vykopať, horskí záchranári začali s okamžitou resuscitáciou v kombinácii s medikamentóznou liečbou, no napriek veľkej snahe sa muža zachrániť nepodarilo. Druhému zranenému lyžiarovi vo veku 27 rokov na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť, nohu mu fixovali vákuovou dlahou a matracom, na utíšenie bolesti dostal inhalačný liek Penthrox.

Zdroj: HZS Nízke Tatry

Záchranári za pomoci lanovej techniky v dĺžke takmer 300 metrov vytiahli zo žľabu zraneného lyžiara na zjazdovku. Odtiaľ ho s pomocou saní a snežného skútra transportovali na Bielu púť, kde ho záchranári odovzdali posádke rýchlej lekárskej pomoci (RLP) na prevoz do nemocnice.

Rovnako za pomoci lanovej techniky, saní a snežného skútra transportovali telesné pozostatky nebohého 23-ročného muža, ktoré budú odovzdané obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom PZ SR. Na záchrannej akcii sa zúčastnilo 16 horských záchranárov z Nízkych a Západných Tatier a záchranári zo Strediska lavínovej prevencie.

Zdroj: HZS Nízke Tatry

HZS upozorňuje, že zimná sezóna sa už začala. Pamätajte, že už pri prvom stupni lavínového nebezpečenstva môžete byť ohrození pádom lavín. Keďže lavíny predstavujú v zimnom období pre návštevníkov hôr najväčšie nebezpečenstvo, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri pohybe v lavínovom teréne (zimnom teréne všeobecne) by malo patriť do povinnej výbavy (tak ako lavínový prístroj, sonda, lopata, mobilný telefón), a to pri všetkých druhoch výkonnostných aj rekreačných aktivít.