Slovenka Dominika má čarovnú moc: Diela z ríše zázrakov! Psík na FOTO však na vás neštekne, má to háčik

Hračky, dekorácie, bábiky. Výtvory, pod ktoré sa podpisuje Dominika, je náročné nazvať jedným menom. Či už ide o reálne zobrazenie psíka alebo extravagantné stvorenie hýriace farbami, je sa na čo pozerať.

Zdroj: archív: Dominika Kepštová

Slovenka sa k svojej vášni dostala absolútne prirodzenou cestou. Odmalička ju bavilo šitie a tvorba vlastných hračiek. Neskôr sa naučila šiť na stroji a tvorila omnoho väčšie a prepracovanejšie veci. Pribúdajúce aktivity však viedli k tomu, že na koníček na čas zanevrela.

Až po tom, ako sa vyštudovaná tlmočníčka a prekladateľka zamestnala, prišla na to, že jej niečo chýba. V práci nemohla naplno využiť svoju kreativitu. A preto sa rozhodla, že si splní svoj sen.

Hodiny práce

Už na prvý pohľad je jasné, že diela nevzniknú v priebehu hodiny. Dominika priznala, že za mesiac vytvorí v priemere tri až štyri hračky na objednávku. Výroba jednej zaberie aj sto hodín čistej práce. Nejde o jednoduché postupy, výtvory špeciálne farbí, nátery nanáša niekoľkokrát, včesáva ich. o O anatómii zvierat sa radí s odborníkmi, aby ich zobrazila čo najreálnejšie.

Zdroj: archív: Dominika Kepštová

Dokážu pohybovať hlavou, končatinami, v prípade, že si to zákazník želá, autorka dokáže vyrobiť a celopohyblivé diela. Dodala, že inšpiráciu čerpala aj zo zahraničia, kde sú ručne šité a pohyblivé hračky bežnou záležitosťou.

"V dnešnej dobe je výroba pásová a bez duše. Človek si už ani neuvedomuje samotnú hodnotu hračky. Ide to ruka v ruke s konzumom dnešnej doby," poznamenala Dominika.

Rôznorodí zákazníci

Aj napriek tomu, že keď niekoho potrebujete obdarovať narýchlo utekáte do hračkárstva, nájde sa množstvo ľudí, ktorí chcú niečo iné. Slovenka má najviac zákazníkov z USA. Na jej diela si radi počkajú. V závislosti od náročnosti neváhajú zaplatiť stovky eur.

Zdroj: archív: Dominika Kepštová

Paradoxom je, že väčšinou sa jej tvorbou obdarujú dospelí. "Niekedy sa mi stane aj to, že mi rodičia povedali, že by chceli dar pre dieťa. Napokon sa ukáže, že je to pre nich," zasmiala sa.

Verné kópie domácich miláčikov chcú tí, ktorí prišli o milované zvieratká aj tí, ktorí ich doma nemôžu mať. Jedným z takých prípadov bol aj chlapček, ktorý nosí ťažké bremeno. Diagnostikovali mu vážne ochorenie. Práve preto nemôže mať psíka.

"Je to o to krajšie, že tento chlapec sa rozhodol nemať žiadne darčeky pod stromčekom. Peniaze radšej rodina venovala charite pre deti s podobným osudom. Dostal teda len tento jediný darček," popísala Dominika, ktorá si v tomto prípade za svoje dielo peniaze nepýtala.

Šialené kreácie

A aký bol najšialenejší výtvor, ktorý Dominika vyrobila? "Bola to bábika, niečo medzi človekom a vlkom. Má to prsia, je to ohybné, pri výrobe som použila kĺbové hadice. Ohýbajú sa dokonca aj prsty. Má to rohy, robila som to podľa kresby," vymenovala.

Zdroj: archív: Dominika Kepštová

Podobné výtvory často robí pre komunitu, ktorá sa nazýva "furries" (ľudia, ktorí sa hrajú na zvieratá s ľudskými vlastnosťami, furry - z ang. chlpatý, pripomínajúci srsť, pozn.red.) "Postupne sa to dostáva na Slovensko, ale veľmi málo," dodala.

Dominikine diela si môžete pozrieť na stránke Art to hug na Facebooku či na Instagrame. Stretnúť osobne ju môžete napríklad aj na každoročnom podujatí Animeshow.