Veľkorysé gesto pre Slovensko: VIDEO Panelák v Prešove rozoberie monštrum z Česka za euro

Demolačný bager firmy Cannoneer group.

Zdroj: FB/Cannoneer group sro, Tip čitateľa

PREŠOV – V piatok do Prešova dorazil demolačný bager o váhe 214 ton. Búracie práce sa začnú v pondelok, ukončené budú do zhruba piatich dní. Firma Cannoneer Group z českého Kladna, ktorá sa na demoláciu špecializuje, si naúčtuje len náklady na prepravu. Búracie práce vykoná za symbolické euro. Jej konateľ povedal, že to vníma ako charitatívnu vec.