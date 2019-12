Vlaky na východ sú už takmer plné: FOTO Železnice posilňujú spoje, vypravia aj mimoriadne rýchliky

BRATISLAVA - Sviatky pokoja a mieru sa nezadržateľne blížia, a keďže Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v tejto súvislosti očakáva zvýšený nárast cestujúcich vo svojich vlakoch, posilňuje dopravu. ZSSK počas vianočných prázdnin vypraví okrem iného celkom 29 vlakov, a to štyri mimoriadne rýchliky a dvadsaťpäť posilových vlakov.

Mimoriadne rýchliky

Dva vlaky pôjdu v smere z hlavného mesta na východ a dva v opačnom smere.

R 11609 (Bratislava hl. st. 13:49 – Košice 19:46) pôjde v piatok 20. decembra 2019 a v piatok 3. januára 2020

R 11610 (Košice 14:14 – Bratislava hl. st. 20:16) pôjde v stredu 1. januára 2020 a v utorok 7. januára 2020

Vlak R 11609 bude radený z miestenkových vozňov 2. triedy, ktoré budú radené za rušňom v poradí vozeň číslo 10 až 1. Vlak R 11610 bude radený z miestenkových vozňov 2. triedy, ktoré budú radené za rušňom v poradí vozeň číslo 1 až 10. „Do oboch mimoriadnych rýchlikov je možné zakúpiť si miestenku,“ pripomenul hovorca železničnej spoločnosti Tomáš Kováč.

Posilové vlaky

Piatok (20. december)

SC 243 Pendolino Košičan (Praha hl. n. 15:40 – Košice 23:05)

R 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 22:50)

R 15713 Chopok (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:57)

RR 15715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:51)

REX 15915 Poloniny (Košice 23:09 – Humenné 00:41)

Sobota (21. december)

SC 242 Pendolino Košičan (Košice 05:00 – Praha hl. n. 12:19)

Nedeľa (22december)

R 17610 Chopok (Košice 13:45 – Bratislava hl. st. 19:34)

R 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:04)

REX 17910 Ondava (Humenné 13:19 – Košice 14:50)

Piatok (3. január)

SC 243 Pendolino Košičan (Praha hl. n. 15:40 – Košice 23:05)

R 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 22:50)

R 15713 Chopok (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:57)

REX 15915 Poloniny (Košice 23:09 – Humenné 00:41)

Sobota (4. január)

SC 242 Pendolino Košičan (Košice 05:00 – Praha hl. n. 12:19)

Pondelok (6. január)

R 17610 Chopok (Košice 13:45 – Bratislava hl. st. 19:34)

R 17612 Šarišan (Humenného 14:06 – Bratislava hl. st. 21:04)

RR 17715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:46)

RR 17716 Vršatec (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:13)

RR 17718 Hričov (Žilina 18:03 – Bratislava hl. st. 20:56)

RR 17720 Bezovec (Žilina 20:20 – Bratislava hl. st. 22:47)

REX 17728 Tribeč (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29)

RR 17764 Cassovia (Košice 18:07 – Bratislava hl. st. 23:53)

RR 17840 Žitava (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01)

RR 17842 Skalka (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:03)

R 17935 Novohrad (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37)

Podľa technických možností jednotlivých vlakov budú posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórie IC, Ex, R, RR. „Cestovné lístky a miestenky odporúčame zabezpečiť si v dostatočnom časovom predstihu. Zakúpiť si ich možno nielen v pokladniciach ZSSK, ale aj pohodlne prostredníctvom nového responzívneho e-shopu ZSSK alebo mobilnú aplikáciu Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre Android aj iOS ,“ doplnil Kováč.

ZSSK počas vlaňajších sviatkov (21. 12. 2018 až 7. 1. 2019) prepravila 1 672 678 cestujúcich. Počas týchto dní národný dopravca vypravil celkom 24 144 vlakov, pričom do cieľovej stanice prišlo načas (to zn. meškanie do 5 minút vrátane) 22 589 spojov (93,6 %) a meškanie nad päť minút zaznamenalo iba 1 555 vlakov (6,4 %). Priemerné meškanie všetkých „sviatočných“ vlakov bolo 1,09 minúty.

Obsadenosť vybraných vlakov počas sviatočného obdobia

Údaje aktuálne k 13. 12. 2019, uvádzame obsadenosť na 50 a viac %).

