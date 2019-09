Nová zmluva so ZSSK nebude prekážkou pre súťaže na iných tratiach, tvrdí Ministerstvo dopravy

BRATISLAVA - Nová zmluva štátu so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. (ZSSK) o prevádzke osobnej dopravy vo verejnom záujme po roku 2020 nebude prekážkou súťaží na dopravcov na ďalších tratiach. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) to tvrdí s tým, že budúca zmluva bude obsahovať klauzulu o možnosti zníženia dopravných výkonov národného vlakového dopravcu z dôvodu realizácie verejných súťaží.

"Teda dovtedy, kým bude možné vyhodnotiť skúsenosti z liberalizácie prvých liniek, štát využije možnosti európskej legislatívy a na zostavajúce trate si objedná verejnú osobnú dopravu priamym zadaním. V zmluve bude uvedená podmienka odobratia výkonu zo zmluvy, ak bude daná trať zaradená do súťaže," uviedol rezort dopravy. Štát plánuje uzavrieť novú zmluvu so ZSSK na ďalších desať rokov s účinnosťou od januára 2021, keďže súčasná zmluva platí do konca budúceho roka.

Zmluvy o prevádzke osobnej železničnej dopravy na základe objednávky štátu podľa novely európskeho nariadenia z roku 2007 je možné zadávať priamo do 24. decembra 2023. Po tomto termíne to bude možné už len cez súťaže. "Každé zadanie zmluvy po 24. 12. 2023 musí prebehnúť v súlade s novelizovaným nariadením. Nebude možné zadávať zmluvy priamo tak, ako doteraz," poznamenalo ministerstvo dopravy.

Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec z KDH si myslí, že novú zmluvu so ZSSK je potrebné podpisovať na kratšie obdobie ako desať rokov, napríklad na tri roky. Zdôvodnil to tým, aby sa dopravcovia na jednotlivé trate mohli postupne súťažiť. "Samozrejme, do týchto súťaží sa môže prihlásiť aj ZSSK, veď víťazom sa stáva ten prevádzkovateľ, ktorý požiada o najmenšiu dotáciu va vlakokilometer, pri dodržaní intenzity a kvality dopravy," povedal Štefanec. K väčšej konkurencii v železničnej osobnej doprave, s lepšími cenami a kvalitnejšími službami, podľa neho prispievajú aj Európska komisia a Európsky parlament. Ako dodal, nariadenie o povinných súťažiach prinesie väčšiu kvalitu pre občanov a nižšie náklady pre štátny rozpočet.

V rámci liberalizácie osobnej železničnej dopravy v súčasnosti trvá prvá súťaž na dopravcu na regionálnej trati Žilina - Rajec na desať rokov. Do tendra sa prihlásili traja záujemcovia, kto splnil podmienky účasti, bude môcť predložiť konkrétnu ponuku. Víťaz tendra má začať jazdiť na uvedenej trase už od 1. februára 2020. "Je škoda, že termíny vyhodnotenia súťaže a začatie prevádzky sú v rozmedzí len niekoľko týždňov," povedal nedávno podpredseda KDH Pavol Zajac. Zároveň vyzval ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd), aby prehodnotil termín začatia prevádzky na tejto trase.

Ministerstvo dopravy pripravuje súťaže na prevádzku vlakov aj na ďalších dvoch regionálnych tratiach Bratislava - Komárno a Košice - Moldava nad Bodvou mesto. Zmluvy na základe týchto súťaží by mali nadobudnúť účinnosť od začiatku rokov 2021 a 2022. "Zverejnené tri trate na súťaže sú pilotnými traťami a práve výsledky a skúsenosti z nich štát využije pri rozhodnutí o ďalšom postupe liberalizácie, ktorej cieľom má byť kvalitná a dostupná doprava," podotkol rezort dopravy.