Drsné slová šéfa polície o obvinených politikoch: Skutok sa stal! Nenechám si skákať po hlave

Minulý týždeň vo štvrtok NAKA obvinila šéfa Smeru Roberta Fica, deň nato exprezidenta a lídra strany Za ľudí Andreja Kisku. Na obe obvinenia vo veľkom reagovali politici. Policajný prezident Milan Lučanský následne komentoval ich vyjadrenia na sociálnej sieti. Cirkus politikov očakával a ministerke vnútra Denise Sakovej odkázal, že si nenechá skákať po hlave.

Skutok sa stal, cirkus politikov som čakal

Lučanský v prvej reakcii na sociálnej sieti uviedol, že nechcel komentovať slová politikov po vznesení dvoch obvinení (voči Ficovi a Kiskovi). Podľa neho to nebolo kvôli nešťastiu v Prešove vhodné. „Musím však povedať, že ten cirkus, ktorý predviedli, som očakával. Chcem preto odkázať všetkým policajtom, že stojím za každým jedným, ktorý si svoju pracu robí zákonne a podľa svojho najlepšieho svedomia,“ uviedol policajný prezident.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Nevadí mu, že ho politici volajú každý týždeň do brannobezpečnostného výboru. „Rád vysvetlím, čomu neporozumeli. Ale nazývať nás "policajnou mafiou", to je už silná káva. Preto chcem politikom aj občanom odkázať, že pokračujeme ďalej, pretože skutok sa stal!“ O pár hodín zverejnil ďalšiu reakciu. Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga sa pýta, ako je možné, že premiér Peter Pellegrini vedel o statuse skôr, ako bol zverejnený.

Nenechám si skákať po hlave

V druhom statuse Lučanský vysvetlil, ako sa to Pellegrini mohol dozvedieť ešte pred zverejnením. „V piatok som oznámil ministerke vnútra, že som pripravil svoje stanovisko proti vyjadreniam politikov, ale pre nešťastie v Prešove ho zverejním až cez víkend. Volal som jej hlavne preto, aby v rámci svojej strany Smer oznámila jej poslancom, že si nenechám skákať po hlave v súvislosti s ich spoločnými vyhláseniami voči obvineniu poslanca Roberta Fica,“ napísal Lučanský na policajnom facebooku.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Pellegrini sa to podľa slov policajného prezidenta dozvedel na sneme Smeru. „Volali sme spolu a aj jemu som tlmočil môj jasný odkaz.“ Polícia je podľa Lučanského posledné dni pod tlakom vyhlásení nielen poslancov strany Smer, ale aj opozičných politikov a neparlamentných strán. „Jeden deň obviníme jedného politika, jeho tábor na nás útočí, druhý tábor sa teší. Druhý deň obviníme iného politika, jeho tábor na nás útočí, druhý tábor sa teší,“ komentoval policajný prezident.

„Môžem už naozaj dôrazne požiadať všetkých politikov, aby nás nechali pracovať, aby som vôbec nemusel pripravovať takéto vyhlásenia? Podľa policajných vyšetrovateľov aj dozorových prokurátorov sa skutky stali a som presvedčený, že nás ešte čaká veľmi zaujímavé predvianočné obdobie. Týmto považujem konšpiračné teórie o mojom prvom vyhlásení za neopodstatnené,“ dodal.

Nedovolíme dehonestáciu policajtov

Odborový zväz polície SR ubezpečuje všetkých policajtov, ktorí si vykonávajú svoju prácu poctivo a v súlade s právnymi normami SR, že majú jeho plnú podporu a zväz nedovolí dehonestovať výsledky ich práce len preto, že sa to niekomu nepáči. Uvádza sa to vo vyhlásení policajných odborov v reakcii na to, čo považujú za nevyberané útoky na policajtov zo strany politikov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Informoval o tom predseda policajných odborov Pavol Paračka. „V tejto súvislosti odporúčame všetkým politikom zobrať si príklad z vyspelých demokratických krajín, kde rovnako zaznamenávame trestné stíhania politikov, avšak pri ich verejných vystúpeniach sme nikdy neregistrovali verbálne útoky na prácu policajtov,“ zdôraznil Paračka.

Vo štvrtok obvinili Fica

NAKA minulý týždeň vo štvrtok obvinila šéfa Smeru Roberta Fica z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu. Išlo o Ficove vyjadrenia po tom, čo bol Milan Mazurek (ĽSNS) právoplatne odsúdený za extrémistické výroky v rádiu Frontinus. Bývalý premiér vo videu reagoval, že orgány činné v trestnom konaní rozhodujú pod tlakom médií a nie na základe skutočných dôkazov. Mazurek podľa neho povedal to, čo si myslí celý národ. Ficovi hrozí jeden až päť rokov.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Fico na obvinenie najprv nereagoval. Pred novinármi utekal, povedal im, nech mu dajú pokoj. „Zavolajte pánovi Kiskovi, kedy bude stíhaný za daňové podvody, dobre?“ Pár hodín nato bola zvolaná tlačovka, na ktorej vystúpila veľká časť poslancov Smeru bez Fica. Juraj Blanár iba odkázal, že je pod Ficovu úroveň, aby obhajoval sám seba. Poslanci vyhlásili, že s vyjadreniami svojho straníckeho predsedu súhlasia aj oni a sťažovali sa na údajný dvojaký meter prokuratúry. Polícia sa zaoberá aj vyjadreniami poslancov Smeru z piatkovej tlačovej konferencie.

V piatok obvinili Kisku

Andreja Kisku obvinili deň po Ficovi v súvislosti s kauzou okolo jeho firmy KTAG. Ešte začiatkom roka polícia obvinila z daňového trestného činu konateľa firmy KTAG Eduarda Kučkovského. V čase, keď sa údajný trestný čin stal, bol konateľom aj Kiska. Podľa Kisku išlo o Ficovi pomstu a celé je to špinavá politická kampaň. „Je to dôkaz politického vydierania a mafie, ktorá ovláda Slovensko. Fico ma pred tým varoval, keď som ho odmietol dať na ústavný súd,“ reagoval na sociálnej sieti.

„Keď som Ficovi oznámil, že nebude ústavným sudcom vydieral ma, hovoril, že netuším, čo ma čaká a bude to boj. Polícia vydieranie zastavila, vôbec ma to neprekvapilo. Vo vedení polície sa nič nezmenilo, riadia ju stále Kaliňákovi ľudia,“ napísal.