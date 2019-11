Koalícia PS/SPOLU usporiadala beh slobody: FOTO Prekvapenie na hraniciach! ŠtB, doložky a ostatný drôt

O druhej vybehli z Devína a po dobehnutí na Cyklomost slobody v Devínskej Novej Vsi. Na hraniciach ich však čakalo nemilé prekvapenie. V rámci výročia Nežnej revolúcie aktivisti Festivalu Slobody ľuďom pripomenuli, ako vyzeral cezhraničný styk.

ŠtB, zátarasy a výjazdová doložka

Ostnatý drôt, zátarasy a ŠtB, ktorí prechod do Rakúska cez most podmieňovali udelením víz, vyplnením colnej doložky a prehliadkou. „Samozrejme, išlo o aktivistov Festivalu Slobody, ktorí analyzujú obdobie neslobody a takto ľuďom priblížili, ako vyzeral cezhraničný styk počas komunizmu. Keďže PS/SPOLU by ako zástancov demokracie určite v tejto dobe cez hranicu nepustili, otočili sme sa a bežali späť do Devína,“ uviedla koalícia

„Beh je pre mňa prejavom slobody, stačia mi tenisky a bežím, kam chcem. Niekedy mi to vydá až do Rakúska a ani nad tým nerozmýšľam, a to vďaka ľuďom, ktorí svojou odvahou našu slobodu vybojovali. Preto sme si ich dnes uctili spoločne s Mišom Šimečkom, Jarkou Lukačovičovou, Vladom Bilčíkom a mnohími ďalšími bežcami a bežkyňami z PS/SPOLU Behom slobody na rakúsku hranicu,“ povedal Michal Truban.

