Miliónová kauza Slánske lesy pokračuje: Vracia sa opäť na prvostupňový súd

Senát Krajského súdu v Banskej Bystrici v kauze Slánske lesy v apríli tohto roku uznal za vinných z trestných činov podvodu a falšovania verejných listín v spolupáchateľstve dvoch z trojice obžalovaných. Podnikateľovi Milanovi I. z Trebišova uložil trest dva roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky, bývalý riaditeľ Správy katastra v Trebišove Pavol P. dostal jeden rok s odkladom na jeden rok.

Notára Ferdinanda O. z Veľkých Kapušian spod obžaloby súd oslobodil. Prokurátorka, ktorá požadovala uznanie viny u všetkých obžalovaných, sa proti verdiktu odvolala hneď po vyhlásení rozsudku. Išlo pritom už o druhý verdikt vo veci, keď prvý padol vo februári 2015. Po odvolaniach prokurátorky i obžalovaných však najvyšší súd vrátil vec na doplnenie dokazovania.

Kauza sa týka lesných a iných pozemkov v hodnote viac ako 41 miliónov eur. Prípad sa začal ešte v roku 1997, keď sa podnikateľ usiloval dostať na Slovensko vnuka grófa Ladislava Károlyiho z Maďarska. Ten nakoniec aj v roku 1998 prišiel a u notára do zápisnice uviedol, že jeho dedo daroval dnes už nebohej údajnej nemanželskej dcére Márii Dušičkovej približne 6 500 hektárov lesných a iných pozemkov.

Pri spisovaní zápisnice však nebol riadny tlmočník a Károlyimu povedali, že ide iba o maličkú nehnuteľnosť s malým domčekom. Gróf to podpísal a na základe toho sa vypracovávali ďalšie zápisnice o majetku vydržaním a ich vklad do katastra. Neskôr nasledoval Dušičkovej nepeňažný vklad do spoločnosti Slánske lesy s.r.o., kde spoločníkom a konateľom bol manžel jej vnučky, podnikateľ Milan I.

Vnuk Károlyiho po prepuknutí kauzy svoje vyjadrenie zmenil a zásadne poprel, že sporné pozemky daroval jeho starý otec svojej údajnej nemanželskej dcére. Mária Dušičková sa stala majiteľkou pôdy v roku 1998 na základe notárskeho osvedčenia, ktoré jej ako 85-ročnej vydal obžalovaný notár Ferdinand O. aj s použitím ďalších osvedčení obsahujúcich nepravdivé skutočnosti o vlastníckom práve.

Podľa súdu Dušičková vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav zápisnice a ďalšie dokumenty v skutočnosti nepodpisovala a robila to za ňu iná osoba. Obžalovaný exriaditeľ katastra v tejto veci podnikateľovi Milanovi I. pomáhal. V prípade notára Ferdinanda O. sa podľa súdu nepreukázalo, že vedel, že mu na overenie predložili falošné doklady. Prokurátor stíhal trojicu z východného Slovenska ako organizovanú skupinu za trestné činy podvodu a falšovania verejných listín. Podľa súdu však nešlo o organizovanú skupinu. Všetci obžalovaní vyhlásili, že sú nevinní a ide o vykonštruovaný prípad s politickým pozadím.

Krajský súd v Banskej Bystrici dostal obžalobu v roku 2008, hlavné pojednávanie vo veci sa začalo v auguste 2009. Senát vypočul desiatky svedkov a znalcov, medzi nimi i vnuka grófa Ladislava Károlyiho. Obžalovaní však spochybnili jeho dôveryhodnosť vzhľadom na viaceré rozpory v jeho tvrdeniach. Už v roku 2013 senát avizoval ukončenie dokazovania. Malo sa tak stať v máji, ale pre ochorenie obžalovaného podnikateľa senát pojednávanie odročil na august.

Pre hospitalizáciu notára sa nepojednávalo ani v auguste. V októbrovom termíne senát rátal s ukončením dokazovania, záverečnými rečami a následným vyhlásením rozsudku. V októbri však senát vyhlásil, že sa oboznámi s výsledkom občianskeho sporu, ktorý s Lesmi SR viedol podnikateľ Milan I. Nakoniec 5. decembra 2013 na neverejnom zasadnutí senát rozhodol o zastavení trestného stíhania.

Senát sa odvolal na príslušný článok Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd, pretože trestné stíhanie v danej veci trvalo viac ako 15 rokov, a na skutočnosť, že o sporných nehnuteľnostiach bolo už právoplatne rozhodnuté súdom aj v občianskoprávnom konaní. Voči tomu prokurátorka podala sťažnosť, najvyšší súd jej vyhovel a vec vrátil na ďalšie konanie.

S kauzou Slánske lesy súvisí právoplatné rozhodnutie Okresného súdu v Banskej Bystrici, ktorý trestným rozkazom odsúdil na jeden rok odňatia slobody podmienečne za prečiny krivej výpovede a krivej prísahy maďarského občana, 74-ročného Imreho Lászlóa Nikházyho. Maďar sa pred senátom Krajského súdu v Banskej Bystrici v úmysle pomôcť obžalovanému Milanovi l. označil za dôverného priateľa grófa Károlyiho.

Podľa Nikházyho mu gróf v priateľskom rozhovore uviedol, že jeho starý otec mal nemanželské dieťa, ktorému daroval pozemky veľkého rozsahu. Gróf Károlyi, ktorého takisto vypočul Krajský súd v Banskej Bystrici, však vyhlásil, že o nemanželskom dieťati svojho deda nevedel a vôbec nikomu nespomínal, že by toto dieťa malo zdediť pozemky veľkej rozlohy.

Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici prípad uzavrela podaním obžaloby na Krajský súd v Košiciach v máji 2004. Odvtedy spis z rôznych dôvodov putoval medzi Košicami, Špeciálnym súdom v Pezinku, Krajským súdom v Banskej Bystrici a odvolacím Najvyšším súdom SR. Odvolací súd sa vyjadroval k návrhom súdov o príslušnosti konať i k námietke zaujatosti, ktorú voči košickým sudcom vzniesli obvinení. Notár a riaditeľ katastra figurovali aj v kauze Korunková, kde za podvod s pozemkami Špeciálny súd odsúdil lekára Antona O. na sedem rokov odňatia slobody nepodmienečne.