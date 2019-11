Asociácia rozhlasových, televíznych staníc považuje moratórium za zásah do slobody slova

BRATISLAVA - Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS) a Asociácia tlačených a digitálnych médií (ATDM) považujú predĺženiu moratória zo 14 na 50 dní za neprípustný a neproporcionálny zásah do slobody slova, ktorý je prejavom zneužitia politickej moci. Vyplýva to z ich spoločného stanoviska, ktoré o ktorom informovala Zuzana Šangalová z ANRTS.

"Poslanci týmto zákazom neobmedzili svoje práva, oni prístup k výsledkom prieskumov mať budú. Ide o obmedzenie práv médií svojim čitateľom/poslucháčom/divákom prinášať informácie o výsledkoch prieskumov politických preferencií a najmä o obmedzenie práva bežných ľudí, ktorých uvedené informácie legitímne zaujímajú," uvádza sa v stanovisku. Slovenské súkromné televízie, rádiá, vydavatelia a mediálne domy považujú zavedenie 50-dňového moratória za absolútne neprijateľný zásah do slobody prejavu a práva na informácie.

"Upozorňujeme, že vydávanie tlače, rovnako ako vysielanie je realizáciou slobody prejavu, ktorou sa realizuje právo vyhľadávať a šíriť informácie. Obmedzenia tohto práva podliehajú striktným ústavným podmienkam, chrániacim tento základný výdobytok demokratickej spoločnosti," píše sa v stanovisku. ANRTS a ATDM uviedli, že pri schvaľovaní novely nebolo snahou preukázať, že takéto opatrenie sleduje legitímny cieľ a je primerané na jeho dosiahnutie.

ANRTS a ATDM tvrdia, že im nie je známy žiaden racionálny dôvod obmedzenia zverejňovania volebných prieskumov, ktorý by spĺňal ústavné podmienky obmedzenia slobody slova. "Umlčaním tradičných médií, ktorým hrozia za porušenie tejto povinnosti vysoké finančné sankcie, sa dáva priestor na konšpirácie, prostredníctvom ktorých sa môžu šíriť akékoľvek nepravdivé informácie o volebných preferenciách, ktoré v konečnom dôsledku budú ovplyvňovať správanie sa voličov," uvádzajú.

"Považujeme za neprijateľné, aby média nemohli plniť svoju základnú funkciu, a to prinášať aktuálne a objektívne informácie. O to neprijateľnejšie je, že sa tieto informácie týkajú volieb, ktoré by mali byť postavené na demokratických princípoch a ktoré nesmú viesť k nedemokratickému režimu alebo praktikám," uviedli asociácie. Preto vyzvali politické autority, aby zabránili tomu, aby návrh nadobudol účinnosť. Poslanci Národnej rady SR 28. októbra odobrili predĺženie moratória na prieskumy zo 14 na 50 dní pred voľbami. Zmeny sa majú týkať už budúcoročných parlamentných volieb.