Slovenské hory potrápi vietor: Meteorológovia prichádzajú s výstrahou pre tieto kraje

BRATISLAVA – Obyvatelia Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja by si v piatok večer mali dávať pozor pred silným vetrom na horách. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Výstraha prvého stupňa platí od 20.00 h. "V polohách vo výške nad 1500 metrov sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, a to najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," dodávajú meteorológovia. Výstraha pred vetrom na horách platí do soboty (2. 11.) poobedia.

Zdroj: SHMÚ