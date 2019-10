Európska komisia kritizuje Slovensko: Nedodržiavame rovnaké zaobchádzanie s rómskymi žiakmi

EK v odôvodnenom stanovisku zároveň vyzýva Slovensko, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa rovnosti. "Na Slovensku je neprimeraný podiel rómskych detí umiestňovaný do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím a v hlavnom vzdelávacom prúde taktiež dochádza rôznymi spôsobmi k marginalizácii rómskych detí ich umiestňovaním do výhradne rómskych tried alebo škôl," píše sa v stanovisku EK.

Nedostatočné opatrenia

Ako sa ďalej uvádza, po formálnej výzve, ktorá bola Slovensku zaslaná v apríli 2015, Slovensko prijalo niekoľko opatrení zameraných na riešenie tohto problému, avšak EK ich považuje za nepostačujúce. "Po dôkladnom posúdení opatrení a monitorovaní situácie v teréne Komisia však dospela k záveru, že tieto opatrenia nepostačujú na vyriešenie tohto problému. Diskriminácia na školách z dôvodu etnického pôvodu je aj naďalej vážnym problémom," konštatuje.

Slovensko má dva mesiace na to, aby reagovalo a prijalo príslušné opatrenia. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení tohto prípadu Súdnemu dvoru EÚ. EK tiež oznámila, že sa zároveň po vykonaní rozsudku Súdneho dvora EÚ rozhodla ukončiť konanie voči Slovensku v súvislosti so skládkou odpadu Považský Chlmec.

Milión za skládku

"Slovensko vyplatilo na základe rozsudkov Súdneho dvora paušálnu pokutu vo výške 1.000.000 eur, ktorej cieľom bolo účinne zabrániť podobným prípadom porušenia práva EÚ v budúcnosti," uvádza sa v stanovisku. EK ďalej konštatuje, že podľa dôkazov predložených slovenskými orgánmi boli časti skládky odpadu Považský Chlmec uzavreté.