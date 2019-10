Europarlament odmietol Goulardovú na post eurokomisárky: Macron hovorí o politickej hre

Za nomináciou Goulardovej stál francúzsky prezident Emmanuel Macron. Šéfka budúcej EK Ursula von der Leyenová k nej pri rozdeľovaní portfólií bola štedrá, keď ju poverila riadením rozsiahlej agendy pokrývajúcej vnútorný trh, digitálnu ekonomiku a priemyselnú politiku EÚ, ako aj nové generálne riaditeľstvo pre obranný a vesmírny priemysel.

Poslanci, ktorí sa zúčastnili na jej prvom híringu 2. októbra, boli nespokojní najmä s odpoveďami, ktoré dala na otázky spojené s vyšetrovaním jej osoby v kauze nelegálneho zamestnávania asistentov v čase, keď pôsobila ako europoslankyňa, a s trojročnou konzultačnou činnosťou pre americký think-tank Berggruen Institute. Kauzu s fiktívnym zamestnávaním asistentov ešte stále vyšetruje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Po prvom vypočutí dostala súbor dodatočných písomných otázok, na ktoré musela zodpovedať do utorka, ale ani jej písomné odpovede poslancov neuspokojili a Goulardová musela vo štvrtok od 9.30 do 11.00 h prísť na druhé vypočutie. A hoci politická frakcia liberálov a centristov Obnovme Európu (RE), ku ktorej sa hlásia Macron aj Goulardová, po jej druhom vypočutí uviedla, že si zaslúži potvrdenie do funkcie eurokomoisárky, názory poslancov z iných politických skupín boli opačné. Získala podporu iba 29 poslancov zo špecializovaných výborov, kým 89 zákonodarcov bolo proti jej pôsobeniu v kolégiu komisárov.

Zdroj: SITA/AP/Jean-Francois Badias

To znamená, že proces verejného vypočutia navrhnutých eurokomisárov má už tretiu "obeť" po tom, ako právny výbor EP na vypočutie neodporučil rumunskú nominantku Rovanu Plumbovú z frakcie socialistov a demokratov (S&D) a maďarského kandidáta Lászlóa Trócsányiho zastupujúceho Európsku ľudovú stranu (EPP). Podľa zdrojov z prostredia EP si tri najväčšie parlamentné frakcie navzájom nič nedarovali. Proti Goulardovej najviac vystupovali poslanci z EPP, ktorých v tomto podporili aj socialisti.

Európsky parlament by mal 23. októbra v Štrasburgu hlasovať o kompletnej eurokomisii pod vedením Ursuly von der Leyenovej. Poslanci nemôžu zamietnuť individuálnych kandidátov na pozíciu európskeho komisára, hlasujú o EK ako celku. Je zatiaľ otázne, či príslušné výbory stihnú vypočuť náhradných kandidátov na komisárov, ktorých musia predložiť Francúzsko, Maďarsko a Rumunsko a pred vypočutím v EP ich musí preveriť von der Leyenová a rozhodnúť aj o tom, či novým kandidátom prenechá pracovnú agendu, pridelenú ich neúspešným predchodcom.

Macron hovorí o politickej hre

Francúzska nominantka na post eurokomisárky Sylvie Goulardová sa stala obeťou "politickej hry". Vyhlásil to vo štvrtok francúzsky prezident Emmanuel Macron po tom, ako sa dozvedel, že poslanci dvoch výborov Európskeho parlamentu (EP) definitívne odmietli odporučiť jeho kandidátku na pôsobenie v exekutíve EÚ. Uviedla to tlačová agentúra Reuters.

Zdroj: SITA/AP/Thibault Camus

"Sylvie Goulardová sa stala obeťou politickej hry, ktorá ovplyvňuje celú Európsku komisiu," vyhlásil následne Macron. Upozornil, že sa na túto tému bude rozprávať s budúcou predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Dodal, že sa pousiluje, aby Francúzsku zostalo portfólio pridelené pôvodne Goulardovej. Tá mala riadiť rozsiahlu agendu pokrývajúcu vnútorný trh, digitálnu ekonomiku a priemyselnú politiku EÚ, ako aj nové generálne riaditeľstvo pre obranný a vesmírny priemysel.

Odmietnutá kandidátka na svojom účte na Twitteri uviedla, že "vzala na vedomie" odmietavý postoj špecializovaných výborov EP. "Beriem na vedomie rozhodnutie Európskeho parlamentu s rešpektom voči demokracii. Ďakujem prezidentovi republiky a Ursule von der Leyenovej za prejavenú dôveru a všetkým poslancom, ktorí za mňa hlasovali," uviedla Goulardová.

Francúzska vláda musí čo najskôr navrhnúť nového kandidáta na post v exekutíve EÚ, ktorého musí odobriť von der Leyenová predtým, ako sa dostaví na vypočúvanie pred poslancov europarlamentu.