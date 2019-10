Vicepremiér chce povinnú maturitu z matematiky: FOTO Verí, že budúci školský rok sa veci dajú do pohybu

KOŠICE – Na odbornej konferencii a prezentačnom veľtrhu v metropole východu sa prezentovalo viac než sto tunajších a zahraničných spíkrov, no svoje práce ukázali aj študenti. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši povedal, na gymnáziách by mala byť povinná maturita z matematiky.

V Košiciach sa v dňoch 8. až 10. októbra konal druhý ročník medzinárodného inovačného a technologického veľtrhu a odbornej konferencie Slovakia Tech Forum – Expo 2019.

Na podujatí sa prezentovalo viac ako sto slovenských a zahraničných spíkrov a svoje technologické vychytávky predviedli i študenti. I keď sú naši mladí ľudia šikovní, práve príchod robotizácie a nových technológií zmení časom pracovný trh, a Slovensko musí byť na tento trend pripravené.

Richard Raši chce aspoň na gymnáziách povinnú maturitu z matematiky

Začína sa to už v školách, a preto pri otvorení konferencie povedal vicepremiér SR Richard Raši, že je potrebné zvýšiť záujem o matematiku a technické vedy. „Povinná maturita z matematiky by mala byť minimálne na gymnáziách, tak ako to je vo všetkých krajinách V4. Verím, že už na budúci školský rok by sa mohol začať tento projekt minimálne pilotovať, a v tom štvorročnom cykle by sa mohlo úplne nabehnúť na povinnú maturitu z matematiky na vybraných školách,“ uviedol Raši.

„Osobne považujem decentralizované technológie, ako je napríklad známy blockchain, za digitálne inovácie, ktoré výrazným spôsobom menia fungovanie internetu či charakter poskytovania digitálnych verejných služieb online. Pre štáty predstavuje táto technológia vynikajúcu príležitosť, ako zefektívniť služby eGovernmentu, posilniť ich bezpečnosť, dôvernosť zverejňovaných údajov a predovšetkým priniesť do systému väčšiu transparentnosť,“ dodal vicepremiér.

Robot Alexander

Robot Alexander, ktorého zostrojili štyria stredoškoláci, bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej robotickej olympiáde First Global, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. až 27. júna v Dubaji.

Robot dokáže zbierať predmety, a v Dubaji bude plniť úlohy v súťaži s globálnou témou – čistenie odpadov v oceánoch.

Ďalšími zaujímavými exponátmi bola i technologická kapsula na prežitie v areáli Kulturparku, kde sa konferencia konala.