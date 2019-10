Hádky lekárov sa skončili! Lukáša (15) budú čoskoro operovať: Slová jeho matky všetko zmenili

Juraj Šteňo

BRATISLAVA - Zdá sa, že situácia okolo operácie 15-ročného Lukáša má konečne riešenie. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská včera uviedla, že bude plne rešpektovať rozhodnutie matky chlapca. Priznala, že sa hanbí za to, ako kauza vyeskalovala. Matka Lukáša sa rozhodla, že chce, aby ho previezla do Univerzitnej nemocnice, kde by ho mal operovať Juraj Šteňo. Kalavská ho včera odvolala.