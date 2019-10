Oľano vyzýva premiéra, aby na vláde inicioval okamžité odvolanie Haška z úradu pre dohľad

"Tým, že ministerka navrhla jeho odvolanie z pozície predsedu ÚDZS a on "akože" iniciatívne odstúpil, zo zákona tým neúnosne predĺžil dobu, dokedy bude predsedať úradu, a to až do konca novembra," povedal podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a tieňový minister zdravotníctva za Oľano Marek Krajčí. Vláda mala podľa hnutia odvolať predsedu úradu pre dohľad s okamžitou platnosťou. "Zároveň vyzývame ministerku, ktorá opakovane tvrdí, že chce, aby bola kauza prešetrená a tvári sa, že sa jej nepáči, ako sa tieto záchranky vyberali, aby navrhla vláde nového predsedu, ktorý sa pričiní o to, aby u verejnosti vzbudil nádej na spravodlivé vyriešenie celej kauzy," uviedol Marek Krajčí.

"Pán Tomáš Haško opäť urobil všetko pre to, aby kryl netransparentnosť záchrankového tendra. Na úrade v súčasnosti prebiehajú odvolacie konania k 192 podnetom, a samozrejme prešetrovanie tohto tendra. Všetky kompetencie má pritom v rukách priamo pán predseda Haško, ktorý celý tender nastavil, do výberovej komisie vybral zaujatých členov a od začiatku kryje týchto aktérov rôznymi manévrami," povedal Krajčí.

Tomáš Haško Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Ako konštatoval, je absolútne neprijateľné, aby Tomáš Haško čo i len o jeden deň naviac zastával túto funkciu, ministerka a premiér mali podľa neho okamžite konať. "Hnutie zároveň vyzýva premiéra, aby podnikol všetky kroky k čo najrýchlejšiemu zrušeniu celého netransparentného tendra, skončil tak neistotu všetkých aktérov tejto kauzy a uložil povinnosť ministerke, aby prijala plán na zabezpečenie kontinuity v prevádzke staníc záchrannej zdravotnej služby aj po skončení platnosti súčasných licencií," dodal tieňový minister zdravotníctva za Oľano.

Pellegrini podľa Matoviča iba prihliada a nerobí žiadne kroky

Peter Pellegrini podľa predsedu hnutia Oľano Igora Matoviča najprv v apríli cez svojich poslancov zabezpečil, aby sa zmenil zákon tak, aby dostal absolútnu moc pri výbere nových firiem, ktoré budú prevádzkovať záchranky a aby dal absolútnu moc šéfovi úradu pre dohľad Tomášovi Haškovi. "Následne ich človek Tomáš Haško organizuje akože tender, ktorý je v skutočnosti nástenkový tender, následne zabezpečuje akože objektívny výber, ten si tam dosadí z piatich členov výberovej komisie štyroch takých, ktorí sú previazaní s budúcim víťazom," povedal Igor Matovič.

Igor Matovič Zdroj: SITA/Jana Birošová

Peter Pellegrini na to podľa neho iba prihliada a nerobí žiadne kroky. "Tým, že Tomáš Haško sám odstúpil zo svojej funkcie, môže tam byť do konca novembra a zametať stopy po podvode za 800 miliónov eur," povedal predsedia hnutia Oľano. Ako uviedol, premiér nič nerobí, stále chodí po Slovensku, usmieva sa a hovorí, ako to s nami myslí dobre. "Peter Pellegrini veľmi dobre vie, prečo tam svojho človeka naďalej drží a umožňuje mu, aby tam do konca novembra mohol bačovať," dodal Igor Matovič.

Predseda vlády Peter Pellegrini považuje tvrdenia opozičných predstaviteľov za účelové a zúfalé výkriky postavené na klamstve. "Premiér nepozná pána Haška, ktorý odchádza zo svojho postu a nezasahuje do chodu ministerstva zdravotníctva. Je plne v kompetencii ministerky zdravotníctva, aby konala a má v tom plnú podporu predsedu vlády," uviedla hovorkyňa predsedu vlády Patrícia Macíková.

Peter Pellegrini Zdroj: Topky/Maarty

Ministerka zdravotníctva súhlasí so zrušením úradu pre dohľad, ak sa rozdelia jeho úlohy

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská súhlasí so zrušením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ak sa rozdelia jeho úlohy. Šéfka rezortu o tom informovala agentúru SITA. Otázka prípadného zrušenia ÚDZS bola podľa ministerky na tripartite otvorená zo strany Lekárskeho odborového združenia (LOZ), o predmetnej otázke sa debatovalo a ministerka zdravotníctva deklarovala, že túto problematiku rozdiskutuje s odborníkmi.

LOZ na svojej webovej stránke uverejnil poznámky z rokovania tripartity, kde informuje aj o tom, že ministerka súhlasila so zrušením ÚDZS. Ako uviedlo ministerstvo, na tripartite sa preberajú viaceré aktuálne témy, vytŕhať z kontextu určité vety považuje rezort za neštandardné. "Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou robí veľmi veľa vecí. Ak ich vieme rozdeliť, aby to bolo lepšie a efektívnejšie, nemám s tým najmenší problém," povedala ministerka.

Andrea Kalavská Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

"Na tripartite sme navrhli zrušenie úradu pre dohľad a zhodli sme sa s ministerkou. Samotná ministerka však úrad nemôže zrušiť, na to je potrebná zákonná zmena," uviedol predseda LOZ Peter Visolajský. Ako konštatoval, úrad pre dohľad tak ako dnes funguje, nemá zmysel. "Teda ak sa nepodarí zmeniť jeho fungovanie, budú to len každoročne vyhodené peniaze," dodal predseda LOZ.

"Urobili sme si audit, či je ministerstvo spokojné s prácou úradu pre dohľad a sú tam teda veľké nedostatky," povedala Andrea Kalavská. Ako uviedla, súhlasila s tým, aby sa úrad zrušil, ale v prípade jeho zrušenia sa musí určiť, kto bude vykonávať činnosti, ktoré robil ÚDZS.