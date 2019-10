Výstrahy pred počasím a ohrozením majú občania dostávať cez sms

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Výstrahy pred počasím alebo informácie o mimoriadnych udalostiach majú občania dostávať formou sms správy. Systém Reverse 112 by malo Slovensko na základe európskej legislatívy uviesť do praxe najneskôr do júna 2022. Uviedol to hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Petar Lazarov.