Pracovný týždeň začneme s výstrahami: PREDPOVEĎ Čaká nás ochladenie aj silný vietor

Pondelok

Výstraha prvého stupňa platí pre Trenčiansky kraj od polnoci do 21.00 h, pre Banskobystrický od polnoci do 23.00 h. Pre tieto dva okresy platí aj výstraha pred vetrom na horách. Pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj platí výstraha od 9.00 do 19.00 h, pre Košický kraj od 12.00 do 19.00 h.

Pre Prešovský a Žilinský kraj platí výstraha prvého stupňa pred silným vetrom od polnoci do 4.00 h a potom od 21.00 h do 23.00 h. Výstraha druhého stupňa pred silným vetrom na horách platí pre tieto dva kraje od 5.00 h do 21.00 h. "Na severe Slovenska sa očakáva ojedinele výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 135 - 160 kilometrov za hodinu," uvádza SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Utorok

Za studeným frontom sa nad alpskou oblasťou sformuje tlaková výš, ktorej stred sa rýchlo presunie nad Balkán. Po jej zadnej strane sa do našej oblasti obnoví prílev teplého vzduchu od juhozápadu. Najnižšia nočná teplota 10 až 5, v dolinách miestami okolo 3 st. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na Orave a pod Tatrami okolo 17 st.

Streda

V brázde nízkeho tlaku vzduchu postúpi od západu do našej oblasti studený front. Spočiatku jasno až polojasno. Postupne od západu pribúdanie oblačnosti. V noci ojedinele, cez deň na viacerých miestach dážď, prehánky ojedinele aj búrky. Najnižšia nočná teplota 14 až 9, v dolinách ojedinele okolo 7 st. Najvyššia denná teplota 18 až 23, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 16 st.

Štvrtok

Za studeným frontom k nám po zadnej strane tlakovej níže nad Pobaltím prenikne od severozápadu studený vzduch. V ňom sa rozšíri od západu nad strednú Európu výbežok vyššieho tlaku vzduchu.Oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách postupne zrážky snehové. Cez deň od západu ustávanie zrážok a neskôr na západe aj zmenšovanie oblačnosti. Ochladenie.

Piatok

V chladnom vzduchu bude od západu do našej oblasti zasahovať slabnúci Polooblačno až oblačno, zrána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách zrážky snehové. Najnižšia nočná teplota 8 až 3, v dolinách miestami okolo 1 st. Najvyššia denná teplota 11 až 16, na Orave a pod Tatrami okolo 9 st.