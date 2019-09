Prípad Antonino Vadala opäť na pretrase: Polícia v centre diania, vážne podozrenie z nečinnosti

S informáciou o rozhodnutí o začatí vyšetrovania prišiel portál TV Noviny. Podozrenia okolo nečinnosti polície už teda skúma inšpekčná služba. Tá dokonca už začala trestné stíhanie pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Pre spomínaný portál to potvrdil rezort vnútra. Slovenská polícia čelí podozreniam, že vedomosti o budovaní talianskej bunky mafie na východe mala, no nijako proti tomu v tom čase nekonala.

Zdroj: foto: Miro Vacula

O tom, že Antonino Vadala založil na východe Slovenska bunku kalábrijskej mafie mala mať polícia informácie už 5 rokov. Na tieto závažné zistenia poukázala talianska investigatívna novinárka Maria Grazia Mazzolaová. Vychádzala zo správ Europolu.

Na prípad upozorňovala aj talianska novinárka Maria Grazia Mazzolaová Zdroj: FB/Maria Grazia Mazzola/Rai1

Vadala bol verejnosti pomerne neznámy

O meno Antonino Vadala by pred niekoľkými rokmi nikto ani nezakopol. Do pohybu sa veci dali až po tom, keď ho dnes už nebohý novinár Ján Kuciak analyzoval vo svojom nedokončenom článku, kde popisoval to, ako založil svoj biznis na Zemplíne.

O Vadalovom biznise na východe písal zavraždený novinár Ján Kuciak v nedokončenom článku Zdroj: TASR/Aktuality.sk via AP

Zadržali ho v Michalovciach

Vadalu polícia zatkla v srdci Zemplína, v Michalovciach, počas marca minulého roka. V súčasnosti sa už na Slovensku nenachádza, pretože ho naše orgány vydali do Talianska. Tam pre Vadalu situácia nie je o nič priaznivejšia. V Taliansku mu horzí až 11-ročný trest za pašovanie drog a pranie špinavých peňazí.

Zdroj: foto: Miro Vacula

Po prevalení podozrenia z nečinnosti polície sa rozhodol zasiahnuť inšpekčný úrad. Prezídium následne nariadilo rozsiahlu kontrolu. Zistenia v dokumentoch ich prekvapili. Nachádzali sa v nich totiž viaceré pochybenia, ale aj možný trestný čin. Keďže však previerka podlieha určitému stupňu utajenia, inšpekcia nechcela žiadne zistenia zverejňovať. Po niekoľkých mesiacoch však prichádza k riadnemu vyšetrovaniu.

Cesty vedú k policajnému útvaru spravodajstva

Medzi obvinenými sa zatiaľ nikto neobjavil, no podľa portálu TV Noviny podozrenia mieria k policajnému útvaru kriminálneho spravodajstva, ktorý získava informácie na odhaľovanie zločinu. V ňom sa mali kumulovať správy o Vadalovi. Spravodajstvo mal vtedy na starosti Jaroslav Málik.

Práve Jaroslav Málik v predmetné obdobie šéfoval kriminálnemu spravodajstvu Zdroj: TASR/Martin Baumann

Málik sa pre TV Markíza vyjadril, že o žiadnom trestnom stíhaní zatiaľ nevie. "Máte viac informácií ako ja. Vôbec o tom nič neviem," uviedol Málik. Málik sa stal neskôr viceprezidentom policajného zboru a teraz je policajným pridelencom v Srbsku. Tam však bude pôsobiť len do konca tohto mesiaca, keďže požiadal o uvoľnenie z funkcie. Málik nesúhlasí, že polícia nekonala. "Práve my sme boli v tejto veci aktívnejší, zatiaľ čo Taliani nereagovali," povedal Málik.