Osudy útulkáčov môžu byť spečatené: FOTO Pred zimou sa nemajú kam ukryť, dojímavé slová vedenia

Vedúci pracovníci útulku Na konci sveta očakávajú smutný koniec ich snáh. „Bohužiaľ, už teraz nám je jasné, že ak sa nestane zázrak, zimu neprežijeme. Napriek tomu, že je momentálne kapacita nášho centra pri ideálnych podmienkach (ak sú všetci kamaráti a zdraví), 30 psíkov a 20 mačičiek,“ podotkli v úvode svojho príspevku na sociálnej sieti. K uvedenému doplnili, že celé leto u nich bolo dvojnásobné množstvo.

Dôvod, prečo štvornohých miláčikov v útulku prichýlili, hoci na to nemali kapacitu, bol prostý. „Im išlo o život, a my sme nedokázali povedať nie.“

Leto sa však skončilo a s ním aj nocľah pod holým nebom. „My nemáme jedinú poriadnu búdu(pubertiaci ich doslova zožrali a jedna kvalitná nezničiteľná búda stojí skoro 200 eur). Nemáme dokončené vnútorné priestory. Nemáme zavedenú stále elektrinu, keďže s financiami pri toľkých nových chorých zvieratách prechádzame ledva z mesiaca na mesiac. Dôležité trafo, bez ktorého nás nepripoja, stojí 10 000 - 30 000 eur (túto čiastku sme plánovali zaplatiť zo svojich súkromných peňazí, no skoro všetky zhltlo naše pokazené auto a náklady na zvieratá v marci až máji),“ skonštatovali zástupcovia útulku.

Tí centrum stavajú a opravujú svojpomocne, lebo na zaplatenie firiem nemajú prostriedky. „Spávame tu s nimi na matraci na zemi, aby sme ušetrili za nájom a tie peniaze mohli dať im. Centrálu zapíname len kvôli práci a v noci si svietime baterkami a sviečkami (napríklad aj pri infúziách). Denne nám volajú ľudia v beznádeji, čo si nevedia rady s nájdenými zvieratkami. My denne prechádzame bezmocne okolo osád plných zvierat, ktoré do budúceho dňa možno nebudú žiť,“ pokračujú v rozprávaní.

Podľa ich slov od marca pomohli viac ako 200 zvieratám v núdzi. „A svoj boj nevzdávame. Bojíme sa však toho, že túto zimu nebudeme pripravení podať pomocnú ruku ďalším,“ dodali.

V priebehu posledného augustového týždňa si síce tucet ich psíkov našlo domov, na ich miesta si však nemôžu dovoliť vziať ďalších. „Nemôžeme dúfať v zázrak. Pokiaľ sa vážne nestane a my nezoženieme dosť prostriedkov na vytvorenie teplého útočiska. Je nám to ľúto, ale do jari a oteplenia nepríjmeme jediný chlp. Nie je kam. Už teraz je naša zimná kapacita prekročená a musíme do ochladenia nájsť domovy minimálne polovici našich chlpáčov. Ak súhlasíte s nami, že naše centrum má zmysel, budeme radi, ak nás podporíte,“ prosí vedenie útulku.

V prípade, že sa útulok Na konci sveta rozhodnete finančne podporiť, nižšie uvádzame jeho transparentný i bežný účet.

Transparentný účet:

Platby zo SR: SK0383300000002801633579

Platby z ČR: 2801633579/2010 (https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2801633579)

Bežný účet:

Číslo bankového spojenia v EUR : 2201633567/8330

Číslo bankového spojenia v českých korunách: 2201633567/2010

IBAN: SK63 8330 0000 0022 0163 3567

SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX