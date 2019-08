Od najväčšej banskej tragédie uplynulo desať rokov: VIDEO Pellegrini vyzval súdy, aby rozhodli

Približne o pol desiatej ráno sa prerušilo telefonické spojenie a vypadli snímače, ktoré indikovali stav banských plynov. Pravdepodobne vtedy nastal výbuch. Jeho tlaková vlna ľahko zranila aj ďalších deviatich baníkov, ktorí boli od miesta nešťastia vzdialení 150 až 200 metrov. Po baníkoch a záchranároch, ktorí vtedy pod zemou zahynuli, zostali takmer štyri desiatky detí, z toho väčšina nezaopatrených.

V Handlovej si dnes uctili pamiatku obetí baníckeho nešťastia v Handlovej, ktoré sa stalo pred desiatimi rokmi Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Najväčšie banské nešťastie v novodobej histórii

Od nešťastia dnes uplynulo desať rokov. Ide o najväčšiu tragédiu v dejinách novodobého baníctva na Slovensku. Bol pondelok 10. augusta 2009, v Bani Handlová zahynulo 20 baníkov a banských záchranárov. V meste Handlová si ich pamiatku, ako aj pamiatku ďalších obetí banských nešťastí uctia na spomienkovom podujatí, ktoré dostalo názov Deň bielych ruží. Prvýkrát sa tento deň pripomínal v roku 2011.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Desať dní po tragédii sa konala spoločná rozlúčka so zosnulými. „Vyjadrenia sústrasti a ponuky akejkoľvek pomoci prichádzali z domova i zo zahraničia. Ľudia žiadali o zriadenie účtu, aby mali možnosť zmierniť dopady tragédie, ktorá nás postihla. Nikto a nikdy vám nevráti vašich najbližších, ale chcem, aby ste vedeli, že pri vás stoja tisíce známych i neznámych ľudí, stojí pri vás celé Slovensko,“ povedal vtedy primátor mesta Handlová Rudolf Podoba.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

„Ja verím, že svet ešte nie je stratený, ešte máme nádej. Zostalo nám srdce, ktoré začne tĺcť rýchlejšie, keď sa stane niečo hrozné. A ja som vďačný všetkým, ktorí prejavili ľudskosť a ukázali svoje srdce, keď to naše krvácalo,“ dodal vtedy primátor.

Pellegrini vyzval súdy

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes v Handlovej vyzval všetky príslušné súdy, aby čo najskôr prišli so spravodlivým rozsudkom týkajúcim sa banského nešťastia. „Nemôžeme sa zmieriť a tolerovať situáciu, že ani po desiatich rokoch sa rodiny pozostalých nedočkali spravodlivého rozhodnutia slovenských súdov. Vyzývam preto všetky príslušné súdy, aby konali tak, ako konať majú, a aby čo najskôr prišli so spravodlivým rozsudkom a pomohli tak ukončiť jatrenie rán, s ktorým sa každý rok musia vysporiadať pozostalí tých, ktorí zahynuli pri banskom nešťastí,“ povedal Pellegrini vo videu na svojej sociálnej sieti.

Premiér ocenil hrdinstvo dvadsiatich ľudí, ktorí pred desiatimi rokmi zomreli pri výkone svojho povolania. „Stratili to najvzácnejšie a zanechali po sebe nešťastné rodiny. S nimi si dnes spomíname na odvážnych ľudí, ktorí zasvätili svoj život náročnému a častokrát rizikovému povolaniu. Zato si zaslúžia náš rešpekt, tichú spomienku, ale aj poďakovanie,“ priblížil šéf vlády. Rodinám, blízkym a priateľom obetí vyslovil úprimnú sústrasť. „Ani po desiatich rokoch nie je ľahké spomínať na tieto tragické udalosti. Ide o najväčšie banské nešťastie v novodobých dejinách našej krajiny. Tristotridsať metrov pod povrchom sa rozpútal zápas so živlom, ktorý mal, žiaľ, svoje tragické vyústenie. Jedenásť záchranárov a deväť baníkov, ktorí hasili požiar, sa už nikdy nevrátili k svojim blízkym,“ konštatoval Pellegrini.

Život im už nevrátime

Odvaha týchto mužov zostane preto podľa neho navždy zapísaná v našej pamäti, ako aj v našich srdciach. „Sú pre nás príkladom ľudskej statočnosti, nasadenia v krízových situáciách a ochoty postaviť sa rizikám, ktoré profesionálny život prináša. Uvedomujem si, že život týchto dvadsiatich statočných ľudí už nemôžeme vrátiť, čo však môžeme urobiť, je poučiť sa z tejto tragickej udalosti a urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa už niečo také nikdy nestalo,“ uviedol predseda vlády.

Zároveň zdôraznil, že kto nevidel na vlastné oči nehostinné banské prostredie, neskúsil život bez slnečného svetla v stiesnenom podzemnom priestore a necítil páľavé a sálavé teplo či víriaci sa prach, len ťažko si vie predstaviť, čo všetko obnáša náročný banský flek. „Deň bielych ruží v Handlovej má svoju symboliku a nesie jasné posolstvo. Ďakujeme, nezabúdame a veríme, že každý jeden slovenský baník sa vždy vráti domov k svojej rodine a svojim blízkym. Česť pamiatke tým, ktorí zahynuli,“ dodal premiér.

Pamiatku si uctil aj Robert Fico

Desiate výročie si uctil aj šéf Smeru Robert Fico. „Dnes je presne 10 rokov, čo v Bani Handlová zahynulo 20 ľudí - 11 banskí záchranári a 9 baníci, ktorí v časti Východnej šachty v hĺbke zhruba 330 metrov pod povrchom likvidovali požiar,“ uviedol na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Facebook/Robert Fico

„Išlo o najväčšie banské nešťastie v histórii slovenského baníctva. Aj preto od 1. apríla 2011 je tento dátum zapísaný v slovenskom kalendári ako Deň obetí banských nešťastí. Položil som k pamätníku tohto nešťastia 10 bielych ruží, pričom biela je symbolom nevinnosti a zelená nádeje, že sa také nešťastie už nebude nikdy opakovať,“ dodal.

Zdroj: Facebook/Robert Fico

Zdroj: Facebook/Robert Fico

Na nešťastie spomína aj poslanec za OĽaNO Miroslav Sopko.

Zdroj: Facebook/Miroslav Sopko

Symbolická rozlúčka

Rozlúčka sa konala na Námestí baníkov. „Zapamätajme si tento deň, keď sa na symbolickom mieste v symbolický deň, ktorý má v dátume číslovku 20, lúčime s 20 obeťami najväčšej tragédie v histórii slovenského baníctva. Stojíme tu, zasiahnutí žiaľom, súdržní a jednotní. Zachovajme si túto ľudskú spolupatričnosť, Handlovčania! Pomáhajme si, ako vládzeme a spoločnými silami prekonajme osud, ktorý nás nešetril,“ pokračoval.

(Zľava) Rudolf Podoba, Ivan Gašparovič a Peter Čičmanec Zdroj: TASR/Michal Svítok

„Keď raz prídete do nášho baníckeho mesta, vyrozprávame vám príbeh, jeden krátky a smutný príbeh o dvadsiatich mužoch. V tom príbehu vám budeme vyprávať nie o tom, ako o svoj život prišli, ale o tom, ako žili. Oplatí sa počuť ten príbeh, je plný synovskej, manželskej a rodičovskej lásky."

Príčina nešťastia nie je známa

Vtedajší riaditeľ Obvodného banského úradu v Prievidzi Bohuš Sliacky v roku 2011 informoval, že za tragédiu mohlo viacero faktorov. „Zo záverov vyšetrovania nie je možné jednoznačne určiť, čo bolo hlavnou príčinou explozívneho vyhorenia plynov, a preto nie je možné konštatovať konkrétne a jednoznačné porušenie bezpečnostných predpisov,“ povedal v roku 2011 Sliacky. Úrad zistil aj 13 iných nedostatkov, tie však podľa neho explóziu nezapríčinili.

Jeden z baníkov, ktorý nešťastie prežil. Fotografia je z 11. augusta 2009 Zdroj: TASR/Michal Svítok

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Prievidza 11. apríla 2011 obvinil pre prečin všeobecného ohrozenia troch zamestnancov Hornonitrianskych baní, ktorí riadili likvidáciu požiaru. Okresný súd v Prievidzi ich 7. mája 2015 za tento prečin odsúdil a udelil im trest odňatia slobody od päť do osem rokov vrátane niekoľkoročného zákazu vykonávania činnosti vedúcich pracovníkov baní. Súd im vyčítal nedbanlivé konanie a zlý postup pri hasení požiaru. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Obžalovaní sa voči rozsudku odvolali, pretože ho nepovažujú za správny ani zákonný.

Zádušná omša za obete nešťastia v roku 2009 Zdroj: TASR/Pavol Remiaš

Stále nevedia kto za tragédiu môže a čo sa stalo

Prievidzský súd sa kauzou opäť zaoberá po tom, čo Krajský súd (KS) v Trenčíne v marci 2017 zrušil jeho pôvodný rozsudok v celom rozsahu a vrátil mu vec s tým, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Rozhodnutie vydal ešte koncom marca. Prvostupňový súd sa podľa verdiktu krajského súdu v danom prípade nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie, pričom skutkové zistenia súdu prvého stupňa vzbudzujú pochybnosti o ich správnosti.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Pozostalí po baníkoch a záchranároch, ktorí pri handlovskom banskom nešťastí zahynuli, tak ani po 10 rokov nevedia, kto za tragédiu môže a čo sa vlastne vtedy v bani stalo. „Je to už deväť rokov, ale vnímam to, akoby sa to stalo včera. Človek na to nezabudne. Nevyrovnám sa s tým, pokiaľ budem žiť. Ja som bola v práci a bývalá kolegyňa nám volala, že v bani vybuchlo. Pomyslela som si, že môj manžel tam nemohol byť, je skúsený baník, 17 rokov záchranár. Keď som mu o 14. hodine volala, nedvíhal mi. Volala som kamarátovi, on mi povedal, že je už doma, ale Miňo tam zostal,“ povedala minulý rok vdova Danka Hincová.

Pamätný deň Slovenskej republiky

Na handlovskú banícku tragédiu zareagovali aj zákonodarcovia, v roku 2010 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky rozhodli, aby sa 10. august stal Pamätným dňom Slovenskej republiky. Od 1. apríla 2011 je tento dátum zapísaný v slovenskom kalendári ako Deň obetí banských nešťastí.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

„Som veľmi rád, že Národná rada Slovenskej republiky tento deň uznala ako deň, ktorý by sme si mali uctievať, deň pamiatky. A preto som bol rád, keď som bol pozvaný primátorom Handlovej, aby som sa tohto dňa mohol zúčastniť a sám osobne sa pokloniť pamiatke týchto ľudí, aj s takou túžbou v duši, aby sa to už nikdy neopakovalo. Aby sme sem ozaj nosili len biele ruže pre spomienku a uctenie pamiatky, ale aj pre zadosťučinenie, že sa nám už takéto nešťastia vyhnú,“ uviedol vtedajši prezident SR Ivan Gašparovič po položení vencov k Pamätníku baníkov.