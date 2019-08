PRÁVE TERAZ Veľké meškanie vlakov: Vykoľajený rušeň, na TOTO cestujúca tak skoro nezabudne

Cestovali ste v niektorom zo zmeškaných vlakov? Pošlite nám svoj opis situácie, fotografie či videá na adresu tipy@topky.sk.

Zdroj: meskanievlakov.tk ​

Doplnenie: Doplnenie: Od 13:10 hod. prerušená doprava cez stanicu Liptovská Teplá. Dôvod: vykoľajenie rušňa iného dopravcu. Predpoklad obnovenia dopravy 17:30 hod. Objednáva sa NAD. — ZSSK mimoriadne (@zssk_mimoriadne) 4. augusta 2019

Nehoda sa stala v obvode železničnej stanice Liptovská Teplá. V úseku medzi stanicami Ružomberok a Liptovský Mikuláš zabezpečili z tohto dôvodu náhradnú autobusovú dopravu. Železnice predpokladajú obnovenie dopravy na trati okolo 18. hodiny.

Od 16:15 hod. čiastočne obnovená doprava po jednej koľaji cez stanicu Liptovská Teplá. — ZSSK mimoriadne (@zssk_mimoriadne) August 4, 2019

Zdroj: meskanievlakov.tk

R607 (Bratislava hl. st. 12:13-Košice 17:53) mešká zo stanice Kraľovany 73 minút. Os3423 (Žilina 14:30-Liptovský Hrádok 16:27) mešká zo stanice Kraľovany 73 minút. RR17610 (Košice 13:45-Bratislava hl. st. 19:34) mešká zo stanice Kraľovany 73 min.Dôvod: následok prerušenej dopravy — ZSSK mimoriadne (@zssk_mimoriadne) August 4, 2019

"Prave cestujem rýchlikom, ktorý má byť náhradnou dopravou pre cestujúcich z IC na trase KE-BA. Mali sme byť pôvodne prepravení IC z RK do BA. Do RK nás mala prepraviť z LM náhradná bus-preprava. Busy posielali po jednom, my sme boli v poslednom a cestou z LM do RK nás informovali o tom, že nás IC v RK nepočká a máme ísť rýchlikom (v ktorom sme teraz), kde nemáme miesto, takže stojíme," napísala nám pred siedmou hodinou večer naša čitateľka.

Podľa nej boli odchody autobusov neorganizované. Matku s dvoma malými deťmi nechali ísť ako poslednú, rýchlikom. Medzi cestujúcimi pritom bola aj mama s batolaťom. Poďakovanie chcela vyjadriť aspoň sprievodcovi, ktorý sa snažil "urobiť všetko, čo bolo v jeho silách". Ani jeho telefonická konverzácia o nevyhovujúcej doprave však nijako nezavážila. "Na túto cestu tak skoro nezabudneme," napísala nám sklamaná zákazníčka.