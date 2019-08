Najväčšia letecká šou na Slovensku na FOTO: Ukážka toho NAJ, čo majú ozbrojené sily

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Ako na otvorení uviedol minister obrany Peter Gajdoš, deviaty ročník MLD SIAF sa nesie v znamení pripomenutia si 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika a 75. výročia Slovenského národného povstania.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Práve letisko Tri duby bolo jeho historickým medzníkom. "Predstavujeme tu našu modernú leteckú techniku, akým spôsobom modernizujeme ozbrojené sily s dôrazom na vzdušné. Mnohým sa z tohto hľadiska splnil sen. A som nesmierne rád, že vláda schválila materiál na modernizáciu stíhacieho letectva, ktorý som predložil a v roku 2023 sa budeme môcť pochváliť našimi novými stíhacími lietadlami," zdôraznil Gajdoš.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Podľa neho to najmodernejšie, čo slovenské ozbrojené sily majú, je tu v prospech zabezpečenia bezpečnosti občanov SR a celej krajiny 24 hodín denne sedem dní v týždni. Predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý sa tiež zúčastnil na slávnostnom otvorení, v tomto podujatí vidí aj motiváciu pre mladých ľudí, ktorí rozmýšľajú o svojej budúcnosti. Tou by mohla byť služba v armáde.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Zdroj: SITA/Peter Rusko

"Máme byť na čo hrdí. Vždy využijem možnosť, keď mi je dovolené, nasadnúť do všetkých tých leteckých prostriedkov a vidieť, ako to vyzerá z pohľadu pilota. Tentoraz sa sústredím na pluk špeciálneho určenia, pretože už disponuje modernými špeciálnymi vozidlami a novou technikou. Rád sa pozriem na to, ako boli využité prostriedky, ktoré sme tento rok použili na nákup novej bojovej techniky," konštatoval premiér.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Zdroj: SITA/Peter Rusko Zdroj: SITA/Peter Rusko

Tohtoročné MLD SIAF zabezpečuje viac ako 700 príslušníkov Ozbrojených síl SR a na základni je viac ako 130 kusov bojovej techniky. Zúčastňuje sa na nich okrem SR 12 členských štátov NATO, EÚ vrátane členských štátov V4.

Zdroj: SITA/Peter Rusko