Najprestížnejšia letecká šou SIAF je za rohom! Zmena základne odhalila katastrofu: Slovensku hrozí medzinárodná hanba

Koniec leta každoročne patrí MLD SIAF. Grandiózna letecká šou sa dlhé roky spájala so základňou Sliač a vlani sa kvôli pandémii nového koronavírusu nekonala vôbec. Tento rok prichádza zmena. Celý organizačný tím totižto balí "techniku" a presúva sa smerom na západ, konkrétne na leteckú základňu Malacky/Kuchyňa. Nebolo by na tom nič zlé, ak by sa v tesnej blízkosti leteckej základne Kuchyňa nenachádzala čierna skládka.

Zdroj: Topky

„Ministerstvo obrany SR nás požiadalo ako organizátora, aby sme sa zamysleli nad projektom zorganizovať MLD SIAF 2021 v Malackách. V lete minulého roka sa vytvorila rekognoskačná skupina Slovenskej leteckej agentúry, ktorá navštívila leteckú základňu v Kuchyni. Urobili sme štúdiu realizovateľnosti MLD SIAF. Tá okrem dopravy a celej infraštruktúry odhalila jeden veľký rizikový faktor, ktorý by mohol celý letecký víkend ovplyvniť,“ dozvedeli sme sa z riaditeľstva leteckých dní s tým, že spomenutým rizikovým faktorom je skoro päťdesiatročná nelegálna skládka v tesnej blízkosti leteckej základne Kuchyňa.

Čierna skládka v Kuchyni Zdroj: Topky

Letisko Sliač je totiž aktuálne v rekonštrukcii kvôli príchodu nových bojových stíhačiek F-16 a finalizovať s prácami by sa malo v roku 2023. Organizátori MLD SIAF preto museli promptne zareagovať a nájsť nové letisko.

Čierna skládka v Kuchyni Zdroj: Topky

Zasiahnu kompetentní?

Zisťovali sme, pod koho majetok spadá táto 65 000 m2 veľká skládka. Ukázalo sa, že ide o miestnu samosprávu.

Organizátor SIAF-u už podnikol určité kroky, aby bola skládka zlikvidovaná. „Samozrejme, je to pre nás veľmi dôležité. Ak sa tam majú organizovať letecké dni, tá skládka musí byť odstránená, keďže na toto podujatie nám chodia letecké kapacity z celého sveta a počet návštevníkov počas víkendu siaha cez 100-tisíc. V tejto veci sme preto komunikovali s miestnou samosprávou, konkrétne so starostom obce Kuchyňa, pánom Róbertom Bujnom, a následne sme sa obrátili aj Bratislavský samosprávny kraj. Prebehlo tam rokovanie a požiadali sme aj samotného ministra životného prostredia, aby sa tejto problematike začal venovať, keďže to spadá pod jeho rezort. Zatiaľ sme však odpoveď nedostali...,“ uviedol riaditeľ MLD SIAF Hubert Štoksa s tým, že bez podpory štátu nie je možné skládku odstrániť. „Pokiaľ by to tam malo zostať, tak naozaj nemá význam organizovať letecké dni na smetiach. Je to pre Slovensko dehonestujúce,“ dodal.

Ilustračné foto Zdroj: MLD SIAF

Obec bude spolupracovať

Z našich zdrojov sme sa tiež dozvedeli, že ak kompetentní túto čiernu skládku odstránia, sám starosta Kuchyne zaručuje, že dohliadne na to, aby sa neobnovila. Pretože skládka nezaťažuje len životné prostredie, ale pre obec predstavuje blamáž. „Nachádza sa tu nielen stavebný a komunálny odpad, ale predpokladáme, že aj nebezpečný odpad. V predošlých obdobiach sa uskutočnilo viacero stretnutí s orgánmi štátnej správy ohľadom tejto skládky. Obec by, samozrejme, uvítala, ak by sa našli možnosti na jej sanáciu. Samozrejme, že sme na to upozornili aj organizátora SIAF, Slovenskú leteckú agentúru, ktorá prisľúbila, že bude o tomto rokovať s príslušnými úradmi,“ povedal Topkám starosta Kuchyne Róbert Bujna.

Podarí sa túto "nášľapnú" mínu kompetentným odstrániť, aby sme si neurobili celosvetovú hanbu?

Ministerstvo konať nebude

Topky.sk sa obrátili aj na rezort životného prostredia. Jeho hovorca Slavomír Held zdôraznil, že nie je v kompetencii ministerstva vstupovať do organizovania leteckých dní. „Pokiaľ ide o čierne skládky komunálneho odpadu, ktoré vznikli na území obce, tak ich musí podľa zákona odstrániť obec. Samospráva je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. A musí vyvinúť všetky potrebné kroky, aby čierne skládky okamžite riešila. Odkladanie ich riešenia totiž neskôr prináša väčšie problémy v podobe zväčšenia ich objemu, a tým aj zvýšenia finančných nákladov na ich odstránenie,“ objasnil Held a podotkol, že obec sa tejto povinnosti nemôže vyhnúť ani pod zámienkou, že na odstránenie odpadu nemá financie.

Ilustračné foto Zdroj: MLD SIAF

„Zo strany obce je preto potrebné robiť všetky opatrenia na zamedzenie vytvárania čiernych skládok na svojom území. Mala by motivovať a vzdelávať svojich občanov smerom k uvedomelého nakladaniu s komunálnymi odpadmi a vytvárať podmienky pre zákonné nakladanie s odpadmi, vrátane poskytovania dostatočných kapacít na zber zložiek komunálnych odpadov pre občanov obce,“ doplnil hovorca ministerstva životného prostredia.