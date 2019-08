Kuriozita na diaľnici pri Ilave: FOTO Toto sa často nevidí, prekvapenie v rýchlom pruhu

Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky

BRATISLAVA - Cesta po diaľnici býva na niektorých úsekoch možno nudná, ale oživenie môže prísť aj vo chvíli, kedy by to vodiči naozaj nečakali. Tentokrát sa o policajný výjazd postarala zatúlaná labuť, ktorá si vykračovala v rýchlom jazdnom pruhu, akoby bola na promenáde. Našťastie udalosť mala dobrý koniec a nikomu sa nič nestalo, ani operencovi, ani šoférom, ktorí do nej mohli vraziť.