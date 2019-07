U.S. Steel Košice plánuje prepustiť do konca roku 2021 až 2 500 zamestnancov

Situácia na trhu s oceľou sa za posledné týždne nezmenila k lepšiemu

Zdroj: SITA

KOŠICE - S cieľom zlepšiť finančné postavenie firmy v piatok vedenie U.S. Steel Košice (USSK) oznámilo, že v období do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločnostiach o 2 500 ľudí. Vo vyhlásení to uviedol prezident USSK James E. Bruno.