Štvordňový pracovný týždeň v U.S. Steele pokračuje: Hovorilo sa o novom motivačnom návrhu

KOŠICE - Vedenie spoločnosti U.S. Steel Košice (USSK) a odborári sa na štvrtkovom rokovaní dohodli na predĺžení štvordňového pracovného týždňa aj na august. Potvrdil to predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga.

Vedenie a odborári zároveň rokovali aj o novom motivačnom návrhu. „Bol nám predložený jeden dobrovoľný motivačný program pre zamestnancov, ktorý bude otváraný v auguste. Máme k nemu niekoľko výhrad, takže máme priestor do 1. augusta na pripomienkovanie. Keď sa dohodneme, potom sa to zverejní,“ uviedol Varga.

Ako ďalej dodal, pôjde o podobný program, ako bol predložený pracujúcim penzistom. „Bude to formou jednorázovej odmeny, ktorá bude podmienená odrobenými rokmi a bude to rozhodne viac ako hovorí zákon,“ dodal Varga. Momentálne stále prebieha motivačný program pre pracujúcich penzistov, ktorí môžu ukončiť k 1. augustu pracovný pomer s odstupným vo výške piatich mesačných platov.

Vedenie U.S. Steelu minulý týždeň v piatok oznámilo, že v období do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločnostiach o 2 500 ľudí. Urobili tak v súvislosti so situáciou na trhu s oceľou v Európe, ktorá sa nezlepšuje. V druhej polovici júna oznámila spoločnosť znižovanie výroby železa a ocele odstavením jednej z troch vysokých pecí a od 1. mája sa v U.S. Steele pracuje v štvordňovom pracovnom týždni.

V košickom U.S. Steele pracuje takmer 12 tisíc zamestnancov a podnik patrí do nadnárodnej korporácie U.S. Steel.