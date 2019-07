Zástupcovia menšinových strán musia podľa Sólymosa spolupracovať

„V každej civilizovanej krajine sa predstavitelia menšín a regiónov, usilujú o čo najsilnejšie zastúpenie na politickej scéne. Najhoršie, čo sa menšinám môže stať ak sa ich hlas oslabí a dostanú sa Maďari, Rusíni, Rómovia a ďalšie menšiny opäť na okraj záujmu. Preto som presvedčený, že je koaličná spolupráca nevyhnutná,“ vyhlásil László Sólymos.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia je v súčasnosti v spoločnosti cítiť, že je dopyt po spolupráci medzi stranami s rovnakými cieľmi a je viac ako potrebná spolupráca strán, ktoré majú vo svojej DNA zastupovanie záujmov regiónov s národnostne zmiešaným obyvateľstvom. „Mali by sme vypracovať úprimnú ponuku v podobe koaličnej spolupráce so stranou SMK, ktorá by bola základom spolupráce medzi stranami, ktoré hájia záujmy menšín na Slovensku a mala by silné zastúpenie v parlamente. Koaličná spolupráca popri úprimnosti musí byť založená na vzájomnej dôvere, jasných pravidlách a férovej komunikácii. Jej ciele musia byť pre menšiny jednoznačné.”

Dve najsilnejšie strany orientované na menšiny MOST-HÍD a SMK nedávno avizovali spoločné rokovania o možnej volebnej spolupráci. László Sólymos považuje tieto rokovania za viac ako podstatné, pričom je presvedčený, že sa na nich ukáže jedno. Či dnešní predstavitelia menšín dokážu preklenúť vzájomné spory a daťdo centra svojej pozornosti práve tých, ktorých práva už roky zastupujú.