V Ivanke pri Nitre sa stala nehoda: Vodič Miloslav K., člen Smeru zrejme v mikrospánku zrazil a zranil dievčatko

K nehode došlo vo štvrtok 4. júla. Vodič mal v tom čase namierené na stretnutie strany v Branči. Za volantom zrejme na chvíľu upadol do mikrospánku, prešiel do protismeru a narazil do zvodidiel. V tom čase tadiaľ prechádzalo deväťročné dievča so svojím psom. Auto do neho narazilo a dievča utrpelo niekoľko zranení.

Vodičom mal byť člen strany Smer

Podľa hovorkyne nitrianskej polície Renáty Čuhákovej sa vodič pravdepodobne dostatočne nevenoval riadeniu motorového vozidla a na chvíľu podľahol mikrospánku. Prešiel do protismeru, narazil do zvodidiel a potom do dievčatka. „Dievča utrpelo ľahké zranenia. Okolnosti prípadu sa intenzívne vyšetrujú,“ uviedla Čuháková.

Účastníkom nehody bol podľa našich informácií člen strany Smer – starosta Dolných Lefantoviec. Oslovili sme preto jej hovorcu Jána Mažgúta. V tom čase prechádzal popri mieste nehody. Smeroval na slávnostné stretnutie strany Smer v Branči. „Šiel som s rodinou a videl som na ceste policajtov, tak som sa len pristavil a spýtal sa, či netreba pomôcť. Potom som pokračoval v ceste. O tom, že by účastníkom nehody bol člen strany Smer, sa ku mne zatiaľ nedostala nijaká informácia,“ povedal pre Topky Mažgút.

Podľa našich informácií leží dievčatko na traumatológii v Nitre s ťažkým otrasom mozgu. S účastníkom nehody sa nám telefonicky nepodarilo skontaktovať.