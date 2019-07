Viceprimátor Bratislavy o hokejovom Slovane: Doba, kedy mesto úverovalo klub, je už dávno preč!

„Sme pripravení s nimi rokovať. No treba si uvedomiť, že hala je stále rovnako veľká, elektrina rovnako drahá, akurát máme za to, že nebudú potrebovať taký objem ľadov a iných vecí, ktoré nevyhnutne nepotrebujú k športu a k hokeju,“ povedal viceprimátor Bratislavy pre šport, školstvo a bezpečnosť Juraj Káčer. Odkázal im, že hokejový Slovan je stále najväčším poberateľom zliav od mesta.

Majitelia hokejového Slovana peniaze nakoniec mestu zaplatili v hodine dvanástej. Vy však od radosti neskáčete...

A prečo by som mal? V normálnom svete je predsa prirodzené, že dlhy sa platia. A to sme chceli aj od majiteľov Slovana. Každý by si mal plniť svoje záväzky. Nie je vôbec žiaden dôvod skákať od radosti. Teší nás, že to nebude na úkor mestských daňových poplatníkov. Peniaze daňových poplatníkov sa zachránili. Ako som povedal, dlhy musí platiť každý. Je prirodzené, že obchodní partneri si navzájom platia.

O žiadnom novom sponzorovi sa nehovorí. Viete, z akých zdrojov získali peniaze?

Priznám sa, že nevieme, z akých zdrojov získali peniaze. A nemáme informáciu o žiadnom novom sponzorovi.

Na to, aby mohli hrať v slovenskej extralige, musia mať vyrovnané aj dlhy voči hráčom. Tým vraj dlžia niekoľko výplat. Máte informáciu, že im dlžné sumy vyplatili?

Áno, HC Slovan sa musí vysporiadať aj s takýmito dlhmi. Ako povedali, potrebujú vyrovnať záväzky a dohodnúť sa na splátkových kalendároch, aby do mesiaca potvrdili, či majú záujem hrať v extralige.

Hrali majitelia Slovana podľa vás s hlavným mestom vabank?

Nerozumiem otázke.

Nespoliehali sa do posledných dní na to, že im dlhy odpustíte v záujem zachovania hokejového Slovana a keď videli, že nemienite cúvnuť, nakoniec dlhy zaplatili?

Myslím si, že celkom šikovne sa podarilo STaRZu uplatniť záložné právo značky Slovan, ktorá má hodnotu pre Bratislavu. A to bol spôsob, ako by mesto vedelo získať peniaze späť. Vabank skôr zahrali o značku, ktorá by pripadla z veľkej časti mestu. Preto sme boli pripravení o ňu zabojovať, ak by mala ísť do konkurzu. Značka Slovan patrí Bratislavčanom. Majitelia sa menia, ale história zostáva.

Boli ste na rokovaniach. Naznačovali vám, že by ste mali dlh znížiť alebo nebodaj odpustiť?

Bola na stole požiadavka o znížení dlhu, ďalších splátkových kalendároch... Nikto predsa HC Slovan netlačil do toho, aby mali prenajaté všetky skyboxy, okrem jedného a bufety. Dnes hovoria, že to bolo drahé. Čo na to teraz povedať?! Tak nech vrátia skyboxy a bufety a budú mať o 300-tisíc eur nižší nájom.

Úprimne mi povedzte, či ste si vedeli predstaviť, že hlavné mesto nebude mať svoj hokejový klub?

Myslím si, že by to bola dočasná situácia. Záložné právo na značku malo mesto a bolo množstvo ľudí, ktoré chcelo do bratislavského hokeja vstúpiť. Preto som nemal takúto obavu.

Teraz, keď dlhy vyplatili, mesto už nemá záložné právo na značku HC Slovan?

Nie, nemá. Majitelia Slovana zaplatili všetko. Od úrokov, penále... Mesto, napriek týmto naťahovačkám, chce byť stále férovým partnerom. A tým sme po celý čas. My ten dlh uznávame a nejdeme ďalej situáciu vyhrocovať. Naopak, chceme sa baviť o normálnej férovej dohode so Slovanom. Ale ten si musí byť vedomý toho, že doba, kedy mesto úverovalo Slovan, je už dávno preč. Bude to inak.

Vraj ste si vedeli predstaviť, že hokejový Slovan by bol riadený mestom...

Vedeli sme si predstaviť, keby malo mesto v rukách hokejový Slovan, našli by sa iní sponzori, ktorí dnes váhajú vstúpiť do tohto klubu.

Viete o tom, že to nie je len jedno mužstvo, ale množstvo mládežníckych družstiev. Naozaj by ste to zvládli?

Určite by to neriadil len jeden človek, mali by sme tím ľudí s partnerom, ktorý by to zastrešoval. Myslím si, že keď sa spoja ľudia, ktorí majú záujem a hrajú spolu fér, musí to fungovať. A v Bratislave je takých partnerov a ľudí dosť.

Čo bude teraz? Dlh je vyrovnaný a oni môžu hrať ďalej?

Dlh je vyrovnaný. Ako sa vedenie Slovana dohodne s hráčmi, je na nich. Zmluva medzi mestom je platná a pokračuje ďalej. Hráme fér so Slovanom. Sme pripravení s vedením Slovana rokovať. No treba si uvedomiť, že hala je stále rovnako veľká, elektrina rovnako drahá, akurát máme za to, že nebudú potrebovať taký objem ľadov a iných vecí, ktoré nevyhnutne nepotrebujú k športu a k hokeju. Možno aj tam nájdu úspory.

Majitelia sa vyjadrili, že by chceli rokovať o nových podmienkach v zmluve. Tvrdia, že zaplatením svojho záväzku HC SLOVAN Bratislava splnil podmienku mesta na začatie dialógu s predstaviteľmi samosprávy hlavného mesta, ako bolo prisľúbené, týkajúcu sa nastavenia nových a reálnych podmienok využívania Zimného štadióna Ondreja Nepelu detskými a mládežníckymi kategóriami klubu, ako aj A mužstvom. Čo tým chcú povedať? Boli doterajšie podmienky pre nich nevýhodné?

Keď s niekým uzatváram zmluvu, tak ju uzatváram tak, aby bola výhodná. Hokejový Slovan mal túto zmluvu niekoľko rokov a zrazu, keď bolo treba zaplatiť dlh, je nevýhodná a žiadajú nastavenie reálnych podmienok. Nemám naozaj pocit, že majitelia hokejového Slovana hrajú s mestom úplne fér. Dnes mesto prispieva na mládežnícky hokej viac ako 1000 hodinami ľadovej plochy. Ďalšie hodiny pre mládežnícke organizácie poskytuje mesto s výraznými zľavami. A najväčším poberateľom zliav je opäť Slovan.

Kedy sa majú začať rokovania s HC Slovan? A čo od rokovaní očakávate? Bude mesto voči majiteľom tvrdé?

My vedieme dialóg od začiatku. Mesto nebude tvrdé, ale bude hrať fér tak, ako od začiatku roku 2019. No je našou povinnosťou hrať férovú hru aj s Bratislavčanmi, ktorí platia dane. Myslím si, že k rokovaniu musí prísť veľmi rýchlo. Očakávam, že v priebehu dvoch týždňov by mali byť na stole nové požiadavky zo strany Slovana. Tie zatiaľ nepoznáme, no vieme, čo bude našou zásadnou podmienkou. Platiť načas! Nákladovosť štadióna a teda cenu ľadu, súvisí mimo iného aj s kvalitou prestavby, ktorú ani nemusím spomínať.